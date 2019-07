Una nuova settimana sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo dell'8 luglio 2019, giornata che vedrà novità in amore per l'Ariete, ma anche maggiori opportunità lavorative. Per la Bilancia invece ci sarà un recupero nel lavoro, dopo le difficoltà incontrate negli scorsi giorni. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo dell'8 luglio 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in questo momento l'amore si fa più interessante e c'è più attrazione verso la persona amata, ma in questa giornata qualcosa non andrà comunque come vorreste. Nel lavoro, invece, positive le novità a cui andate incontro.

Toro: in questa fase il lavoro è importante, programmi da lanciare ora in vista della fine dell'anno. Durante la giornata di oggi, e successivamente quella di domani, potreste spendere qualcosa in più a livello economico.

Gemelli: c'è meno agitazione in questo momento, alcuni risultano ancora incerti su un sentimento ma in questo periodo potrete trovare soluzioni se una storia non va.

Cancro: l'amore può dare maggiore soddisfazione. A livello lavorativo alcuni però hanno troppi pensieri legati ai soldi o ad alcune attività da portare a termine.

Leone: questo è un ottimo periodo per ricostruire un nuovo equilibrio nella vita sentimentale. Siete più sensibili a tutto, non è esclusa la ripresa di una storia che non decollava.

Vergine: amicizie e novità importanti per i nati sotto questo segno zodiacale. I rapporti sono favoriti, c'è più complicità.

Previsioni 8 luglio 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: le preoccupazioni legate al lavoro finalmente sono superate, ora c'è una maggiore fortuna e forza. Se state vivendo una storia da tempo, potreste anche programmare un viaggio o qualcosa di importante a breve.

Scorpione: in questa giornata non mancheranno le occasioni giuste da sfruttare a vostro vantaggio nel lavoro, ma dovrete evitare di strafare.

Sagittario: a livello lavorativo c'è una questione finanziaria da risolvere, qualche problema da superare.

Anche l'amore è un po' agitato, ma poi andrà meglio.

Capricorno: è possibile che facciate una scelta d'amore a breve, può arrivare una conferma o una nuova iniziativa. Nel lavoro prospettive positive, ma al momento vi sentite stanchi.

Acquario: vi sentite più forti, una situazione sarà anche chiarita grazie ad un discorso che farete. Cambiamenti imminenti nel lavoro.

Pesci: la mattinata sarà di calo e sottotono, avrete meno forza e capacità di reazione.

Non arriveranno grandi novità di rilievo.