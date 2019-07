Una nuova settimana sta per iniziare. Sarà un momento positivo per il segno dei Gemelli, che godrà di una forte energie e una buona forma fisica e per l'Acquario che dopo diverso tempo, potrà vivere delle giornate serene, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Saranno invece delle giornate sottotono per il Toro, non mancheranno dei momenti di agitazione e nervosismo, in particolar modo all'inizio della settimana. Ecco di seguito l'oroscopo completo della seconda settimana di luglio, da lunedì 8 a domenica 14, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Pubblicità

Pubblicità

Oroscopo della settimana, dall'8 al 14 luglio, segno per segno

Ariete: la seconda settimana del mese si rivelerà positiva per il segno, soprattutto in ambito lavorativo, dove grazie agli influssi della Luna avrete una marcia in più. Nulla cadrà dal cielo, questo è certo, ma coloro i quali si impegneranno per raggiungere gli obiettivi prefissati otterranno delle belle soddisfazioni. Qualcuno potrebbe iniziare dei progetti e/o delle collaborazioni importanti per il futuro.

Pubblicità

Piccoli contrasti in amore, ma nulla di insuperabile. Week end all’insegna della spensieratezza.

Toro: la settimana inizia con qualche momento di tensione a causa degli influssi di Marte e Mercurio in Leone. Si recupera però a partire dalla giornata di mercoledì quando la Luna vi spronerà a guardarvi dentro e vi aiuterà a ritrovare la calma. Alti e bassi in amore, ma con l'arrivo del fine settimana la situazione migliorerà. Quelle di sabato 13 e domenica 14 luglio saranno due giornate positive per i sentimenti e anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli: la nuova settimana si rivelerà positiva per il segno, vi sentirete energici e in ottima forma e soprattutto i rapporti interpersonali saranno avvantaggiati. Sarà il momento ideale per stringere collaborazioni professionali o dichiarare i vostri sentimenti alla persona amata. Insomma qualsiasi sia il vostro obiettivo, potrete fare affidamento sul favore degli astri. Fine settimana sottotono, potreste sentirvi piuttosto irritabili.

Cancro: grazie agli influssi della Luna durante le giornate centrali di questa nuova settimana di luglio, il segno vivrà delle giornate positive, energiche, in cui la voglia di fare non mancherà.

Sarà un buon momento per le questioni pratiche e gli affari. A partire da giovedì invece potrete concentrarvi maggiormente sull’amore, vi sentirete romantici e passionali. Incontri favoriti.

Leone: la settimana inizierà in maniera faticosa per il Leone. Gli influssi di Marte e Mercurio vi renderanno polemici ed irritabili, soprattutto all’interno dell’ambito lavorativo. Siate cauti, sarà meglio cercare di limitare i contrasti. Durante il fine settimane invece potrete dedicarvi completamente alla famiglia e al partner.

Pubblicità

Attenzione però gli influssi della Luna in Scorpione, che potrebbero rendervi eccessivamente gelosi.

Vergine: le giornate di lunedì 8 e martedì 9 luglio saranno dedicate all’introspezione, grazie agli influssi della Luna nel segno. I nati sotto questo segno potranno concentrarsi sugli aspetti della loro vita che necessitano un cambiamento e trovare la strada più giusta da intraprendere. L’ultima parte della settimana si rivelerà vantaggiosa per coloro i quali sono alla ricerca di un confronto in ambito lavorativo così come in ambito sentimentale, le incomprensioni potranno trovare un chiarimento.

Pubblicità

Bilancia: le prime giornate della settimana potrebbero rivelarsi un tantino faticose per il segno soprattutto dal punto di vista professionale. Tuttavia durante le giornate centrali gli influssi della Luna vi inviteranno a fare un po’ di sana introspezione. Potrete leggervi dentro e ritrovare la serenità, in vista di un weekend che si rivelerà molto vantaggioso e spensierato.

Scorpione: sarà una settimana di alti e bassi per il segno, sul lavoro potreste essere un po’ polemici e favorire la nascita di nervosismi e litigi. Con l’avvicinarsi del week end tuttavia potrete ritrovare un po’ di serenità e buon umore. Delle incomprensioni potrebbero nascere all’interno del rapporto di coppia, ma se saprete mettere da parte l’orgoglio, potrete ritrovare ben presto la serenità.

Sagittario: le prime giornate della settimana si riveleranno leggermente sottotono per i nati sotto il segno del Sagittario, tuttavia durante le giornate centrali della settimana gli astri favoriranno un momento di recupero. Potrete ritrovare la serenità e l’ottimismo, concentrandovi sui vostri obiettivi e sulle persone care. Sentimenti al top nel week end.

Capricorno: l’inizio della nuova settimana si rivelerà abbastanza faticoso per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri. Recupero a partire da giovedì, quando potrete inoltre concentrarvi sul lavoro e concludere un importante progetto. Alti e bassi in amore.

Acquario: durante le prime giornate di questa nuova settimana del mese di luglio potrete, grazie agli influssi della Luna, riavvicinarvi ad una persona, con cui durante le giornate precedenti, c’erano state delle incomprensioni. All’interno dell’ambito lavorativo potreste essere leggermente polemici, mentre le stelle porteranno serenità e complicità in amore.

Pesci: settimana molto positiva per il segno. Durante le giornate iniziali potrete concerto sul raggiungimento di un importante obiettivo professionale. Al contrario a partire da giovedì gli influssi della Luna vi renderanno passionali. All’interno del rapporto di coppia si potranno vivere delle forti emozioni, mentre single potrebbero fare degli incontri interessanti per il futuro.