Martedì 16 luglio 2019 troviamo la Luna Piena in eclissi nei gradi del Capricorno assieme a Plutone e Saturno. Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone mentre il Nodo Lunare, Venere ed il Sole saranno nel segno del Cancro. Urano permarrà in Toro come Giove nel Sagittario e Nettuno nei Pesci.

Cancro passionale

Ariete: equivoci. Le energie fisiche non dovrebbero mancare ma quelle mentali potrebbero risultare scarne e, di conseguenza, rendere i nativi poco lucidi durante le conversazioni provocando qualche equivoco di poco conto.

Toro: ostinati. Niente e nessuno riuscirà a far cambiare idea ai nati Toro questo martedì perchè la loro ostinazione, dato lo scontro Terra-Fuoco tra il complice Urano e lo sfavorevole Marte, raggiungerà livelli ragguardevoli.

Gemelli: spensierati. Martedì senza nuvole all'orizzonte quello che, con ogni probabilità, vivranno i nati del segno. Ovunque andranno sfoggeranno uno smagliante sorriso sinonimo di spensieratezza.

Cancro: passionali. Il Sole nel loro segno incontrerà la Luna Nuova in Capricorno innalzando la focosità in coppia. Se nel pomeriggio le effusioni saranno copiose sarà da tarda sera che la passionalità entrerà nel ménage prepotentemente.

Vergine stressato

Leone: realizzazioni. L'eclissi in onda oggi potrebbe far ponderare a dovere i nati Leone circa i loro progetti ed aspirazioni future. La meta potrebbe essere più vicina di quel che credono.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe le incombenze pratiche da ultimare in questa giornata per i nati del segno che, con tutta probabilità, non si risparmieranno nello sbrigare tutte le urgenze stressandosi, però, non poco.

Bilancia: gelosi. Il comportamento dell'amato bene potrebbe risultare ambiguo o sospetto agli occhi dei nativi in questo martedì. Un chiarimento sarà doveroso per placare gli animi.

Scorpione: ripetitivi. Mancherà probabilmente l'originalità ai nati Scorpione a causa delle copiose dissonanze in onda, capitanate da Mercurio in retrogradazione nell'affine Cancro.

Capricorno sotto pressione

Sagittario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà scarno e, di conseguenza, i nati del segno potrebbero accusare forte stanchezza durante il turno lavorativo odierno.

Capricorno: sotto pressione. La Luna Piena in eclissi nel loro segno vorrà 'testare' ogni ambito della loro quotidianità con uno sguardo al futuro (Saturno) ed ai cambiamenti (Urano).

Acquario: routine. Martedì senza troppi scossoni o novità di sorta quello che vivranno, c'è da scommetterci, i nati Acquario in questa giornata. Ritemprare il loro benessere psico-fisico sarà la mossa ideale per arrivare carichi ai giorni futuri.

Pesci: invidiosi. Un ex o un'amica potrebbe passarsela meglio di loro, o perlomeno questo è ciò che potrebbero pensare i nati quest'oggi divenendo parecchio invidiosi. Amore in stand-by.