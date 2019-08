Parte un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese di agosto 2019: vediamo dunque come andrà la giornata di sabato 24 agosto, momento che vedrà la Bilancia recuperare dal punto di vista sentimentale. Per il Cancro favoriti invece i rapporti nel lavoro con soci. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: in amore Luna attiva che vi aiuta anche nelle nuove relazioni.

Sono favoriti i viaggi, nel lavoro oggi e domani le stelle sono dalla vostra parte, momento che aiuta se intendete recuperare una storia professionale. Recupero per il fisico.

Toro: per i sentimenti, se qualche coppia si è lasciata agli inizi del mese ma ora potrà recuperare. Nel lavoro attenzione alle spese di troppo. Fisico che chiede maggiore riposo.

Gemelli: a livello amoroso potete permettervi di divertirvi anche senza pensare ad una storia.

Nel lavoro evitate persone e iniziative non coerenti.

Cancro: per i sentimenti periodo che porta a discutere anche per motivi banali. Attenzione se vivete una storia con una persona nata sotto il segno zodiacale dei Gemelli. A livello lavorativo buona intesa con soci e collaboratori.

Leone: in amore la giornata sarà decisamente interessante, oggi e domani probabile che abbiate una grande forza. Nel lavoro se una situazione vi stanca potrete cambiare serenamente.

Vergine: a livello amoroso questo fine settimana può essere difficile da gestire. Nel lavoro momento non esaltante, attenzione alle piccole provocazioni.

Bilancia: a livello sentimentale tra oggi e domani giornate interessanti per tutto. Nel lavoro spese di troppo, attenzione allo stress. Fisico in lieve calo.

Scorpione: a livello amoroso questo fine settimana aiuta a recuperare, Venere non è più contraria e questo è un elemento di forza.

Nel lavoro non lasciatevi ingannare da facili promesse di guadagno. Stanchezza per il fisico.

Sagittario: probabile che nei sentimenti, fino alla fine del mese, ci sia maggiore nervosismo. Nel lavoro non è la giornata giusta per discutere, potreste sentire la necessità di mettervi da parte. Stanchezza per il fisico.

Capricorno: per i sentimenti giornata importante per tentare un recupero, ma anche per stare più sereni.

Nel lavoro è bene fare scelte importanti in questo periodo.

Acquario: per i sentimenti, giornata che porta piccole preoccupazioni, tuttavia la Luna è favorevole e permette di superare queste tensioni. A livello lavorativo se avete un'attività commerciale è importante mantenere sotto controllo le spese. Calo per il fisico.

Pesci: in amore questo fine settimana porta qualche piccola complicazione.

Attenzione a non dire troppe cose, momento di tensione nella coppia. Nel lavoro non strafate, in questo periodo bisogna accontentarsi. Bene il fisico.