La giornata di lunedì 15 luglio, sarà particolarmente difficile in ambito lavorativo per alcuni segni zodiacali, come la Vergine, l'Ariete e l'Acquario. Leone in risalita dopo le precedenti giornate trascorse male. Bene anche i nativi Gemelli, anche se faticheranno un po' per ottenere i successi sperati. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 15 luglio.

Previsioni oroscopo 15 luglio segno per segno

Ariete: sarà una giornata negativa per i nativi del segno quella di lunedì.

Pubblicità

Pubblicità

Il lavoro non vi darà i risultati sperati e questo vi farà rimanere delusi di voi stressi. Non disperate, evitate di innervosirvi per non peggiorare le cose. Voto - 6

Toro: la vostra salute sarà in calo in questa giornata di lunedì. Verrete messi a dura prova da voi stessi per questo, ciò nonostante con un pò di fatica riuscirete a passare una buona giornata. Voto - 6,5

Gemelli: potrebbero esserci dei problemi di coppia durante la giornata di lunedì.

Pubblicità

Alcune incomprensioni potrebbero creare qualche litigio e il malumore potrebbe solo far peggiorare le cose. Voto - 6

Cancro: giornata di lunedì piuttosto anonima sul posto di lavoro per i nativi del segno. Non arriveranno dei successi, ma neanche verrete ripresi dal vostro capo. Senza infamia e senza lode. Voto - 7

Leone: amore in ripresa per i nativi del segno. L'affiatamento di coppia sarà piuttosto alto e ritroverete un motivo per tornare a sorridere e a godervi le cose belle della vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 7,5

Vergine: potrebbe essere una giornata no quella di lunedì, sia per quanto riguarda il lavoro che l'amore. Probabilmente avete solo bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva. Voto - 6

Bilancia: non riuscirete a dare il massimo sul posto di lavoro e questo vi farà solo combinare guai uno dopo l'altro. Cercate di mantenere la calma per lavorare sodo. Voto - 6

Scorpione: non avete voglia di approcciarvi con la gente nè tantomeno dedicarvi alla vostra relazione di coppia.

Cercate di essere meno passivi. Voto - 6

Sagittario: un litigio potrebbe andare a rovinare l'amicizia di un vostro amico caro. Siate più razionali e cercate di non creare litigi per non far degenerare la situazione. Voto - 6,5

Capricorno: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro, al punto da mettere a segno un successo lavorativo dietro l'altro. Inoltre andrete molto d'accordo con i vostri colleghi. Voto - 8

Acquario: potreste ricevere delle notizie che vi spiazzeranno durante la giornata di lunedì riguardo l'ambiente familiare.

Pubblicità

Cercate di mantenere il controllo. Voto - 6

Pesci: più determinati sul posto di lavoro durante la giornata di lunedì. Sarete particolarmente creativi al punto da attirare l'attenzione dei colleghi per una collaborazione. Voto - 7,5