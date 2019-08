Quasi tutto il mondo ha un abbonamento a netflix grazie al quale poter guardare dei film totalmente in streaming, quindi senza scaricare nulla e sopratutto senza acquistare ogni singolo filmato che si vuole visualizzare sulla piattaforma. In generale si dice che Netflix sia stato creato per riuscire a rendere il mondo del Cinema ancora migliore in modo da creare ancora più audience e gossip su attori e attrici; Netflix cerca inoltre di promuovere sempre più attori giovani cercando di riuscire a creare un futuro luminoso anche per loro.

Ovviamente Netflix prevede degli abbonamenti mensili, in Italia i pacchetti sono 3 e comprendono:

€7,99 al mese - 1 dispositivo e risoluzione in SD

€11,99 al mese - 2 dispositivi connessi e risoluzione Full HD

€15,99 al mese - 4 dispositivi connessi e risoluzione 4K + HDR

Il catalogo di Netflix conta piu' di 2.900 contenuti che sono appunto disponibili sulla piattaforma e sono suddivisi sopratutto in Film, Serie TV, Documentari, Contenuti per bambini e sopratutto i Contenuti originali di Netflix.

In generale le serie TV di Netflix sono le più amate il tutto anche se ci sono molti capolavori anche tra i "Netflix Original Movie" che tradotto significa Film Originali di Netflix con storie ben strutturate. Inoltre per periodi speciali come ad esempio il natale Netflix promuove film prodotti o distribuiti da se stesso.

Quali sono le aggiunte al catalogo di Netflix di Settembre?

Come ogni mese Netflix ha avuto la brillante idea di distribuire nuovi prodotti nel suo catalogo, il tutto cercando di attirare sempre più l'attenzione dei nuovi e nei vecchi telespettatori. Tante le nuove pellicole disponibili ma tante e molto attese anche e soprattutto le nuove serie tv.

I nuovi prodotti distribuiti da Netflix per il mese di Settembre sono:

Film Originali

27 settembre - All’ombra della luna

Film

Blade Runner: The final cut

Dirty Dancing

L’esorcista III

L’esorcista: La genesi

Nightmare: Dal profondo della notte

Nightmare 2: La rivincita

Nightmare 3: I guerrieri del sogno

Incubo finale

The 33

Elena

Operazione U.N.C.L.E.

Come ti rovino le vacanze

Professore Marston and the Wonder Woman

Smetto quando voglio: Ad honorem

Pulp Fiction

2001: Odissea nello spazio

Serie TV Originali