L'Oroscopo del 28 agosto annuncia delle novità da non sottovalutare. Mentre le persone del Toro temono di brutto i cambiamenti, i nativi dell'Acquario li vedono di buon occhio. Giornata piena di ansia e problemi per i nativi del Sagittario. Nel dettaglio, le previsioni astrali su amore e lavoro della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi 28 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – Evitate di soddisfare i vostri bisogni a qualsiasi costo, correte il rischio di stressarvi inutilmente.

In amore evitate di impegnarvi in due storie contemporaneamente, le cose potrebbero mettersi malissimo per voi. Non è un periodo roseo per le storie d'amore e d'amicizia. Molti stanno attraversando un periodo fatto di disagi e di scontri perché non volete fare ciò che gli altri v'impongono.

Toro – Sapete perché non riuscite a ottenere ciò che desiderate? Perché avete paura di mettervi in gioco, preferite vivere sul sicuro.

La stessa cosa capita anche nella sfera sentimentale. Se una storia non funziona, preferite continuarla per paura delle conseguenze. Nel campo lavorativo temete i cambiamenti che arriveranno a fine anno. Infatti, il solo pensiero che dovete programmare una nuova vita vi porta nel panico totale. Dovete stare tranquilli perché i cambiamenti portano solo cose interessanti e salutari, magari vi rendono anche meno fifoni.

Gemelli – Il vostro è un segno che odia il silenzio. Infatti, amate moltissimo stare in mezzo alla gente. Anche se state in casa, dovete accendere la televisione o la radio oppure dovete assolutamente chiamare qualcuno per scambiare quattro chiacchiere. Nel campo lavorativo e professionale le comunicazioni sono quasi del tutto assenti. Per questo motivo sperate di cambiare lavoro oppure di trovare un posto dove si chiacchiera molto.

In amore pian piano le comunicazioni riprendono vita.

Cancro – Giornata da sfruttare al massimo. I giovani che hanno avuto diversi problemi in passato, ora vogliono prendere una decisione importante per il futuro. I meno giovani, invece, non vedono l'ora di andare in pensione e tuffarsi nel mondo degli hobby. In amore non si esclude un ritorno di fiamma. Dovete valutare attentamente se vale la pena ricucire i vecchi rapporti oppure voltare pagina e trovare un nuovo amore.

Leone – Questo mercoledì 28 agosto può essere vissuto con inquietudine. Comunque vada, i rapporti che sono nati in questo mese di agosto, sono validi e importanti. Nel lavoro, rispetto allo scorso anno, ci sono stati molti cambiamenti. Se ci sono state delle chiusure, ora sono state risolte e quindi potete guardare oltre. In serata vi sentirete giù di morale, c'è qualcosa che ancora vi affligge. Cercate di capire che cosa e di parlarne con una persona di fiducia.

Vergine – È una giornata dove non mancano le polemiche, specialmente in campo sentimentale. Voi la pensate in un modo, mentre il partner in un altro. Sentite l'esigenza di cambiare casa o lavoro, mentre il partner preferisce non fare nessun tipo di cambiamento. Queste differenze di vedute vi sfianca sia mentalmente per fisicamente. Si consiglia di capire se la vostra storia merita di andare avanti oppure di essere interrotta. Una persona non può annullarsi per un'altra. Non è amore. Pensateci bene!

Previsioni di mercoledì 28 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata di mercoledì 28 agosto alquanto strana. Nel campo lavorativo si respira un clima pesante per via delle troppe insicurezze. Alcuni problemi nati nei giorni scorsi hanno portato molta agitazione in alcune coppie, e ora possono tirare un sospiro e rilassarsi. Ai single si consiglia di scegliere una persona seria e affidabile. Evitate le relazioni che nascono per gioco.

Scorpione – Giornata particolare. Si consiglia molta prudenza nei legami familiari, specialmente tra genitori e figli. Molti di voi sanno che devono cambiare lavoro e che la situazione all'interno della famiglia è decisamente cambiata. Negli ultimi tempi avete accusato stanchezza, sia mentale che fisica. Si raccomanda di tenere sotto controllo la salute, soprattutto la forma fisica.

Sagittario – Un mercoledì da vivere con estrema attenzione. Il rapporto di coppia sarà messo a dura prova già dal pomeriggio. Si accumulano ansie e problemi anche per un niente. Alla fine potreste superare tutto con slancio. Favoriti i rapporti con le persone dell'Ariete e del Cancro.

Capricorno – Una cosa interessante di voi è che v'innamorate di persone dove possono nascere belle emozioni a livello mentale. Non vi basate solo sull'aspetto istintivo e passionale, ma anche sull'intelligenza. Siete persone dotate d'intelletto e di buone idee, che in questo periodo potete sfruttare al massimo.

Acquario – Periodo di grande trasformazione: chi ha cambiato lavoro, chi il percorso di studi e chi ha chiuso un'attività. Agosto è stato un mese sperimentale ma da settembre le cose cambiano, anche se non sarà tutto facile da gestire. Dall'autunno tutto si schiarisce, soprattutto si rinfrescano le idee che porteranno a grossi cambiamenti positivi.

Pesci – Questa giornata di mercoledì è da dedicare ai sentimenti e alle relazioni. Potete relazionarvi agli altri con più serenità. Entro questo weekend potrebbe arrivare una notizia o una chiamata che aspettavate da qualche tempo. Sul lavoro presto arriverà una proposta importante, anche se i guadagni non saranno immediati.