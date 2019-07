Mercoledì 17 luglio sul piano astrale troviamo la Luna, Plutone e Saturno nell'orbita del Capricorno, mentre Mercurio retrogrado e Marte saranno in Leone. Intanto Urano permarrà in Toro come Giove nei gradi del Sagittario e Nettuno sarà in Pesci. Il Sole, il Nodo Lunare e Venere si troveranno nel segno del Cancro.

Risultano quindi particolarmente interessanti le previsioni per i 12 segni zodiacali.

Ariete: il focus della giornata per i nati del segno potrebbe essere rappresentato dalla vicende familiari. Un qualche comportamento sarà messo sotto osservazione da parte di qualcuno ed una ramanzina sarà più che probabile.

Toro: svogliati. Troppe le dissonanze planetarie, esclusa la Luna che in questo caso funge da 'amplificatore emozionale', perchè i nativi abbiano voglia di sbrigare faccende pratiche o mettersi di buona lena a lavorare.

Gemelli: shopping. I nati Gemelli potrebbero optare per qualche spesa fuori programma, specialmente se riguarderà la dolce metà. Le finanze sorridono e, con ogni probabilità, sorrideranno anche i nativi degli sfizi che potranno permettersi.

Cancro: amore 'top'. Le vicende amorose del giorno avranno il vento in poppa per i nati Cancro che, però, dovranno affrontare qualche asperità sul fronte lavorativo, anche se non si tratterà di nulla di grave.

Flirt per Leone

Leone: flirt. Nuove conoscenze intriganti sul versante affettivo potrebbero far capolino nella giornata, specialmente durante le ore serali. Da qualche incontro potrà nascere un flirt.

Vergine: stressati. Oggi i nati del segno avranno, con ogni probabilità, a che fare con molte incombenze da portare a termine. Se si troveranno sul posto di lavoro dovranno anche fare attenzione ai 'tiri mancini' di alcuni colleghi.

Bilancia: routine. Mercoledì routinario per i nativi che approfitteranno di tale staticità per concedersi ampi spazi di relax. Ne usciranno probabilmente rigenerati per affrontare il resto della settimana al meglio.

Scorpione: puntigliosi. Nulla sfuggirà ai loro occhi, o per meglio dire alla loro lingua, perchè c'è da scommetterci, i nati Scorpione risulteranno pungenti in ogni loro dichiarazione qualsiasi persona abbiano di fronte. Amore in secondo piano.

Pesci svogliato

Sagittario: viaggi. Giornata in cui i nati del segno, impegni permettendo, vorranno concedersi l'organizzazione di un viaggio, anche se di breve durata, con gli amici di sempre. Il partner reclamerà attenzioni.

Capricorno: sotto esame. I nativi quest'oggi potrebbero sentirsi sotto esame perchè gli Astri nel loro segno li metteranno alla prova sia in ambito lavorativo che amoroso.

Se la caveranno, con ogni probabilità, egregiamente.

Acquario: distratti. Marte opposto e Mercurio retrogrado non gioveranno all'acume ed alla lucidità dei nati Acquario. Sarà bene che facciano attenzione alle distrazioni se dovessero usare oggetti taglienti.

Pesci: oziosi. La voglia di fare e di mettersi in gioco sarà, con ogni probabilità, pari a zero in questa giornata di metà settimana. I richiami di partner e figli saranno anch'essi inutili, perchè i nati Pesci vorranno stare in panciolle.