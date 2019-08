L'Oroscopo settimanale dal 5 al 11 agosto 2019 è ben felice di dare un senso ai prossimi sette giorni in calendario. In preventivo quest'oggi la prima settimana intera del mese con le ferie. Sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo esaminato, l'attuale cielo, ovviamente interessante le effemeridi relative ai primi sei segni dello zodiaco. Volendo 'rinfrescare' un pochino la memoria a coloro meno ferrati in materia, ricordiamo che fanno parte della prima tranche zodiacale i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ansiosi di sapere come evolveranno i singoli giorni da lunedì a domenica? Bene, iniziamo pure a dare un piccolo anticipo sul frangente sotto analisi in questo contesto svelando i simboli astrali migliori e peggiori tra i sei sopracitati. Diciamo certamente che i sette giorni che verranno sono preventivati positivamente dalla buona sorte, sia in amore che nel lavoro, in primis per coloro nati sotto al prestigioso simbolo del Leone (voto 8).

Altresì, a poter contare su un periodo abbastanza efficace, oltre al segno di Fuoco appena annunciato, saranno gli amici appartenenti a Gemelli (voto 7), Cancro (voto 7) e Vergine (voto 7). Intanto le previsioni da lunedì 5 a domenica 11 non vedono troppo semplice il lasso temporale in oggetto specialmente per i nati in Ariete (voto 5): purtroppo quest'ultimi saranno costretti, volenti o nolenti, a subire un'ondata di fluttuazioni astrali poco generose verso il segno. Nel prosieguo maggiori dettagli.

I nuovi transiti lunari, la settimana

Come da copione, prima di iniziare a mettere in rilievo le attesissime previsioni interessanti il nuovo oroscopo settimanale, ci piace tenere informati coloro interessati in merito ai prossimi transiti messi in calendario dalla Luna. In programma per questa settimana tre soli cambi di settore: ansiosi di sapere se avrete anche voi la Luna nel segno? Certo che sì, pertanto iniziamo col far presente che dare inizio al periodo sarà la Luna in Scorpione, in ingresso nel settore del simbolo d'Acqua già da questo martedì 6 agosto alle ore 17:31.

A seguire, la sensuale 'musa dei poeti' giovedì 8 agosto alle ore 17:31 formerà la figura astrale relativa alla Luna in Sagittario. La settimana si concluderà con il transito della Luna in Capricorno messo in agenda per la prossima domenica 11 agosto. A questo punto, dopo aver dato voce in capitolo agli imminenti spostamenti lunari, una interessante notizia astrologica: domenica 11 agosto, alle ore 19:46, assisteremo al passaggio del Pianeta Mercurio in Leone (purtroppo poco positivo il transito per gli amici del Leone).

Stelline, pagelle e predizioni della settimana

Ariete: voto 5. In arrivo un periodo non proprio positivo per voi dell'Ariete. Diciamo che quasi sicuramente tutto sarà da ben valutare e di conseguenza interpretare, soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'unica giornata favorevole: venerdì 9 agosto. A portare probabilmente situazioni difficili saranno le giornate del 6, dell'11 e del 5 di agosto: i primi due avranno le tre stelline del 'sottotono' mentre andrà peggio la giornata di apertura, lunedì, portatore di due stelle da 'ko'.

Le previsioni restituite dalle effemeridi di competenza dell'Ariete vedono abbastanza positiva la parte centrale del periodo con giorni sottoscritti in media da quattro stelle. Passiamo pure alla scaletta riepilogativa:

★★★★★ venerdì 9 agosto;

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8 e sabato 10;

★★★ martedì 6 e domenica 11;

★★ lunedì 5 agosto.

Toro: voto 6. Si preannunciano sette giornate nel complesso discretamente positive. Escludendo i soli martedì e mercoledì previsti rispettivamente con il segno di spunta del 'ko' e del 'sottotono', i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo 'che pesci prendere', date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete senz'altro dei buoni consigli per essere sfruttati ad hoc. Mettiamo in chiaro le stelline giornaliere e traete le conclusioni:

★★★★★ venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8 e domenica 11;

★★★ mercoledì 7 agosto;

★★ martedì 6 agosto.

Gemelli: voto 7. Sarà una settimana assolutamente da non disprezzare, con momenti buoni da dedicare alle vostre migliori intenzioni. Iniziamo subito con mettere in evidenza il periodo nella sua interezza: potrete contare su un ottimo inizio e su un altrettanto miglior finale con risvolti da tenere sotto controllo nel centro della settimana. Ansiosi di mettere in evidenza ogni singolo giorno, così non se ne parla più? Bene, pronta da consultare è servita la scala dei valori espressa dalle stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 5 agosto;

lunedì 5 agosto; ★★★★★ martedì 6 e domenica 11;

★★★★ mercoledì 7 e sabato 10;

★★★ giovedì 8 agosto;

★★ venerdì 9 agosto.

Cancro: voto 7. Non male davvero il periodo sotto analisi in questo frangente, soprattutto perché è stato valutato nelle previsioni della settimana con voto sette in pagella. Ottime le giornate di inizio periodo con un occhio di riguardo però verso il prossimo weekend: sabato 10 e domenica 11 sono stati classificati rispettivamente in 'sottotono' e con il 'ko'. In arrivo quindi un fine settimana senz'altro da vivere con molta oculatezza e tanta concentrazione, ovviamente sia in amore che nel lavoro. Vediamo la situazione giorno per giorno completa restituita dalle stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 7 agosto;

mercoledì 7 agosto; ★★★★★ lunedì 5 e giovedì 8;

★★★★ martedì 6 e venerdì 9;

★★★ sabato 10 agosto;

★★ domenica 11 agosto.

Leone: voto 8. Si prepara a voi cari amici del Leone un periodo più che buono. Potrete contare per lo più su una splendida settimana, positiva cinque giorni su sette. Il periodo di certo porterà più di qualche novità, anche se ad essere privilegiato sarà il campo sentimentale. Escludendo le sole giornate interessanti mercoledì e domenica, quest'ultima purtroppo negativa per via di Mercurio nel segno, le restanti di certo potranno essere spese per fare qualcosa di importante. Convinti? Vediamo di fare un esaustivo sunto della scaletta che vi riguarda, vista con 'l'occhio competente' delle stelline giornaliere interessante i prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 9 agosto;

venerdì 9 agosto; ★★★★★ martedì 6, giovedì 8 e sabato 10;

★★★★ lunedì 5 agosto;

★★★ domenica 11 agosto - Mercurio in Leone;

★★ mercoledì 7 agosto.

Vergine: voto 7. Il periodo in arrivo si prevede abbastanza positivo anche se, ovviamente, non mancheranno di certo giornate pesanti. Ad esempio, secondo l'oroscopo della settimana dal 5 al 11 agosto, quelle di lunedì e martedì saranno da vivere con un certo distacco dalle persone, dalle situazioni o più un generale, dalle cose che interessano di più. Questo per evitare di cadere in errore: meno si farà e meno saranno le probabilità di sbagliare... Invece nessun problema per il weekend: sabato e domenica potrete dare sfogo a tutta l'energia che avete dentro! Andiamo pure a tastare il polso alla scaletta per renderci meglio conto della situazione complessiva. Il responso astrale:

Top del giorno sabato 10 agosto;

sabato 10 agosto; ★★★★★ mercoledì 7 e domenica 11;

★★★★ giovedì 8 e venerdì 9;

★★★ lunedì 5 agosto;

★★ martedì 6 agosto.

