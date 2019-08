Come ogni stagione i giocatori di Fortnite affrontano i cambiamenti che il gioco subisce nel corso del tempo, che di solito vanno a riguardare meccaniche di gameplay e cambiamenti nella mappa. In generale vengono aggiunti insieme all'arrivo della nuova stagione anche dei nuovi veicoli ma con l'arrivo della Season X è arrivato qualcosa che non sembra essere un veicolo ma un vero è proprio robot, il suo nome è B.R.U.T.O.

Quali sono i problemi con B.R.U.T.O?

Sin dall'inizio della nuova stagione i giocatori si sono lamentati di B.R.U.T.O dicendo che il robot in sé per sé era sbilanciato, essendo che il robot è presente anche nelle modalità competitive del gioco ai giocatori non sembrava giusto perdere per colpa di un veicolo sbilanciato. Per colpa di questo veicolo molte persone hanno perso tornei con premi in denaro e continuano a perdere molte partite per quanto riguarda le modalità classiche e competitive.

Epic Games poco tempo fa aveva rilasciato una patch in cui diceva che B.R.U.T.O fosse stato modificato aggiungendo un laser che appunto va a mostrare in quale posizione stia mirando il giocatore presente all'interno di B.R.U.T.O. Comunque sia questo non è bastato come modifica ai giocatori di Fortnite e quindi sono partite anche delle petizioni per fare cancellare B.R.U.T.O almeno dalle modalità competitive e dai tornei del gioco, proprio per rendere gli allenamenti e le competizioni pulite e senza veicoli sbilanciati.

B.R.U.T.O è stato depotenziato in queste ultime ore

In queste ultime ore Epic Games ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui va a spiegare quali sono le modifiche di bilanciamento applicate per B.R.U.T.O tendendo a precisare che le modifiche sono già avvenute e i giocatori non dovranno aspettare il rilascio di nessuna patch per poter notare il cambiamento. Tra le modifiche apportate dal team di Fortnite sicuramente questa è una delle più importanti, ovvero che B.R.U.T.O adesso può sparare massimo 6 razzi e non più 10 razzi.

Inoltre la velocità di B.R.U.T.O è stata diminuita e anche la velocità nell'effettuare un salto è drasticamente diminuita. Adesso quando si proverà a spaccare degli oggetti B.R.U.T.O non farà generare materiali, andando quindi a distruggere tutto senza guadagnare nessun materiale. Un altra modifica essenziale da sapere su B.R.U.T.O è che la sua vita adesso è aumentata da 1000 a 1250.

Fenditura Rottami disattivata momentaneamente

Tra le modifiche apportate in gioco da Epic Games in queste ultime ore troviamo anche la disattivazione momentanea della fenditura rottami, aggiunta da poco nella battaglia reale del gioco.

Lanciando la fenditura in un punto desiderato provocherà l'apertura di una fenditura nel cielo che farà cadere degli oggetti casuali sul punto desiderato.

La causa della disattivazione della fenditura rottami è dovuta ad un problema sonoro dell'oggetto stesso, una volta risolto molto probabilmente tornerà nelle modalità competitive e nei tornei.