Per i nativi del segno del Cancro, questo mese di agosto sarà dedicato ai piccoli piaceri della vita, ai quali spesso e volentieri ultimamente alcuni non hanno dato molta importanza. Sarà quindi un mese dedicato a queste cose, agli hobby, alle uscite con il partner e con gli amici, ma non sarà il periodo dei lunghi Viaggi o comunque cose “fatte in grande”. Man mano che il mese proseguirà però ci potrebbe essere qualche nuvola ad addensare la serenità, ma non è il momento di darsi per vinti, bensì quello di cavalcare l'onda senza alcuna perplessità.

Amore e affetti

Ci sarà un' intesa fortissima, che non prevede nessuna lacuna dal punto di vista erotico e sentimentale. Saranno favorite le storie già datate, quelle che nel tempo si sono già consolidate. Il motivo è da ricercare nel fatto che la stabilità offrirà una maggiore tranquillità ai nativi, mentre una relazione barcollante o nuova avrà bisogno di tempo e di “lavoro” da entrambe le parti.

Voi single vorrete a tutti i costi rimediare la vostra situazione con una relazione bella e pronta, ma ancora non sarete pronti per un passo del genere, dal momento che le avventure al momento potrebbero soltanto essere deleterie e controproducenti per gli aspetti della vostra vita.

Lavoro e studio

Il lavoro vi offrirà delle soddisfazioni esaurienti sia sul piano pratico che sul piano umano, ma purtroppo quella pecuniaria si farà attendere ancora per molto. Sarà necessario dimostrare ulteriormente le vostre potenzialità semplicemente continuando su questa linea, senza mai distogliere il vostro sguardo dalla vetta.

Se siete ancora alla ricerca di un impiego ci potrebbero essere delle situazioni in cui troverete degli scivoloni, ma se tenete duro e avrete sempre a vostra disposizione l'arma della pazienza, ogni cosa andrà per il meglio.

La professione che potrebbe adattarsi alle vostre esigenze ed aspettative sarà quella favorita dagli astri nei prossimi mesi.

Voi studenti sarete divisi a metà, fra la sporadica voglia di mettervi sui libri e la determinazione che naturalmente possedete, ma che non trova lo stimolo giusto per il vero e proprio impegno. Dovrete essere anche costanti nello studio, altrimenti ridursi all'ultimo minuto sarà decisamente controproducente.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Viaggi consentiti, in questo soleggiato mese di agosto, ma in luoghi tranquilli, magari in località considerate “fuori dal mondo”, dove potrete assaporare un ambiente del tutto diverso e reso selvaggio dalla natura pressoché incontaminata. Lo stress potrebbe inevitabilmente accompagnarvi ancora per molto, ma vi basterà liberare la testa dai pensieri di tutti i giorni per fare spazio alla serenità del momento.