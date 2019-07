La giornata di venerdì 9 agosto vedrà piani da realizzare per molti segni che desiderano delle vacanze e del riposo, come ad esempio il Sagittario e la Bilancia, anche se quest'ultimo segno dovrà fare del riposo la priorità assoluta. L'amore andrà a gonfie vele per il segno della Vergine e dell'Ariete, ma dovranno metterci molto del loro per rendere la giornata esclusiva e speciale. Di seguito, le previsioni astrologiche di venerdì 9 agosto per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'amore andrà abbastanza bene, non ci saranno i soliti intoppi di gelosia che spesso e volentieri rovinano le vostre serate. Dovreste soltanto dare quel pizzico in più di piccante ed il gioco sarà fatto.

Toro: ancora qualche dissidio con il partner, dissidio che potrebbe mettervi in uno stato di ansia, proprio perché vedrete qualche certezza della vostra vita traballare pericolosamente.

Chiaritevi, e se potete, organizzate qualcosa a due.

Gemelli: qualche problema di salute non vi impedirà di fare la solita giornata di lavoro e di portare a casa qualche successo o progetto concluso. Il pomeriggio, però, potreste avere la tendenza ad isolarvi per cause di forza maggiore.

Cancro: tregua sul lavoro. Non ci sarà molto da fare sul posto di lavoro, o, comunque, trarrete la massima soddisfazione con pochissimo sforzo.

Approfittatene per fare qualcosa che vi piace o che vi intrattiene.

Leone: un riavvicinamento da parte vostra all'interno della cerchia familiare, oltre a una dose di positività, potrebbe portare a qualche discussione, stavolta starà a voi troncare sul nascere qualche litigata.

Vergine: andrete più d'accordo con gli affetti, sia per quanto riguarda il partner che con la famiglia di origine. Lo stress sarà in netto calo, ma state comunque attenti al vostro equilibrio alquanto delicato in questo momento.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sentirete i primi sintomi di stanchezza fisica, e probabilmente sarete più inclini al riposo rispetto alle follie che desiderate fare con gli amici. Dipenderà tutto da voi, ma datevi del tempo per riflettere su cosa fare.

Scorpione: avrete fatto le vostre cose più importanti, quindi questo venerdì potreste dedicarvi di più agli hobby o comunque a qualche svago che vi vorrete concedere.

Il lavoro, però, verrà prima di ogni cosa.

Sagittario: finalmente quei giorni migliori saranno alla vostra portata, con un venerdì splendidamente libero ed un weekend alle porte dove potrete finalmente fare faville. Sarete i favoriti di questo periodo.

Capricorno: qualche uscita potrebbe determinare un sentimento di gelosia in voi, gelosia che però sarà del tutto immotivata. Dei chiarimenti saranno estremamente opportuni per mitigare l'atmosfera pesante che si verrà a creare.

Acquario: il lavoro si presenterà ricco di progetti e di opportunità del tutto nuove e tutte da sfruttare al massimo, soprattutto sul piano pratico. Dovreste tenere a bada i vostri istinti per il momento e pensare di più alle conseguenze di carattere amoroso.

Pesci: buone le finanze, da tenere, però, sotto controllo evitando di spendere più del necessario. I progetti amorosi dovranno essere messi da parte per un po' a causa di qualche divergenza di opinione all'interno della coppia.