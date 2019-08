Durante la giornata di lunedì 5 agosto, i nativi Ariete e Vergine saranno particolarmente impegnati sul posto di lavoro, al contrario Leone avrà qualche ostacolo da affrontare in ufficio. Sagittario sarà piuttosto frizzante, mentre i nativi Gemelli si concentreranno sulla loro relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 5 agosto 2019.

Previsioni oroscopo lunedì 5 agosto 2019 segno per segno

Ariete: non avrete una gran voglia di lavorare in questo inizio di settimana, ciò nonostante dovrete comunque presentarvi sul posto di lavoro per evitare ulteriori richiami da parte del vostro capo.

Voto - 6,5

Toro: sarete distratti per tutta la giornata di lunedì sul posto di lavoro. In ogni caso, dovrete concentrarvi sulle vostre faccende lavorative, in quanto daranno degli ottimi ricavi. Voto - 7

Gemelli: giornata da dedicare interamente ai sentimenti e alla passione di coppia per i nativi del segno, in quanto vi sentirete particolarmente attraenti agli occhi del partner, che non rinuncerà a stare accanto a voi.

Voto - 7,5

Cancro: vi sentirete piuttosto giù di corda al punto che potreste trovare fastidioso l'atteggiamento dei vostri colleghi. Cercate di riprendervi in quanto sarà una giornata impegnativa. Voto - 6,5

Leone: potreste avere qualche problema nel gestire il lavoro. Infatti, non riuscirete a lavorare al meglio delle vostre aspettative e inoltre nutrirete un po’ d'invidia verso i colleghi. Voto - 6

Vergine: salute molto bassa durante la giornata di lunedì.

Non avrete voglia di alzarvi dal letto, né di andare a lavorare. Fareste meglio a trovare dubito una soluzione per rimettervi in sesto. Voto - 6

Bilancia: vi sentirete particolarmente energici al punto che riuscirete a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro. Serata di passione e di romanticismo con il partner. Voto - 8

Scorpione: il vostro umore sarà praticamente a terra. Non troverete un motivo per riuscire a lavorare, al contrario, potreste combinare qualche guaio.

Voto - 6

Sagittario: vi sentirete particolarmente allegri, frizzanti durante la giornata di lunedì. Avrete un sacco di idee sul posto di lavoro e riuscirete a portarle a termine con dei buoni guadagni. Voto - 8

Capricorno: sarete carichi di energie, al punto che riuscirete a trovare del tempo per voi stessi al termine di una pesante giornata lavorativa. Voto - 8

Acquario: avrete il piacere di incontrare dei vecchi amici durante la giornata di lunedì.

Coglierete l'occasione per organizzare una piccola uscita con delle persone a voi care. Voto - 7,5

Pesci: avrete voglia di fare qualcosa che facevate durante la vostra infanzia o adolescenza. Riaffioreranno tanti bei momenti che vi faranno tornare indietro nel tempo. Voto - 7