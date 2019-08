L'Oroscopo di lunedì 26 agosto sarà molto interessante e propositivo per i nati sotto i segni zodiacali di Pesci e Ariete, che vivranno ventiquattr'ore eccezionali soprattutto in amore. Il lavoro sarà, invece, il punto di forza per Toro e Cancro. Dovranno attendere giorni migliori Bilancia e Scorpione, per i quali prosegue il momento negativo.

Le previsioni astrali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): studiate bene le conseguenze di alcune decisioni prima di scegliere in maniera avventata.

Una volta partiti, difficilmente si potrà tornare indietro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): vivrete esperienze piacevoli, ma allo stesso tempo molto stressanti che vi porteranno via molte energie, sottratte al lavoro, all'amore e alla famiglia.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sarà una giornata indimenticabile grazie al vostro partner che vi regalerà ventiquattr'ore di grande passione. Per i single, è il momento di approfondire una conoscenza a voi molto gradita.

La giornata per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sarete interessati ad una nuova persona, ma questa non si rivelerà essere l'uomo/la donna adatto/a a voi. Non pensateci e andate avanti il prima possibile.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): scontri familiari vi faranno stare male emotivamente. Dovrete utilizzare sicuramente le vostre doti diplomatiche per mettere pace in casa tra figli e genitore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): proporzionate bene le vostre spese economiche se volete evitare di ritrovarvi il conto in rosso. La parsimonia e l'equilibrio dovranno essere per voi due costanti di questo periodo.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): grande interesse nutriranno nei vostri confronti i Vergine e i Capricorno, con i quali potrebbero nascere interessanti rapporti di amicizia o di amore.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): propositi interessanti per la giornata odierna. Sul lavoro riceverete complimenti e gratificazioni dal vostro capo che avrà modo di comprendere tutte le vostre capacità professionali.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): non dimenticate un appuntamento di lavoro davvero importante. In amore le cose non vanno per il meglio: litigi e incomprensioni eccessive col partner potrebbero sancire la fine del rapporto.

I segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): dovrete assistere un vostro familiare che ha avuto un brutto infortunio domestico. La famiglia viene sempre prima di tutto, anche del lavoro e dello svago.

Toro (21 aprile – 20 maggio): il lavoro è la vostra arma vincente in questo periodo. Non sbagliate un colpo, incanalando una serie di successi, soddisfazioni e gratificazioni personali.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): fate attenzione alle alterazioni umorali.

Vivrete una fase altalenante con attimi di assoluta felicità e momenti di grande tristezza. La salute presenterà qualche piccolo acciacco.