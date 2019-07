Nuovo fine settimana che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arriviamo le previsioni e l'Oroscopo del 6 luglio 2019, giorno che vedrà i Gemelli alle prese con persone che potrebbero essere contro di loro, mentre per il Sagittario non mancheranno alcune tensioni in amore.

Ariete: questa giornata potrà risultare un po' faticosa ma risolutiva rispetto a quelle passate. Avrete una marcia in più. In amore periodo interessante e nel lavoro grandi progetti da portare avanti.

Pubblicità

Pubblicità

Mettetevi in gioco.

Toro: attenzione ai piccoli malesseri stagionali, c'è un momento di tensione che si è già registrato negli scorsi giorni. Fortunatamente questo weekend sarà migliore.

Gemelli: occorre allontanarsi da alcune situazioni difficili e da alcune persone che sono contro di voi. Ultimamente ci sono state troppe preoccupazioni a causa degli atteggiamenti sbagliati di chi vi sta attorno. Dovete liberarvi da pensieri negativi.

Cancro: a livello lavorativo non scoraggiatevi se ultimamente non sono arrivati grandi risultati.

Pubblicità

Chi deve superare una prova ha una marcia in più. In amore, con Venere che presto entra nel segno belle le emozioni che vivrete.

Leone: la Luna si trova nel vostro segno, per questo motivo vivrete meno tensioni nei sentimenti. Questo fine settimana porta forza ed energia.

Vergine: per alcuni nati sotto questo segno passato che torna in modo imperioso e che potrebbe cambiare alcune cose. Le storie che state vivendo sembrano importanti ed una da ufficiosa potrà diventare ufficiale. Emozioni in più.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Previsioni 6 luglio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo periodo volete capire con chi avete a che fare in amore. State vivendo momenti di gelosia e stanchezza, indecisioni. Nel lavoro al momento non arrivano le conferme che desideravate.

Scorpione: con questa giornata di sabato che lancia un nuovo fine settimana parte un momento migliore, anche se dovrete affrontare qualcosa di importante, per questo cercate di essere cauti.

Sagittario: se dovete dire qualcosa di importante conviene parlare in questa giornata piuttosto che in quelle successive. Probabile che ci siano forti tensioni in amore e non solo, momenti di disagio che dovrete superare caparbiamente.

Capricorno: per chi ha vissuto una separazione periodo che vi invita a voltare pagina, anche se risulterà piuttosto complicato. Programmate qualcosa di importante fin da ora in vista degli ultimi giorni dell'anno.

Pubblicità

Acquario: questa è una giornata in cui non bisognerà distrarsi ed evitare anche di spendere troppo. Alcuni hanno voglia di cambiare aria nel lavoro, magari trasferirsi o modificare una questione economica.

Pesci: in amore momento migliore per ritrovare equilibrio, sta tornando in voi la voglia di stare con gli altri. Se c'è stato una disputa le tensioni vanno stemperate in tempo.