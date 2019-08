L'Oroscopo del giorno sabato 10 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali d'inizio weekend. Ansiosi di sapere come saranno le stelle a fine settimana? A godere del favorevole appoggio da parte dell'Astrologia, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, solo due segni, ovviamente prescelti tra i sei sotto la lente in questa sede. In questo caso le analisi astrologiche quotidiane saranno applicata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Come anticipato già nel titolo principale, a gongolare nel periodo indicato saranno certamente tutti coloro nati nel segno del Sagittario, quest'oggi meritevoli di avere cinque stelline a corredo del segno. Altro grande fortunato in questo nuovo avvio di weekend sarà senz'altro il Capricorno, anch'esso sostenuto da astri positivi. Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti alla Bilancia: secondo le previsioni del 10 agosto a dare problemi agli amici nativi nel suddetto segno d'acqua sarà la specularità negativa della Luna in Sagittario, nel contempo in quadratura a Nettuno in Pesci. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 10 agosto 2019

Come sarà la partenza del weekend per il nostro segno d'appartenenza? A rispondere come al solito la nostra seguitissima classifica stelline in questo frangente incentrata sul giorno 10 agosto 2019. In questo caso, forte di una splendida Luna nel segno, a gongolare saranno di certo i nativi del Sagittario, affiancati a pari merito da un fortunatissimo Capricorno.

Tra gli altri segni che potranno contare sul positivo supporto da parte dell'Astrologia solamente tre, 'prescelti' ovviamente in base alla bontà delle effemeridi del momento, tutti da scoprire nel prospetto posto a seguire. Andiamo al responso astrale del giorno:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★: Bilancia.

Oroscopo sabato 10 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Sabato non andrà troppo bene per voi della Bilancia: questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze astrali certamente negative.

Consiglio in arrivo per voi dalle previsioni del giorno: buttate pure alle ortiche ogni indecisione e sfoderate tutta la vostra grinta se avete qualche obbiettivo da raggiungere. In amore invece, qualche tensione tra le mura domestiche vi metterà addosso ansia e agitazione. Probabilmente avvertirete qualsiasi attività come estremamente pesante, tipo un enorme sacrificio. Per risolvere la situazione dovreste sciogliere eventuali nodi utilizzando il buon dialogo, magari mostrandovi più disponibili verso la persona amata.

Single, oggi la vostra difficoltà maggiore sarà lasciare il passato alle spalle! Rimuginate troppo, senza mai venire a capo di niente. Dovreste invece provare a staccare, eliminando qualsiasi cosa che vi faccia tornare col pensiero a quello che è stato. Così facendo, gradualmente vedrete che le salite da affrontare si mostreranno meno ripide del previsto. Nel lavoro, la giornata di oggi si svolgerà nella sostanziale normalità.

A parte ovviamente qualche piccolo intoppo quotidiano che però avete già incontrato e superato senza problemi, stranamente potreste avere a che fare con una situazione più cavillosa del solito: non scoraggiatevi, anzi cercate di reagire.

Scorpione - Una giornata buona ma con piccole riserve da considerare prima di mettere in gioco cose di un certo spessore. Diciamo pure che il periodo nella sua interezza sarà sufficientemente positivo, in primis nei riguardi di affettività e sentimenti in generale. Senz'altro riceverete affetto e parole di conforto da chi vi ama e tutto questo vi risolleverà abbastanza di morale. In amore dunque, sarete stabili e se già felicemente in coppia avrete momenti di grande gioia accompagnati da 'brividi di passione'. Alcune situazioni in via di risoluzione potrebbero portare grossi benefici al rapporto, il che vi legherà senz'altro ancora di più al partner. Single, l'atmosfera sarà carica di aspettative e il vostro entusiasmo unito alla voglia di fare nuove amicizie verranno di certo contraccambiati. Vi sentirete positivi vivendo intensamente ogni attimo della giornata. Nel lavoro, anche in questo settore tutto dovrebbe andare come sperato. A patto di essere molto attenti, di esigere preventivi precisi e di non farvi prendere la mano da sogni 'faraonici'. Pronti a dare via libera ai vostri progetti più ambiti?

Sagittario - Partirà con grande slancio questa parte della settimana, quasi certamente con un sabato di prim'ordine da poter sfruttare al meglio. Volendo, potreste cogliere al volo tutte le occasioni che vi si offriranno, soprattutto in campo sentimentale: le vostre certezze saranno ben programmate ed in grado di farvi ritrovare il filo conduttore ai vostri più intimi desideri. In amore, vivrete un momento idilliaco: tenerezza e tanta complicità faranno oggi la differenza. In pratica, tutto quello che di meglio desiderate lo condividerete con la vostra dolce metà. Single, giornata ideale per l'amore e per l'amicizia; tenerezza da un lato e sostegno e solidarietà dall'altro. Sapete già da tempo di essere circondati da persone che vi vogliono molto bene, cercate pertanto di contraccambiare come si deve, vedrete che sarete felici e appagati. Nel lavoro, secondo le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni e/o delle prese di coscienza. Realizzerete che il vostro percorso sta assumendo dei contorni più concreti e sempre più in linea con ciò che inseguite da tempo. A fine giornata (lavorativa) potrebbero arrivare notizie piacevoli da qualcuno del vostro ambito.

Astrologia del giorno 10 Agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questa chiusura di settimana sarà splendida e molto appagante per la maggior parte di tutti voi nativi in Capricorno. Soprattutto in serata, non mancherà quel tanto di novità utile per interrompere la monotonia della routine o per soddisfare la vostra insaziabile curiosità. Secondo le predizioni di sabato vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno. In amore altresì, 'il barometro della felicità' segnala già cielo limpido e situazioni stabili. Sono in arrivo notizie importanti tra oggi o massimo entro dopodomani: l'intesa con il partner scorrerà perfetta, sia sotto il profilo sentimentale che familiare. Single, le stelle vi avvolgeranno proteggendo i vostri passi, il tutto sotto l'egida di un'aurea primaverile capace di irradiare tanta gioia. Il vostro benessere sarà percettibile a chiunque, a pelle, e sarà questa una giornata indimenticabile in cui vi sentirete pronti a conquistare il mondo ed a guardare avanti, senza più voltarvi indietro. Nel lavoro, avrete grinta e intelligenza strategica. Sarà difficile distinguerle, ma sta di fatto che sarete persuasivi come non mai, tanto da ottenere le informazioni che più vi interessano. Riuscirete a portare a termine interessanti trattative d'affari.

Acquario - Il prossimo inizio weekend è stato valutato dall'Astrologia in piena normalità, quindi con solo quattro stelle. La Luna in Sagittario risulta decisamente bisbetica per voi Acquario: soprattutto con il partner, ma anche con le donne di casa o la suocera (se c’è), mostratevi sereni e pronti a dare sostegno o conforto. Un’infinita quantità di faccende da sbrigare invece, in qualche caso, potrebbe farvi rinunciare all’uscita serale con partner e/o amici di vecchia data: se ne avrete facoltà, prendete pure vie traverse... In campo sentimentale sarete in grado di comunicare l'ardore dei vostri sentimenti in modo naturale, senza scompigliare la sensibilità del vostro partner. Se riuscirete ad essere anche un po' audaci, alla fine trascorrerete una serata davvero romantica. Single, l’amore potrebbe affacciarsi ancora una volta nella vostra vita (occhio, potrebbe essere l'ultima!), perciò siate meno rigidi e più aperti. Cercate il dialogo e troverete piena disponibilità in chi vi circonda. Se siete dei tipi sensibili, vi accorgerete che una persona tra i vostri amici prova dei sentimenti per voi ma non ha il coraggio di dichiararsi: fatevi avanti se siete interessati, altrimenti non date adito ad illusioni, ok? Nel lavoro invece, una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza! L'intuizione funzionerà a meraviglia facendovi intravedere soluzioni insperate.

Pesci - Si preannuncia un sabato discretamente favorito dalle stelle. Volendo, approfittate di questa giornata abbastanza efficace cercando magari di sfruttare al massimo gli attuali, seppur discreti, benefici influssi. Trovate il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, senz'altro saprà come contraccambiare. Secondo l'oroscopo del giorno 10 agosto, riguardo l'amore, alcune delle coppie con problematiche da risolvere proveranno a mettere da parte le divergenze, in nome di un progetto molto più grande. Negli ultimi tempi si sono avvicendate parecchie novità, per questo bisognerà in qualche modo metabolizzare tassativamente insieme alcune situazioni di vostra conoscenza. Se single invece, avrete bisogno di stare in dolce compagnia, ma ancor di più con persone disposte a parlarvi e/o aiutarvi, soprattutto in grado di ben analizzare alcuni problemi sentimentali. Nel lavoro, il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata. Di certo questa cosa vi porterà serenità e (forse) anche discreti guadagni.