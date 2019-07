Nella giornata di giovedì 8 agosto i segni di acqua, in particolar modo lo Scorpione e il Cancro, vorranno trovare la solitudine per riflettere, ma anche per ridimensionare alcuni rapporti che risultano loro ormai “consumati”. Sul piano affettivo andrà meglio per il Leone e per la Vergine, un po' meno per il Capricorno.

Bilancia ancora sulla cresta dell'onda, il Toro invece sarà contento per la prospettiva di una vacanza o di un viaggio di piacere.

A seguire, le previsioni degli astri per la giornata di giovedì 8 agosto, segno per segno.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete in vena di osare, di fare follie, soprattutto sul piano economico. Ciò inciderà particolarmente sugli affetti, ma anche sulle vostre finanze. Date loro un occhio di riguardo, in modo da non subire un tracollo.

Toro: giovedì sarà una giornata in cui vi sentirete liberi abbastanza da cominciare a pianificare qualcosa, come un viaggio o comunque una attività per la quale avete sognato parecchio negli ultimi tempi.

Pubblicità

Gemelli: un po' di stanchezza si farà sentire a fine della giornata lavorativa, e purtroppo procederà per gran parte dei giorni seguenti. Cercate quindi di tenere sotto controllo la vostra salute fisica, oltre che quella mentale.

Cancro: solitari. Vi cercherete un angolino per stare da soli e riflettere, ma soprattutto per non rompere del tutto il rapporto con il partner che al momento risulta già pesantemente incrinato da vicissitudini negative.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: qualche parente cercherà di fare pace, oppure sarete voi a voler deporre l'ascia di guerra in favore del quieto vivere. Insomma, sarà una giornata in cui ci saranno dei chiarimenti, e molti positivi.

Vergine: se il lavoro non vi sta dando molte soddisfazioni, o vi sta davvero buttando a terra, l'ambito sentimentale sarà dalla vostra parte, con tanto eros e punte di romanticismo da condividere con il partner.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: forse sarete giù di tono o comunque stressati a causa del lavoro faticoso, ma sarete ancora decisamente al “top” per quanto riguarda la capacità di attrarre e sedurre. Meglio le finanze, ma vi converrà stare attenti.

Scorpione: più distesi, tranquilli e meno inclini a battibeccare. Però d'altro canto vi servirà ancora del tempo prima di ristabilire qualche contatto o di riprendere a dialogare tranquillamente con i colleghi.

Pubblicità

Sagittario: entusiasti per qualche prospettiva di svago o, meglio ancora, di viaggio. Non vedrete l'ora di assaporare le gioie che questo periodo avrà in serbo per voi, ma non dimenticate di risolvere prima qualche problema burocratico.

Capricorno: sentirete il partner distaccato, come se volesse deliberatamente isolarvi o non considerarvi più come prima. Che sia una vostra impressione o meno, datevi dare fare un po' di più per accontentare la vostra dolce metà.

Pubblicità

Acquario: giovedì sarà una giornata top per quanto riguarderà il lavoro, soprattutto l'aspetto pratico. Celeri ed efficaci insieme, sarete in grado di fare faville con pochissimo sforzo e con massimi risultati.

Pesci: l'incedere della settimana vi avrà messo in una posizione piuttosto favorevole, con il malessere degli ultimi giorni che sarà lievemente scemato: vi sarà qualche consapevolezza positiva in più sul piano affettivo.