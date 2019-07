L'Oroscopo settimanale dedicato alla terza settimana di luglio approfondisce i transiti planetari favorevoli, elargendo dei consigli utili per potenziare la sfera lavorativa e per concretizzare i sogni amorosi. Le previsioni astrologiche segno per segno vedono in questa settimana il passaggio di Mercurio in Cancro che garantisce un modo di comunicare intelligente anche a Toro, Pesci, Vergine e Scorpione. Di seguito le premonizioni fortunate e sensibili, che analizzano anche il passaggio lunare in Capricorno, Acquario e Pesci.

Pubblicità

Pubblicità

Astri e oroscopo settimanale sull'amore e il lavoro

Ariete: a inizio settimana sentirete forte il desiderio di concretizzare i vostri sentimenti, proprio perché spinti da uno spiccato bisogno di affetto. In ambito lavorativo, le tensioni si allenteranno e affronterete gli impegni con maggiore tranquillità. Attenzione ad un fine settimana che vedrà una certa difficoltà nel comunicare ciò che provate agli altri.

Pubblicità

Toro: finalmente Mercurio dalla giornata di sabato in poi, non sarà più in quadratura e vi sentirete più stimolati e vitali. I vostri ragionamenti diventano più approfonditi e saranno utili per captare idee geniali, tutte da concretizzare in ambito lavorativo. In amore, sarete più comunicativi con il partner.

Gemelli: una Luna molto fantasiosa dal cielo dell'Acquario e a metà settimana, vi spingerà a fare sempre di più e a essere sempre in movimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Una grande apertura mentale vi sarà benefica per dare il massimo di voi stessi in ambito lavorativo e in ambito sentimentale sarete molto aperti a una comunicazione costruttiva per l'amore.

Cancro: l'opposizione di una Luna in Capricorno si farà sentire già ad inizio settimana e vi renderà molto pessimisti e troppo influenzabili dai giudizi altrui. Già mercoledì queste tensioni si smorzeranno e potrete vivere l'amore in maniera affettuosa, come vi è consono solitamente.

Buono e comunicativo il fine settimana che vedrà l'entrata di Mercurio nel vostro cielo.

Leone: i vostri sentimenti saranno alquanto distaccati nelle giornate di giovedì e venerdì per via di un influsso lunare dirimpettaio che vi renderà molto insofferenti. Mercurio fino a venerdì sarà nel vostro cielo e vi renderà molto ambiziosi in ambito lavorativo. Attenzione a un fine settimana pieno di interrogativi amorosi.

Pubblicità

Vergine: la presenza di Luna nella casa astrologica decima vi farà sentire molto soli a inizio settimana e renderà difficili i rapporti con gli altri. Incertezze e dubbi vi opprimeranno anche in ambito sentimentale, ma riuscirete a uscire da questo circolo vizioso solo comunicando maggiormente con gli altri, soprattutto nella giornata di venerdì.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: i vostri sentimenti saranno dominati in maniera eccessiva dalla ragione e questo stato d'animo potrebbe creare distacchi emotivi che peseranno in coppia.

Pubblicità

Puntate tutto su una metà settimana più proficua per le emozioni e splendida per le amicizie. Una nuova intuizione vi farà giocare in anticipo nei confronti degli ostacoli, per superarli al meglio.

Scorpione: la Luna nel cielo astrologico del Capricorno vi esorterà a svolgere un lavoro di introspezione dei vostri sentimenti, già da lunedì. In ambito lavorativo, svolgerete i vostri compiti con rigore e precisione. In amore, sarete molto critici nei confronti del partner. Attenzione alla giornata di giovedì dove transiti plantari alquanto tesi potrebbero rendervi nervosi.

Sagittario: Giove e Luna in sestile a metà settimana renderanno le vostre sensazioni più positive e sarete molto di buon umore e disponibili nei confronti degli altri. I guadagni saranno incrementati da transiti planetari favorevoli. Attenzione a un fine settimana che vedrà i vostri sentimenti troppo condizionati dal giudizio altrui.

Capricorno: inizierete la settimana con una Luna rigorosa nel vostro cielo, che acuirà il vostro senso del dovere in ambito lavorativo e incrementerà la vostra ambizione. Gli affetti diventeranno più riservati ma potrete contare sempre su una forte intuizione che vi indicherà la strada giusta da intraprendere.

Acquario: una Luna amichevole entrerà nel vostro segno nella giornata di giovedì e porterà una ventata di energia stravagante e originale. Avrete voglia di cambiare la solita routine e ci riuscirete, Giove vi sarà propizio e incrociando i suoi influssi fortunati con l'astro d'argento, vi procurerà guadagni.

Pesci: molto timidi nei confronti dei sentimenti, sarete però più concreti nell'individuare l'amore poiché spinti da un influsso lunare che vi renderà molto intuitivi soprattutto a fine settimana. Avete bisogno di concretizzare i vostri sogni, sia sentimentali che lavorativi e ce la metterete tutta per raggiungere i vostri obiettivi.