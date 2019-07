Luglio è stato un mese di alti e bassi, agosto porterà con sé un benessere più marcato e privo di quei piccoli acciacchi e malumori che vi hanno assillato nelle ultime settimane. Per voi nativi del segno dello Scorpione, i pensieri saranno caratterizzati soltanto da creatività e positività, ma non sarà del tutto farina del vostro sacco. Qualcuno a voi vicino, come il partner o un amico particolarmente caro, contribuirà ampiamente per rendere questo agosto 2019 indimenticabile. Quindi voi farete altrettanto, condividendo con chi amate le vostre sensazioni e le vostre emozioni.

Amore e affetti

All'interno della coppia si respirerà un'atmosfera delle migliori, in cui avrete voglia di stare insieme e divertirvi per creare una complicità ancora più forte di quella attuale. Lascerete da parte i risvolti erotici della vostra relazione, e questo atteggiamento non farà che rafforzare la vostra intesa mentale, avviando prospettive importanti.

Voi single dovrete innanzitutto farvi cercare dalla persona a cui tenete, oppure farvi desiderare da chi sarà attratto dal vostro fascino e carisma. Non sempre il pesce abboccherà all'amo, ma la maggior parte delle volte saprete come comportarvi con la persona che troverete di fronte.

Lavoro e studio

I successi saranno molti durante l'arco del mese di agosto, e non solo contribuiranno ad aumentare i vostri guadagni, ma anche la vostra autostima e il vostro buonumore. Molti affari si chiuderanno in modo soddisfacente sia per voi che per la vostra controparte. Eventuali ostacoli non costituiranno problematiche rilevanti.

Voi ancora alla ricerca di un'occupazione dovrete mostrarvi positivi davanti ad un colloquio, anche di fronte ad un lavoro che inizialmente potrebbe apparirvi lontano anni luce dalle vostre aspettative.

Potreste ricevere delle sorprese niente male che vi daranno maggiore stabilità, anche dal punto di vista economico.

Gli studi vi toglieranno moltissimo tempo che effettivamente potreste impiegare altrimenti, ma alla fine i risultati si faranno sentire, ed in modo particolarmente brillante. I voti saranno soddisfacenti e non vi "costringeranno" ad un eventuale rifacimento dell'esame.

Fortuna, salute e viaggio ideale

I viaggi non troppo lunghi potrebbero essere quelli indicati, ma la destinazione che più si addice a voi in questo momento sarà senza dubbio il Portogallo, pieno di colori e di segni indelebili che hanno fatto la storia di questo magnifico Paese.

Qualche piccolo imprevisto durante il viaggio potrebbe certamente farvi riabbassare l'indice del vostro umore, ma saprete come rimediare con del buon cibo.