Siamo giunti alla vigilia di Ferragosto. L'Oroscopo del 14 agosto è pronto svelarvi che cosa bolle in pentola per tutti i segni zodiacali. Giornata passionale per i Gemelli, mentre i nativi dell'Acquario devono fare attenzione alla salute. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore e lavoro.

Previsioni del 14 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – Periodo in cui dovete evitare gli eccessi. Avete troppe responsabilità e non riuscite a venirne a capo.

Non siete abbastanza forti da sorreggere tutto questo impegno, soprattutto nel lavoro. Si raccomanda di non strafare. Già da venerdì ci saranno novità positive. Evitate conflitti sia sul lavoro e sia in famiglia.

Toro – Avete un disperato bisogno di mettere ordine nella vostra vita. Sul lavoro potreste vincere una battaglia molto importante. Continuate a mantenere un atteggiamento positivo. Finché rimarrete sicuri di voi stessi, la vittoria sarà sempre in mano vostra.

Fate attenzione a un calo fisico dovuto anche alle temperature calde di questi giorni.

Gemelli – In questa vigilia di Ferragosto molti di voi hanno l'opportunità di divertirsi e di rilassarsi. Siete arrivati a questa breve vacanza molto affaticati per via di una montagna di lavoro che avete dovuto svolgere in breve tempo. Nonostante ciò avete superato quella fase. In questa giornata di mercoledì 14 agosto può tornare un amore e sarà pieno di passione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro – Periodo di disagio. Potreste sentirvi bloccati, come se fosse in trappola. Forse i vostri amici vi stanno spingendo a credere a una cosa, mentre la vostra famiglia vi ha influenzato a crederne un'altra. Indossate varie maschere in diverse situazioni. Per tale motivo, avete dimenticato voi stessi. Le cose sono in conflitto tra loro e potreste essere costretti a prendere una decisione definitiva.

La verità è l’unico modo per sfuggire alla trappola.

Leone – Questo è un periodo morto in campo lavorativo, sarà difficile fare una richiesta. Purtroppo ci sono pochi soldi per investire, anche se avete molte idee. Sarà una giornata di grande disagio sia per i capi di un'azienda e sia i lavoratori dipendenti. In amore siete indecisi. È probabile che voi abbiate il diavolo su una spalla che discute con l'angelo sull'altra.

È importante che voi ascoltiate l'angelo.

Vergine – Spesso per voi conta più la mente che un bel fisico. Siete perfettamente in sintonia con il partner, le vostre menti combaciano e c'è molta complicità sia sopra che sotto le lenzuola. Per coloro che vivono un periodo critico in amore, si consiglia di mettere le cose in chiaro. Se la storia è destinata a finire, potreste ritornare amici. Sul lavoro cercate di non minimizzare il vostro talento. Ne avete tanto da vendere.

Previsioni di mercoledì 14 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Molti di voi si sentono sotto pressione e stressati. Siete stati costretti a rinviare di qualche giorno un progetto importante che dovrebbe partire a settembre. Se avete un problema di soldi, si consiglia di fare qualche taglio e di spendere solo in cose utili. Accontentatevi di una vacanza breve. Semplificate i vostri pensieri e siate più efficienti su come usare la vostra energia. Sarete più efficaci se riuscite a non disperdere le vostre risorse.

Scorpione – Negli ultimi tempi, in amore ci sono state poche novità. Tutto prosegue secondo il classico copione: chi ha una storia va avanti, mentre chi non ce l'ha non la cerca. Alcune coppie stanno attraversando dei periodi di crisi, si raccomanda di evitare più conflitti possibili. Potreste prendervi una pausa proprio per Ferragosto, magari un po' di tintarella vi aiuterebbe a schiarivi le idee.

Sagittario – Questa vigilia di Ferragosto potrebbe essere una giornata alquanto complessa in cui vi sentite sotto pressione per via di una montagna di cose da fare. Nella vostra mente continuano ad alloggiare il 'signor Indecisione' e la 'signora Esitazione'. Tra il mare e la natura verde non è facile scegliere, ma riuscirete a trovare una via d'uscita. Fate la vostra mossa, anche una qualsiasi.

Capricorno – Avete gli astri in conflitto, magari avete problemi nell'ambiente che vi circonda oppure un collega vi mette il bastone fra le ruote o, peggio ancora, il vostro capo vi ha preso di mira. Situazioni complicate anche in amore. Per le coppie in crisi si consiglia una breve pausa di riflessione. Dovete capire le ragioni del vostro cuore prima di fare il grande passo.

Acquario – Molte relazioni non sono chiare e tutte le storie difficili lo possono diventare ancora di più. È una giornata cui i vostri pensieri potrebbero essere tesi e potreste avere difficoltà a ottenere la libertà tanto agognata. Vorreste attuare il seguente detto 'Ad agosto, amore mio non ti conosco'. Attenzione a un calo fisico. Da settembre molte cose si chiariranno.

Pesci – Momento di pausa in campo lavorativo, mentre nei sentimenti ci sono diverse complicazioni. Il vostro pensiero potrebbe avere varie sfumature emotive che v'impediscono di vedere chiaramente la verità. Questo succede se avete una storia traballante oppure state vivendo due relazioni contemporaneamente. Fate del vostro meglio per domare i vostri sentimenti e far riemergere in superficie i pensieri più razionali. Nel lavoro, dopo Ferragosto, potrebbe nascere qualcosa d'importante. Si consiglia solo di mantenere la calma e di avere molta pazienza.