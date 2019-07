Siamo giunti all'ultimo giorno della prima settimana di luglio. L'Oroscopo del 7 luglio riporta una ventata di novità per i dodici segni zodiacali. Alti e bassi per i nativi dei Gemelli, mentre il Leone dovrà fare i conti con alcune cose spiacevoli. Nel dettaglio, ecco le previsioni astrologiche della giornata di questa domenica per tutti i 12 simboli.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata di domenica dovete fare tante cose ed accuserete una certa stanchezza.

Nonostante tutto, il vostro umore è molto buono. Romanticismo e amore sono dalla vostra parte. Siate sempre voi stessi e ricordate che ridere dei vostri sbagli fa bene. L’umiltà è la vostra carta vincente.

Toro – È una domenica particolare per coloro che vivono emozioni contrastanti. In amore potrebbe esserci una battaglia tra testa e cuore. La mente vi consiglia di impegnarvi in un piano preciso e particolare, mentre il cuore suggerisce tutt'altro.

Non fate le ore piccole perché la prossima settimana potreste trovarvi giù di morale.

Gemelli – È stata una settimana di alti e bassi, quello che non avete completato negli ultimi giorni potreste finirlo oggi. Non dovete avere il timore di aprirvi agli altri, che si sentiranno più a loro agio condividendo le cose con voi. Usate la mente per adottare un approccio razionale ai vostri sentimenti. Sarà anche una giornata particolare per via di alcune questioni economiche.

Cancro – State facendo ogni sforzo per ottenere il meglio in campo lavorativo. Se negli ultimi tempi avete aperto un'attività, non si esclude un cambiamento di idee. In amore, se state provando a far decollare un progetto in comune, esso verrà spazzato via da un'altra idea decisamente brillante.

Leone – In amore, il vostro partner potrebbe esprimere dispiacere per come stanno realmente le cose. Forse c'è tensione nell'aria. Le cose potrebbero diventare piuttosto esplosive.

Per i single, il periodo più bello sarà nei prossimi giorni.

Vergine – State vivendo un periodo strano. Siete sempre voi a risolvere i problemi anche per gli altri. Tutto ciò vi causa forte stress, sia mentale che fisico. Avete bisogno di riprendere in mano la vostra vita e di pensare solo a voi stessi. Una serata romantica vi farà dimenticare il resto del mondo.

Previsioni di domenica 7 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Potrebbe essere una giornata piacevole per voi.

In amore, trascorrete il tempo con una persona molto cara per pianificare il vostro futuro. Potrebbe esserci un notevole cambiamento nella vostra vita. Si consiglia di accogliere il mondo a braccia aperte e tutto vi sorriderà.

Scorpione – Oggi dovete essere più agguerriti che mai. Anche se non è nella vostra natura, le persone saranno felici di vedervi difendere la vostra opinione. In amore, siete un po’ pensierosi. Si consiglia di cercare la persona giusta, perché è il momento adatto per trovare la tanto agognata complicità.

Sagittario – Questo è un periodo di grandi passioni che vi possono cambiare la vita. Chi ha una relazione d'amore la mantiene, mentre chi è indeciso tra due storie è nel caos. Tutto sommato, sarà una giornata decisamente monotona e tranquilla.

Capricorno – Giornata particolare, vi sentite responsabili rispetto alle cose che state vivendo. Dovete fare tutto con calma, quando fate le cose di fretta sbagliate. Nel lavoro possono esserci dei cambiamenti che portano un po' d'incertezza. Non sottovalutate l'amore.

Acquario – In questa giornata dovete mantenere la calma. Qualcosa va per il verso sbagliato: ci sono troppe discussioni sia in amore che in famiglia. Dovete prendere il comando della vostra vita e far capire agli altri il vostro stato d'animo. Vedrete che vi sentirete più vivi che mai.

Pesci – In questa giornata dovete recuperare. Negli ultimi giorni avete avuto dei ripensamenti. Le coppie che escono da un tradimento non ancora dimenticato provano delusione e amarezza. Non dovete nascondervi, è il momento di uscire dall'ombra e "prendere a schiaffi la vita". Si raccomanda, però, di non spendere più del dovuto. È vero che lo shopping è un toccasana anche per i cuori spezzati, ma poi vi toccherà affrontare una questione spinosa: il portafogli vuoto.