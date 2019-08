L'Oroscopo del 27 agosto vedrà momenti di alti e bassi per i 12 segni zodiacali. Pausa di riflessione per i nativi dell'Ariete. Giornata decisamente positiva per le persone dello Scorpione. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per questa giornata di martedì.

L'oroscopo di martedì 27 agosto dei segni da Ariete a Vergine

Ariete – È un momento particolare che richiede una pausa di riflessione.

Non dovete accettare per forza un incarico o fare cose che non desiderate solo per essere riconoscenti. Situazione complessa in amore: ci sono polemiche in lontananza e frasi non dette.

Toro – Se dovete dire qualcosa di veramente importante è meglio farlo adesso. Non per mettervi ansia, ma è un momento in cui non potete sbagliare. Sono favoriti i rapporti d'amore e le amicizie. In serata ci sarà un calo fisico, quindi tenete sotto controllo la vostra salute.

Gemelli – In questa giornata di sicuro non riuscirete a superare tutte le situazioni di lavoro che vi portate avanti da mesi. Indubbiamente ci saranno nuovi disagi e quindi una forte tensione. Questo 2019 è un anno di mediazione, ma le ostilità finiranno entro il mese di dicembre. Il lavoro non va ma c'è l'amore che è molto forte, soprattutto adesso.

Cancro – Il vostro è un segno conservatore. Chi vive due storie spera che l'amante non crei problemi nel rapporto ufficiale.

Coloro che hanno vissuto una forte crisi o addirittura hanno cambiato partner, ora sono sotto pressione. Nel campo professionale avete subito dei cambiamenti che vi hanno spinto a rimettervi in gioco.

Leone – Chi fa fatica a trovare il vero amore è perché tende a chiudersi a riccio. Dovete essere più disponibili e aperti con gli altri, isolarsi dal mondo non va bene. Anche in una coppia in crisi può esserci meno nervosismo e stanchezza rispetto al mese scorso.

Sono favoriti i nuovi incontri, single mettetecela tutta.

Vergine – Cambiamenti in vista. Le persone più grandi possono pensare di andare in pensione e godersi il meritato riposo. I giovani, invece, possono avere una stagione autunnale piena di buoni progetti. Clima sereno sia nel lavoro che nello studio. L'amore torna protagonista.

Previsioni di martedì 27 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Periodo in cui dovete lottare per ottenere visibilità.

Nel lavoro potrebbe esserci una rottura, soprattutto per coloro che collaborano con un socio sfaticato. Alcuni rapporti lavorativi non funzionano più e quindi è arrivato il momento di spezzare certi legami. Nessun dubbio in amore.

Scorpione – Se dovete parlare di lavoro o concludere un accordo conviene farlo in queste 24 ore perché è una giornata positiva. State vivendo una fase di liberazione, si consiglia di accettare qualcosa di nuovo solo se vi soddisfa.

Possibili cambiamenti di ruolo o di ufficio. L'amore invece va in vacanza.

Sagittario – Avete forza e volontà. Non avete paura di sfidare il mondo e le persone invidiose del vostro operato. Tuttavia non vi piace imbrogliare ed essere scorretti. Per tale motivo, preferite aspettare che gli altri facciano la prima mossa. In amore dovete risolvere subito le questioni rimaste in sospeso.

Capricorno – In questi giorni l'amore è vissuto con poca passione. Sembra che abbiate altre cose per la testa, altre ambizioni. Se lavorate come dipendenti in questi giorni possono nascere discussioni. Si consiglia di esser testardi e di non arrendersi al primo ostacolo.

Acquario – Tutto va a rilento in questo periodo post-vacanze. Magari c'è stata una lieve crisi d'amore. Per fortuna, tra mercoledì e giovedì ci sarà una condizione di recupero. Inutile negarlo, agosto è stato un mese di polemiche. In questa giornata di martedì 27 agosto si cerca di capire dov'è stato lo sbaglio. Una volta capito, dovete rimediare e rimettervi subito in carreggiata. È tutta questione di buona volontà.

Pesci – Giornata sottotono per i rapporti d'amore. Avete difficoltà a credere a tutto ciò che dice il vostro partner. Fate attenzione a non richiamare una crisi primaverile. Se pensate che una persona non sia stata sincera nei vostri confronti, è il momento giusto per fargliela pagare. Niente di nuovo nel campo professionale e degli affari.