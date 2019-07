I nativi del segno del Sagittario nel mese di agosto avranno voglia di fare follie, di evadere dalla propria routine che oramai sta stretta, e alcuni vorranno vivere un mese senza alcun freno.

In verità è da molto che diversi nati sotto questo segno si sentono pronti per fare avventure di ogni sorta: agosto sarà il mese in cui sarà possibile concretizzare questa possibilità, scollegando del tutto il cuore dalla testa e divertendosi alla grande. Ci sarà tempo in futuro per la razionalità e le faccende serie, ma ora è soltanto il momento di fare qualcosa di completamente inedito e vivace.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

L'aspetto sentimentale in questo periodo sta facendo un po' i capricci: se siete all'interno di una coppia vi sentite poco realizzati nella relazione, mentre se vi siete appena lasciati non riuscirete facilmente a dimenticare tale storia, finendo con il rimuginarci sopra ancora per molto. Dovrete avere il coraggio necessario per voltare pagina e ricominciare ad assaporare le dolcezze di conoscenze nuove che potrebbero sbocciare in estate.

Pubblicità

In particolare voi single potreste essere disposti a fare qualcosa che solitamente non fare e che stravolga del tutto i canoni su cui incentrate solitamente le vostre storie d'amore. Le conquiste non vi mancheranno affatto, quindi il consiglio migliore è quello di osare.

Lavoro e studio

In ambito lavorativo nei mesi scorsi avete dato il massimo, raggiungendo livelli di competitività sbalorditivi e nel mese di agosto potreste godervi il frutto delle vostre fatiche in pace.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ma voi vi sentirete come se non ci fosse più niente da fare, e potreste cadere in uno stato di ansia che vi porterà a mettere nero su bianco altre idee. L'intraprendenza non vi mancherà di certo, ma talvolta sarebbe meglio staccare la spina e prendervi le vostre meritate vacanze.

Per voi che siete alla ricerca di un impiego, questo agosto sarà un periodo molto proficuo, ma soltanto se darete modo di mostrare la vostra creatività e voglia di mettervi in gioco in tutto il suo splendore durante i momenti decisivi.

Gli studi, se fatti moderatamente e senza sforzo, potrebbero essere conditi da quei vostri accorgimenti che renderanno un eventuale esame brillante e meritevole di lodi.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Poco stress, ma sarete ancora piuttosto colmi di quella insofferenza che dovrà necessariamente essere smaltita, mentre il fronte della salute, oltre a qualche piccolo disturbo, non darà nessun risvolto negativo.

Pubblicità

Quindi per voi non ci sarà niente di meglio che una vacanza nella quale vivere momenti indimenticabili con chi vi accompagnerà e sarà con voi protagonista delle vostre "notti magiche".