Durante settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 agosto, nella costellazione del Capricorno oltre a Saturno e Plutone stanzierà anche la Luna, la quale “abbandonerà” i gradi della costellazione della Bilancia. Per quanto riguarda la maggior parte degli altri segni la situazione rimarrà pressoché invariata: Nettuno sarà in Pesci, Giove in Sagittario, Sole, Venere e Marte nel segno del Leone.

Di seguito, le previsioni astrologiche della settimana, segno per segno.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete più permissivi con voi stessi, tanto da concedervi qualche sfizio di troppo. Perciò sarete meno inclini alla concentrazione sul posto di lavoro ad inizio settimana, mentre nel weekend potreste ritrovarvi con un calo delle finanze, anche se non così “grave” come potrebbe apparire in un primo momento.

Toro: sarete decisamente scarichi, perciò avrete un immediato bisogno di vacanze, di mare e di sole.

Peccato che ci sarà qualche ostacolo sul piano lavorativo che vi impedirà di fare completamente ciò che volete. Il partner potrebbe lamentarsi delle poche attenzioni che gli riserverete.

Gemelli: i giorni iniziali della settimana saranno i favoriti, sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale. Ottimi anche i compensi economici. Con l'arrivo del fine settimana potreste avere qualche acciacco di natura fisica che vi porterà ad un riposo più o meno forzato.

Cancro: sarete permeati da un senso di malessere che spesso durante la settimana si tramuterà in insofferenza verso chi vi circonda, tendendo inoltre a dare la colpa al partner per qualsiasi cosa. Ci sarà un lieve miglioramento nel momento in cui sarete liberi anche dal peso pratico dell'ambito lavorativo.

Leone: ancora fra i favoriti, sarete delle "macchine" sia sul fronte lavorativo, soprattutto organizzativo e pratico, che su quello erotico, con molte punte di romanticismo che faranno felice anche il partner.

Migliori i rapporti all'interno della cerchia familiare, anche se alcuni dissidi potrebbero creare incomprensioni.

Vergine: l'ambito lavorativo non è mai stato così difficile, e parte di questa difficoltà sarà dovuta allo stress personale e a quello dei colleghi, che porterà poca intesa sul posto di lavoro. Sentimentalismo in rialzo, ci sarà più complicità in casa, sia con il partner che con la famiglia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete splendidi, energici, sensuali e attraenti. Tutti gli aggettivi positivi saranno espressi per voi e per la vostra vena lavorativa. Però dovrete stare molto attenti alla stanchezza del weekend, in quanto alcune uscite potrebbero essere deleterie.

Scorpione: ci saranno solo poche persone in grado di allietare questa settimana fatta di stress, di duro lavoro e di piccoli cavilli burocratici.

Pertanto siete insofferenti. Per il resto, tenderete a isolarvi, e a riorganizzare la vostra “tabella di marcia” giorno per giorno per essere sempre impeccabili.

Sagittario: in serbo per voi ci saranno divertimenti e viaggi, da intraprendere con la famiglia oppure con gli amici. Questa tipologia di progetti però vi farà perdere sensibilmente il contatto con la realtà nel corso della settimana.

Capricorno: sarete determinati e caparbi nel perseguire i vostri obiettivi lavorativi, soprattutto nei momenti di maggiore opportunità di incrementare le vostre finanze, nel mezzo della settimana. Qualche gelosia potrebbe spuntare nel fine settimana, ma si tratterà di un evento passeggeri.

Acquario: una nuova fiamma potrebbe compromettere la vostra stabilità di coppia. Sarete completamente assorbiti dall'eros, dalla voglia di osare e di spingervi oltre. Però dovreste tenere in conto tutte le implicazioni del caso prima di agire. Lavoro stabile, con qualche successo.

Pesci: settimana dedicata agli hobby durante il tempo libero da impegni lavorativi. Un certo atteggiamento di isolamento stavolta però non sarà dovuto alla tristezza, né alla scarsa voglia di vedere qualcuno. Le finanze rimarranno stabili, la salute dovrebbe essere tenuta maggiormente d'occhio.