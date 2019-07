L'Oroscopo del 10 luglio porta con sé tante novità davvero interessanti. Per esempio, i nativi della Vergine sono alle prese con alcuni cambiamenti di vitale importanza, mentre l'Acquario deve affrontare alcuni problemi economici. Di seguito, le previsioni degli astri per i 12 segni zodiacali di questa nuova giornata di mercoledì.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Stare chiusi in casa o rassegnarsi è un atteggiamento sbagliato. Tutto ciò che avete fatto fino ad adesso, vi è costato molta fatica.

Anche coloro che hanno avuto una grande occasione, hanno dovuto studiare diverse strategie per ottenere alcuni risultati soddisfacenti. Ci vuole pazienza. Oggi potrebbero risvegliarsi i sentimenti e le amicizie.

Toro – In questo mercoledì ci sono alcune incomprensioni da superare, soprattutto se intorno a voi ci sono persone che vi creano difficoltà. Il vostro umore è 'terra-terra', ma cercate di tenere sotto controllo questa giornata.

Gemelli – È il caso di rilassarsi e vivere qualcosa di bello.

Date spazio alla vostra creatività. Avete voglia di viaggiare e di conoscere, solo così vi sentite appagati. Le questioni di lavoro vanno al rallentatore, già da venerdì potrebbero arrivare delle soluzioni. Si consiglia di mantenere la calma, anche se per voi è molto difficile.

Cancro – I ripensamenti spesso riaffiorano nella vostra testa, non perché siete persone indecise ma a volte pensate di non avere i contatti giusti con l'esterno. Nel lavoro ci sono dei ritardi, probabilmente tutto si sbloccherà a partire dalla prossima settimana.

Il vostro è un segno che prende molto seriamente le relazioni. Voi e il vostro partner, apprezzate molto la capacità di parlare apertamente e onestamente di qualsiasi cosa.

Leone – C'è qualche discussione in famiglia e in amore. Ricordate, però, che tutti i cambiamenti e le questioni sono ormai vinti. Molti di voi hanno avuto riconferme, mentre altri hanno avuto dei buoni riscontri. Le cose cominciano a funzionare. In questo periodo potrebbe nascere un amore o ritornare una storia abbandonata.

Vergine – Giornata importante. Il fatto che volete cambiare, che pensate a un trasferimento o magari coprire un ruolo diverso, sarà di vitale importanza. Alcuni di voi vorranno prima pianificare tutto. È troppo il timore di sbagliare, soprattutto se le paure dovessero ricadere sulla famiglia.

Previsioni di mercoledì 10 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – È una grossa fatica portare avanti tante cose in campo lavorativo. Potreste avere un problema fisico o semplicemente essere stanchi.

Fortunatamente questa giornata offre tranquillità in amore.

Scorpione – Già dalla scorsa settimana c'è stato un calo fisico da tenere sotto controllo. Inoltre, ci sono tensioni che in qualche modo dovete gestire con saggezza. Molti di voi stanno solo cercando di seguire sia le relazioni che le situazioni di carattere economico. Dovete fare il punto della situazione e far quadrare i conti. La cosa positiva è che ora siete molto forti.

Sagittario – In questo momento avete grosse risorse, potete recuperare un vecchio progetto o addirittura fare qualcosa di nuovo.

Anche le relazioni sentimentali possono decollare. Dovreste stare più attenti all'alimentazione, spesso esagerate dando sfogo alla vostra golosità per poi farvi prendere dai sensi di colpa.

Capricorno – In questo momento, anche per le coppie che vanno avanti da molto tempo, è difficile progettare un evento. Alcuni vorrebbero sposarsi, altri convivere. Probabilmente adesso hanno difficoltà e qualcosa deve slittare. Bisogna solo avere pazienza.

Acquario – In questi giorni avete voglia di cambiare vita, cercare nuove soluzioni. In questo, c'è un piccolo problema da risolvere. Per fare un cambiamento bisogna avere le spalle coperte, soprattutto economicamente. In amore sono favoriti i nuovi incontri.

Pesci – Potreste aver perso fiducia nel lavoro. L'indecisione su come procedere potrebbe paralizzarvi. Adesso è il momento di fare qualcosa per la vostra vita personale. L'amore potrebbe ridarvi il vostro entusiasmo per la vita.