Amore, sentimenti, famiglia, affari, lavoro: ecco tutto ciò che gli astri prevedono, nel bene e nel male, per la giornata di venerdì 30 agosto 2019. I segni zodiacali più favoriti nelle relazioni sentimentali, così come nello stato di salute e nell'ambito professionale, saranno Gemelli, Toro, Leone e Cancro. Dovranno attendere, invece, tempi migliori i nati sotto l'Acquario e il Capricorno.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): Soprattutto in ambito lavorativo, ma anche in ambiente familiare, non dovete esagerare con le prese di posizione: le questioni di principio posso essere inutili quanto dannose.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): dovrete attendere ancora un po' di tempo prima di ricevere le risposte che aspettate. Positività e certezze non arriveranno prima della prossima settimana.

Leone (23 luglio – 23 agosto): migliorano di gran lunga i rapporti con i vostri colleghi di lavoro. Serata positiva anche per la vita privata, con una gradita sorpresa da parte del partner.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): sarà una giornata fondamentale per concretizzare nuovi ambiziosi progetti e intraprendere nuove attività imprenditoriali.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): giornata piuttosto nervosa e febbrile. Il week-end non inizia col piede giusto a causa di una feroce discussione con un vostro collega di lavoro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in questa giornata la relazione amorosa sarà per voi fonte di piccole e banali tensioni. Nulla da temere: si tratta di cose che caratterizzano la vita di ogni coppia.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): qualcuno sarà invidioso dei vostri piccoli grandi successi nel mondo degli affari, ma la loro gelosia rappresenterà il vostro punto di forza per fare sempre meglio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): una bella ventata di aria nuova vi servirà per scuotervi dal torpore e dalla monotonia in cui vi siete catapultati nei giorni scorsi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): avrete pochissima voglia di stare ad ascoltare i consigli e i suggerimenti altrui. In questa giornata preferirete piuttosto restare da soli e vivere attimi d'isolamento, riflessione e meditazione.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non è sempre facilissimo farsi comprendere dalle persone che vi sono accanto. Cercate di essere pazienti verso i vostri amici che non capiscono che state passando un brutto momento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ultimamente non tutto sta andando come voi vorreste. Il destino a volte sembra accanirsi contro di voi, ma dovete essere bravi a non dargliela per vinta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): dovrete essere abili a sfruttare le stelle che in questa giornata saranno dalla vostra parte. Dimostrerete agli altri tutto il vostro valore, in particolar modo in ambito professionale.