Nella settimana che va dal 29 luglio al 4 agosto 2019 troviamo la Luna spostarsi dai Gemelli alla Vergine mentre il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro. Venere, il Sole e Marte si troveranno nei gradi del Leone e Plutone assieme a Saturno rimarranno in Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro come Giove nel Sagittario e Nettuno nei Pesci.

Gemelli 'top' in amore

Ariete: litigiosi. Gli Astri contrastanti della settimana potrebbero comprottere l'umore ed il nervosismo nativo.

Saranno probabili discussioni accese nell'ambito lavorativo per colpa di equivoci.

Toro: ansiosi. Le urgenze da ultimare durante questi sette giorni saranno, con ogni probabilità, più di quelle che i nati Toro riusciranno a sostenere. Non sarà solo una questione di stanchezza fisica ma anche mentale.

Gemelli: amore a gonfie vele. Le faccende amorose, grazie all'accoppiata Sole-Venere nell'affine Leone, andranno a gonfie vele.

Durante la prima parte della settimana saranno molto passionali.

Cancro: malinconici. Il transito Nettuniano congiunto al Nodo Lunare, entrambi nel loro Elemento, potrebbe amplificare le loro emozioni verso le vicende passate. Sarà bene che si dedichino a ciò che li fa divertire per non favorire i pensieri stagnanti.

Bilancia perplesso

Leone: esuberanti. I Pianeti faranno il tifo per loro in due modalità differenti, ovvero sino a giovedì pomeriggio premieranno la loro esuberanza con ghiotte conoscenze mentre da giovedì sera a domenica avranno la strada spianata nei progetti lavorativi.

Vergine: rinnovamenti. L'asse Urano-Saturno favorevole ma, al momento, oltremodo severo nei confronti dei nativi concederà loro dei rinnovamenti, che siano interiori o esteriori andranno probabilmente a gonfie vele.

Bilancia: guardinghi. Il comportamento dell'amato bene potrebbe non convincere del tutto i nati Bilancia che inizieranno ad insospettirsi assumendo l'atteggiamento da detective. Ciò che potrebbero scoprire non gli piacerà.

Scorpione: amore 'flop'. Il lavoro scorrerà sui binari della tranquillità ma è sulle faccende di cuore che i nati del segno potrebbero avere a che fare con qualche insidia. Probabili discussioni accese venerdì.

Capricorno ostinato

Sagittario: distratti. La dissonanza mercuriale potrebbe appannare l'acume dei nativi rendendo le loro idee ed i loro intenti poco lucidi. A risentirne potrebbe essere il settore lavorativo dove la distrazione sarà dietro l'angolo.

Capricorno: determinati. Difficile, se non impossibile, far ragionare i nati del segno questa settimana. Se avranno un obiettivo, raggiungibile o utopistico che sia, vorranno perseguirlo ad ogni costo specialmente nel weekend.

Acquario: i nati Acquario durante la settimana potrebbero vedere il bicchiere 'mezzo vuoto' e desiderare ciò che non hanno. Per colmare questa 'mancanza' potrebbero concedersi un acquisto costoso di cui non hanno necessità.

Pesci: oziosi. La voglia di mettersi in gioco sarà, con tutta probabilità, pari a zero perchè i contrasti planetari saranno parecchi. Dal canto loro i nativi potrebbero adagiarsi sugli alloro onorando l'ozio.