L'Oroscopo del giorno 11 luglio 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno di mezza settimana per quelli come noi appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie portate dalle previsioni zodiacali giornaliere. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. In questo contesto dunque, l'Astrologia cercherà di dare un giudizio sui soli simboli relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a togliere il velo dalle stelline e dalle previsioni di giovedì?

D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica per tre segni tra sei sotto analisi: meritevoli senz'altro di avere a corredo le cinque stelle della fortuna Scorpione, Capricorno e Pesci, trio considerato alla pari. Volendo invece dare una piccola anteprima sui sei segni sotto stress nel periodo, le previsioni di giovedì 11 luglio annunciano un momento non troppo positivo per tutti quelli della Bilancia, costretti a scontrarsi con una giornata particolarmente ostica, valutata in questo caso con le tre stelle del 'sottotono'.

Classifica stelline 11 luglio 2019

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire al prossimo giovedì. Iniziamo, quindi, senza tergiversare, a togliere il velo alla nuova classifica stelline impostata quest'oggi sul 11 luglio 2019. In apertura abbiamo svelato i simboli astrali più fortunati tra i sei sotto analisi in questo contesto: lo Scorpione, il Capricorno e Pesci. A tenere il passo dei predetti segni solamente altri due simboli, tutti valutati con le quattro stelle della normalità: Sagittario e Acquario.

A questo punto non rimane che andare dritti al riepilogo finale, segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Bilancia.

Oroscopo giovedì 11 luglio, la giornata

Bilancia - Non sarà agevole portare a buon fine questa parte della settimana con un giovedì valutato 'sottotono'. In massima parte, soprattutto nell'intento di evitare errori o rischi inutili, le stelle vi richiamano alle serietà e alla stabilità affettiva.

In amore, da tempo qualcosa vi turba ma non riuscite a parlarne con nessuno. Finalmente potrete sfogarvi e cercare di risolvere la situazione. Nessuno si aspetta da voi chissà che, magari un eventuale 'colpo di scena': per il vostro bene dovete affrontare e sciogliere i problemi che vi assillano prima che sia troppo tardi. Single, dopo l'intensa settimana che avete vissuto, oggi sarete giù di tono e non avrete voglia di fare niente a causa di movimenti planetari poco congeniali al segno.

Rimanere sul divano a casa a guardare un buon film oppure a 'cazzeggiare' potrà essere per voi un modo semplice e indolore per affrontare questa giornata. Il consiglio dalle previsioni del giorno: non restate da soli, invitate qualche amico/a così vi distrarrete in sereno relax. Nel lavoro, vi sveglierete con un po' di tensione, dovuta agli influssi solari, ma nell'arco della giornata il sereno tornerà dalla vostra parte. Saprete infatti di dover prendere una decisione importante che comporterà dei cambiamenti sostanziali nella vostra vita.

Non appena l'avrete fatta vi sentirete più liberi e felici.

Scorpione - In arrivo un giovedì 11 luglio davvero ottimo in ogni senso. La giornata di metà settimana oggi oggetto di analisi, sarà piacevole soprattutto nei rapporti interpersonali, grazie all'influsso positivo della Luna in Scorpione avvenuto ieri, mercoledì 10 luglio. Oggi e domani vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di fare o eventualmente disfare. In amore, sarete sereni e disponibili ad accogliere tutte le esigenze del partner con un sorriso. Ci saranno (forse) alcuni problemi nella vita sentimentale che dovrete affrontare: senz'altro oggi o domani li risolverete felicemente insieme a chi amate. Diciamo pure che potreste iniziare a pensare (se ancora non l'avete fatto), su dove trascorrere il prossimo Ferragosto. Single oggi vi sentirete bene e decisamente al top, quindi sfruttatela questa giornata per fare ciò che più vi piace: lunghe passeggiate in riva al mare? Le stelle consigliano di concedervi quel regalino che avreste sempre voluto farvi: fatelo oggi, perché domani potreste non avere la testa per certi sfizi. Nel lavoro, vi saranno molti buoni progetti in ballo riguardante il futuro. Sarà il momento di cogliere le occasioni che dovessero presentarsi, anche perché tutto andrà a gonfie vele. Eventuali piccoli ostacoli si auto-estingueranno.

Sagittario - La giornata sotto analisi quest'oggi per voi del Sagittario è prevista nella media, dunque né troppo positiva ma nemmeno eccessivamente negativa. Qualche vivace scambio dialettico restituirà il mordente a chi l’avesse momentaneamente perduto, mentre colpi di vento e lampi minacciosi potranno attraversare il cielo di quanti di voi si trovano già in 'zona bufera'. In amore intanto, sarete particolarmente rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti in casa e fuori. Cercate il dialogo e siate disponibili ad ascoltare le persone al vostro fianco ed in caso di critiche, accettatele con la promessa di rimediare ad eventuali mancanze fatte. Single, vi aspetta una giornata positiva e propositiva. Riceverete infatti discrete richieste o proposte per trascorrere un momento diverso dalla solita routine, il che vi aiuterà ad affrontare lo stress quotidiano: richiesto senz'altro lo spirito giusto. Nel lavoro, grandi soddisfazioni potrebbero arrivare, magari i vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati e riuscirete a dare il meglio di voi. Servirà prendere coraggio per cercare di raggiungere gli obiettivi, senza farsi demoralizzare: ci riuscirete, non temete!

Capricorno - La giornata dell'11 luglio si presenta molto bene a dare sfogo ad eventuali vostre aspettative. Un consiglio spassionato per i Capricorno più stacanovisti: non sacrificate al 'Dio denaro' tutto il tempo che avete a disposizione perché la vita non è solo lavoro, soldi e carriera ma c'è senz'altro dell'altro... Le predizioni di giovedì pertanto, riguardo l'amore, in primo piano pongono i buoni sentimenti: saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi una seppur minima esitazione. Approfittatene per organizzare un fine settimana da vivere con le persone che amate, vedrete che sarà fantastico. Single, gli astri saranno in angolatura propizia, disegnando stimolanti prospettive di progresso. Ponetevi nell'ottica di una diversa apertura verso interessi e soprattutto nelle amicizie. Entro fine giornata potreste fare incontri utili in ottica sentimentale. Il lavoro infine, procederà a gonfie vele ed i progetti a cui operate supereranno gli ostacoli più ardui, grazie al vostro impegno. Successo e stima saranno a portata di mano.

Acquario - Si preannuncia un giovedì in cui vi potrebbe esservi richiesto di fare un certo salto di qualità. In alcune situazioni non potrete più rimandare qualcuna delle vostre decisioni già prese: preparatevi a dare il vostro 'ok' oppure un deciso 'non ok'. In campo sentimentale, l'atmosfera frizzantina della primissima mattinata e poi il cielo azzurro pomeridiano vi faranno sentire certamente meglio del solito. Oltre al divertimento e ad una eccellente forma fisica, potrete contare su un periodo molto intenso da trascorrere insieme alla vostra dolce metà. Tenerezza e passione sapranno fondersi mirabilmente rendendovi entrambi felici. Single, basta arrovellarsi la mente con mille problemi! A volte molti di questi anche inutili: rilassatevi ed apprezzate le piccole cose liete della quotidianità, senza problemi. Per mantenere il buonumore coltivate di più le amicizie, soprattutto quelle per voi più preziose. Nel lavoro invece, astri bene augurali porteranno la possibilità di raggiungere nuovi obbiettivi. Fatevi guidare dall'istinto e scegliete le persone giuste per farlo.

Pesci - Partirà molto bene la giornata dedicata a questo giovedì infrasettimanale. Inizialmente, il periodo potrebbe risultare un pochino in salita, poi man mano tornerà in positivo, come da previsioni. In altri casi invece, in molti potreste sentire la necessità di spingervi oltre le possibilità, magari cercando di prendere iniziative di un certo livello: vi sentite di osare? Fatelo! Secondo l'oroscopo del giorno 11 luglio, riguardo l'amore, per molti Pesci sarà un momento a dir poco strepitoso. In tanti vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti nella vostra attuale relazione, il cuore batterà più forte che mai... Non avrete alcun freno e vivrete la giornata leggeri come una piuma i felici con i vostro lui o la vostra lei. Se single invece, sarete carichi ed entusiasti, pronti per vivere una super-giornata. Di prima mattina riordinerete le idee e pianificherete quello che vorreste fare nel frangente: potreste contattate quelle persone speciali con le quali voler trascorrere la giornata e magari coinvolgerli nei vostri progetti. Nel lavoro, ci saranno vari cambiamenti in positivo per quanto riguarda il vostro ambiente professionale. Potrete così ambire a posizioni più elevate e di responsabilità.