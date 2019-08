L'Oroscopo del 15 agosto è pronto a svelare come sarà Ferragosto per tutti e 12 i segni zodiacali. Giornata da favola per il Cancro. Successo in amore per i nativi del Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per questa giornata di Ferragosto da Ariete a Pesci.

Le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete – In questo Ferragosto un po' tutto è bloccato. Ciò che è rimasto da completare o da chiarire oppure da migliorare è rinviato a settembre.

Coloro che hanno dubbi nell'accettare o meno delle proposte, hanno tutto il tempo che vogliono per prendere una decisione finale.

Toro – Per molti di voi è un Ferragosto faticoso. Di solito siete esempio di volontà e di energia per tutti gli altri, ma per una volta vorreste stare per conto vostro senza problemi. Se ci sono dispute in amore o in famiglia è meglio rimandare ogni chiarimento alla prossima settimana.

Gemelli – Il rapporto d'amore è sempre importante e la passione dovrebbe dare a tutti la forza per stare meglio. Ai single si consiglia di vivere un rapporto amoroso. In questo Ferragosto sono favoriti i giovani amanti e anche coloro che hanno già un legame e vogliono migliorarlo.

Cancro – Sarà un Ferragosto fiabesco. Con l'energia astrale di oggi noterete che c'è una grande differenza tra l'amore della 'corsia di sorpasso' e l’amore dell'autostrada.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ed ecco che per voi si apre una finestra di opportunità che potrebbe restare aperta abbastanza a lungo da farvi capire che se non cogliete l'attimo l'anima gemella potrebbe sparire dietro l'orizzonte. Dovete essere velocissimi, altrimenti rischiate di perdere un'occasione irripetibile. Non è piacevole vedervi insoddisfatti in amore. È vero che siete molto attenti al lavoro ma prima di tutto le persone del vostro segno pensano all'amore e alla famiglia.

Per voi l'affetto vale sopra ogni cosa.

Leone – In questo giovedì 15 agosto avrete grossi successi, soprattutto in campo sentimentale. Sono favorite anche le storie di vecchia data. Non vedete l'ora di trascorrere una fantastica giornata per parlare con il partner e gli amici. Avrete molta energia e passione. Se avete bisogno di raccontare a qualcuno come vi sentite, allora questo è il giorno perfetto per farlo.

Di sicuro non triterete le vostre parole.

Vergine – In questo Ferragosto si consiglia di essere più cauti in amore. È probabile che nasca qualche contrasto. Se ci sono problemi seri il rapporto può sgretolarsi in mille granelli di sabbia. Molti di voi sono divisi tra due storie, altri invece hanno al proprio fianco un partner poco equilibrato. Per tale motivo state vivendo una situazione estremamente delicata e una scintilla pericolosa potrebbe esplodere da un momento all'altro.

Previsioni del 15 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Sarà un Ferragosto influente e davvero interessante, forse perché molti di voi godranno un meritato relax. All'inizio settimana tanti hanno vissuto una forte crisi oppure non sono stati bene fisicamente e mentalmente. Per fortuna, questo giovedì sarà all'insegna della spensieratezza. Ad alcuni di voi che si mettono in viaggio per raggiungere qualche meta preferita si raccomanda di essere molto prudenti soprattutto in autostrada. In questa giornata l'amore riprende quota.

Scorpione – Come spesso capita a Ferragosto c'è chi parte ma c'è anche chi rientra dalle vacanze. Tanti restano a casa, magari con qualche problema di natura economica. Le cose da fare sono tante, ma questa giornata sembra andare a rilento. Nel fine settimana avrete più forza e tante idee da sfornare, alcuni progetti iniziano a prendere forma. In amore, se avete qualcosa di cui dovete discutere, questo è il momento migliore per farlo.

Sagittario – Ferragosto all'insegna del relax. Proprio questa condizione vi permette di scaricare la coscienza e dire quel vi passa per la testa. Qualcuno ha approfittato della vostra buona fede per fini diversi da quelli che avreste immaginato. Già da oggi potreste prendere le distanze da questa persona. Qualcosa scuote anche l'amore. Infatti, non c'è molta chiarezza. State avendo un ripensamento oppure avete capito di non poter vivere d'illusioni.

Capricorno – Il vero problema di questo periodo potrebbe essere l'amore. Potrebbero esserci novità per coloro che da poco hanno chiuso una storia, magari le vacanze vi regalano un nuovo flirt. Non abbiate paura di lasciarvi andare. È il momento ideale per conoscere nuove persone, scoprire molte cose l'una sull'altra e raccontare il vostro stato d’animo. In altre parole è un buon momento per lasciare le cose storte alle spalle e buttarsi a capofitto in una nuova avventura.

Acquario – Giornata di relax ma per voi è difficile stare immobili. Tutto ciò che avete fatto negli ultimi mesi vi è costato fatica e molti soldi. Per questo motivo si raccomanda di prendere qualche giorno di riposo. State attraversando un periodo d'incertezze mentre tirate fuori un'idea ne sfornate subito un'altra. Magari dovreste circondarvi di persone più stabili.

Pesci – Rivoluzionate la vostra vita in continuazione. Chi cambia casa, chi si trasferisce in un'altra città, chi rivoluziona il proprio stile di vita. Tutto questo solo per risolvere un problema non causato da voi. L'importante è sapere che avete quasi raggiunto il traguardo. Questo Ferragosto è ideale per fare una scampagnata in mezzo alla natura verde oppure a fare tuffi in mare. Si raccomanda di godere questa giornata fino all'ultimo secondo. Mettete in stand-by i problemi esplosivi e divertitevi fino alla massima potenza.