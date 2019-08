Durante il weekend di sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2019 troveremo la Luna, Marte, Mercurio, Venere ed il Sole nel segno della Vergine, mentre il Nodo Lunare sarà nella quarta casa del Cancro. Nel frattempo Nettuno permarrà in Pesci, così come Plutone e Saturno in Capricorno. Intanto Giove rimarrà in Sagittario ed Urano continuerà il suo moto in Toro.

Toro romantico

Ariete: bellicosi. Le copiose asperità astrali renderanno probabilmente i nati del segno inclini al nervosismo che rivereseranno sul fronte amoroso.

Ogni minuzia potrebbe essere la scintilla per un'accessa discussione.

Toro: romantici. Venere ed il Sole fanno il tifo per loro in questo fine settimana regalando due giorni di puro romanticismo assieme al partner. Passionalità ritrovata nella sera di sabato.

Gemelli: distratti. Idee ed intenti dei nati Gemelli potrebbero risultare appannati a causa delle dissonanze planetarie in onda, capitanate da Mercurio di Terra.

Sarà bene che porgano maggiore attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Cancro: amore 'flop'. Le vicende di cuore, con ogni probabilità, subiranno un momento di freddezza da entrambe le parti per i nativi che vivono una relazione di coppia. Chiarimenti e decisioni doverose da prendere.

Bilancia stressato

Leone: concentrati. Due giorni per puntare l'obiettivo e darci dentro per raggiungerlo.

Magari i nati Leone avranno meno energie rispetto alla scorsa settimana ma, c'è da scommetterci, avranno in dono ottima lucidità.

Vergine: stakanovisti. Lavorare alecremente in questo weekend sarà probabilmente il mood dei nativi. Quasi non accuseranno la stanchezza ricevendo complimenti ed approvazioni dai colleghi.

Bilancia: stressati. Tante, forse troppe le incombenze da ultimare durante il fine settimana che, con ogni probabilità, tenderanno a stressare oltremodo i nati del segno.

Sarà bene staccare la spina e concedersi qualche momento di svago.

Scorpione: pungenti. Nulla sfuggirà all'occhio vigile dei nativi che vorranno commentare ogni singolo gesto delle persone che avranno accanto. Le loro stoccate, come spesso accade, non saranno affatto gradite.

Ottime idee per Capricorno

Sagittario: senza infamia nè lode. Sabato e domenica passeranno probabilmente senza troppe novità o scossoni di sorta per quanto riguarda i nati del segno.

Evitare acquisti non indispensabili sarà una buona mossa.

Capricorno: ottime idee. Weekend nel quale i nati Capricorno, grazie allo Stellium quasi totalmente nel loro Elemento, potranno contare su una o più idee degne di essere messe subito in atto data la loro ottima valenza.

Acquario: perplessi. Una chiamata o un messaggio ricevuti dal partner nella giornata di sabato potrebbero mettere in allarme i nati Acquario che, sulle prime, preferiranno rimanere in attesa per poi chiedere spiegazioni dal pomeriggio di domenica.

Pesci: fine settimana che potrebbe rivelarsi avaro di buone nuove degne di nota, per questo motivo i nati del segno farebbero bene a cimentarsi in un nuovo hobby che sgombererà le loro menti da inutili rimuginamenti.