Durante la giornata di Ferragosto i nativi Ariete farebbero meglio a non spendere tanti soldi, mentre ci saranno nuovi incontri e nuove amicizie per il Capricorno. Sagittario sarà piuttosto agitato e non riuscirà a godersi questa giornata di festa, mentre Vergine deciderà di godersi le vacanze in spiaggia a divertirsi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di Ferragosto, giovedì 15 agosto 2019.

Previsioni oroscopo giovedì 15 agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarà una giornata decisamente migliore rispetto alle precedenti per i nativi del segno per quanto riguarda le relazioni con la gente.

Tuttavia, fareste meglio ad evitare di spendere tutte le vostre finanze per il momento. Voto - 7,5

Toro: vi sentirete spensierati, tranquilli durante il Ferragosto al punto che passerete la giornata in compagnia dei vostri cari a divertirvi e a rilassarvi. Voto - 8

Gemelli: non avete la minima voglia di pensare a quello che dovrete fare sul posto di lavoro, ma soltanto a cosa dovrete fare per divertirvi il più a lungo possibile.

Voto - 8

Cancro: sarete finalmente spensierati durante la giornata di giovedì. Non dovrete preoccuparvi più delle pressioni del vostro capo, ma soltanto di scegliere la meta delle vostre vacanze in compagnia del partner. Voto - 8

Leone: sarete allegri e carichi di energie da spendere dietro la griglia. Ciò nonostante il rischio di un litigio è sempre dietro l'angolo, per cui fate attenzione a come vi comportate con chi vi sta attorno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 7,5

Vergine: giornata all'insegna dell'amore per i nativi del segno. Avete deciso di passare il ferragosto in sola compagnia del partner in modo tale che l'affiatamento di coppia si alzi vertiginosamente. Voto - 8

Bilancia: una spesa imprevista potrebbe compromettere un viaggio organizzato già da tempo. Ci saranno dei malumori, ma con la vostra creatività riuscirete a risolvere le cose. Voto - 7

Scorpione: dovrete rivalutare la vostra attuale relazione con il partner in quanto da qualche tempo non riuscite più andare d'accordo.

Voto - 6

Sagittario: intesa di coppia alle stelle durante la giornata di Ferragosto. Sarete praticamente irresistibili agli occhi del partner, con molti momenti di pura passione. Voto - 8

Capricorno: farete tanti nuovi incontri e nuove amicizie in spiaggia grazie ad alcuni vostri amici che vi spingeranno a buttarvi in nuove relazioni. Voto - 7,5

Acquario: sarete piuttosto nervosi e testardi durante la giornata di giovedì.

Qualunque cosa vi diranno infatti, voi cercherete a tutti i costi di volere ragione, causando malumore. Voto - 6

Pesci: non riuscite a trovare la strada giusta che fa per voi. Forse un viaggio da soli potrebbe aiutarvi a schiarivi le idee. Voto - 6,5