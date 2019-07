Prosegue l'estate 2019. Scopriamo cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo di luglio. Di seguito, le stelle che riguardano il lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: le prime settimane del mese non saranno particolarmente attive per il segno. Con Marte dalla vostra parte, vivrete comunque dei bei momenti, soprattutto a livello lavorativo. Non mancheranno nella parte centrale dei contrasti e livello familiare.

Con il concludersi del periodo, vivrete un buon recupero, troverete soluzioni a problemi riguardanti il settore lavorativo e potrete sistemare delle crisi in campo amoroso.

Toro: quello di luglio sarà un mese particolarmente positivo per quel che riguarda il settore professionale. Già dalle settimane precedenti avete vissuto un momento di ripresa lavorativa e con Urano dalla vostra parte vedrete dei bei cambiamenti. Qualcuno avvertirà quasi la sensazione di essersi liberato da un peso.

Gemelli: vivrete un mese piacevole in amore. Nonostante i disagi e l'amarezza vissuti precedentemente, potrete godere di bei momenti. Con Marte in aspetto positivo potete risolvere anche dei contenziosi legali.

Cancro: in questo mese Venere sarà nel segno e otterrete delle risposte importanti che riguardano il lato sentimentale. Un momento favorevole sarà soprattutto nell'ultima settimana del periodo. Luglio sarà importante anche per i rapporti professionali.

Leone: il secondo mese della stagione estiva sarà favorevole per voi: ci saranno minori tensioni In campo sentimentale e riuscirete anche a organizzare delle situazioni per voi fondamentali. Con Giove dalla vostra parte bene anche l'aspetto professionale.

Vergine: in questo mese dovrete fare attenzione ad alcune situazioni economiche. È un buon momento anche per cercare di risolvere delle situazioni professionali. In amore sono favoriti i progetti di coppia, potrete approfittarne per concedervi una vacanza.

Previsioni astrologiche su amore e lavoro

Bilancia: Giove e Marte saranno favorevoli, potrete approfondire delle situazioni lavorative che frutteranno nei prossimi mesi. In amore potreste vivere dei momenti sottotono, soprattutto per quanto riguarda le coppie nate da poco tempo.

Scorpione: nel mese di luglio vivrete un buon recupero a livello sentimentale: le coppie che hanno avuto una crisi potranno risistemare una situazione. Nel lavoro ci sono stati diversi cambiamenti e qualche difficoltà, se avete delle richieste è il momento di farle.

Sagittario: diversi i pianeti favorevoli, migliora il livello emozionale. Con Marte e Giove dalla vostra parte farete anche degli incontri speciali. Questo periodo estivo è importante anche per risistemare una situazione problematica sul lavoro.

Capricorno: in questo mese potrebbero nascere delle polemiche, soprattutto a livello familiare. Cercate di gestire al meglio le difficoltà, questo di luglio sarà un mese particolare. È opportuno che riflettiate sulle mosse da intraprendere.

Acquario: se ci sono stati dei problemi è il caso di rilassarsi per cercare di trovare la giusta forza per mettere a posto le cose. A livello economico ci sono delle questioni importanti da sistemare, fate attenzione a dei potenziali ritardi.

Pesci: periodo di ripresa per l'amore, vi sentite particolarmente romantici. Cercate di gestire diverse situazioni con tranquillità, potreste fare anche degli incontri interessanti. Nel lavoro arrivano delle buone conferme.