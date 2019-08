La giornata di venerdì 9 agosto prende via, si avvicina un nuovo weekend e arrivano nuovi previsioni ed un nuovo Oroscopo. In questo momento vediamo come per il Leone ci sarà la necessità di evitare scontri nel lavoro. Bene invece la Bilancia con novità importanti in amore. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni e oroscopo 9 agosto 2019: la giornata

Ariete: in questa giornata Luna favorevole assieme a Giove, Marte e Venere. Difficile che qualcosa vada storto. Nel lavoro attenzione a quello che succede attorno a voi, non trascurate i contatti.

Toro: per i sentimenti le stelle chiedono tranquillità, la Luna non è più opposta, rispetto a ieri però non mancherà un problema. Nel lavoro non c'è tanta chiarezza, meglio aspettare prima di fare proposte.

Gemelli: a livello amoroso c'è qualche dubbio, questo giornata porta anche stanchezza che si fa sentire nei legami più forti. Nel lavoro momento sottotono, in particolare per chi lavora a contatto con le persone. Il fisico è in ripresa.

Cancro: cielo interessante, l'unico problema potrebbe nascere se ci sono persone troppo lontane da frequentare. A livello lavorativo attenzione ai rapporti perché molti potrebbero andare incontro a possibili discussioni.

Luna che aiuta il fisico.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà meglio restare in attesa di eventi. La giornata porta un piccolo recupero rispetto a ieri. Nel lavoro occorre evitare qualsiasi scontro. Momento di stanchezza per il fisico.

Vergine: in amore in questi giorni qualcosa non andrà come vorreste, nulla di grave ma se ci sono state dispute o tensioni bisogna stare attenti. Per il lavoro periodo interessante per rinnovare qualcosa.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante per i contatti sul piano sentimentale. Entro domenica potrà nascere qualcosa di bello. A livello lavorativo attenzione a non fare troppe cose, il periodo è interessante ma questa giornata comporta ritardi. Stanchezza per il fisico.

Scorpione: prima della seconda parte di agosto sarà difficile capire che cosa accade in amore.

A livello lavorativo il cielo può portare intuizioni, ma se c'è da organizzare un incontro sarà meglio rimandarlo a fine mese. Stanchezza in arrivo.

Sagittario: grazie alla Luna che si trova nel vostro segno zodiacale è un momento di forza. Difficile restare fermi con un oroscopo così. Nel lavoro prendete nuovi contatti. Fisico in calo.

Capricorno: per i sentimenti giornata interessante e domenica la Luna sarà anche nel vostro segno. Nel lavoro entro poco tempo sarà possibile risolvere un vecchio problema. Stanchezza per il fisico.

Acquario: a livello sentimentale periodo non esaltante, situazione di disagio creata anche dall'ambiente di lavoro. Sono però favoriti i movimenti per cercare nuove strade.

Pesci: a livello sentimentali in questi giorni ci sarà uno stato di lieve agitazione che potrà riversarsi nella coppia. Attenzione a questo aspetto. Nel lavoro rallentamenti nei contratti, non state ottenendo quanto vorreste.