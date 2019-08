L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (si spera) in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione quest'oggi, la parte interessante la prima settimana piena del corrente mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della seconda metà dello zodiaco. Sotto la lente astrologica quindi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Curiosi di scoprire cosa regaleranno le stelle questa settimana? La risposta come di consueto è alla portata di tutti: iniziamo pure a dare qualche anticipo sui segni fortunati e quelli meno. In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, il segno relativo allo Scorpione (voto 10): il suddetto segno d'Acqua ha già in preventivo il massimo supporto da parte delle stelle nonché la prelibatissima posizione al 'top della settimana'.

A dare man forte in testa alla classifica, due specialissimi segni: il Sagittario (voto 9) e il Capricorno (voto 8). Il periodo in analisi si annuncia invece nettamente a rilento per coloro nativi nel segno della Bilancia (voto 6) nonché per quello dei Pesci (voto 6). Secondo la previsione settimanale da lunedì 5 a domenica 11 agosto ambedue i suddetti segni avranno da gestire situazioni sentimentali non proprio alla portata: cosa fare allora?

Scopriamolo insieme andando a valutare uno ad uno e in esclusiva i sei segni rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco. Prima però, come sempre, ci piace mettere in chiaro le pagelle segno per segno.

Voti, previsioni e stelline della settimana

Bilancia: voto 6. Le giornate prese in considerazione in questo contesto osserveranno un andamento a basso profilo per voi Bilancia, soprattutto venerdì e sabato.

Poi, in gran parte saranno abbastanza positivi o nella media. Le giornate saranno vissute in semplicità e, in gran parte, immerse nella quotidiana routine. Quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi paventati poc'anzi (il giorno 9 e il 10 agosto) le altre, chi più e chi meno, avranno tutte la spunta positiva. Scopriamo le stelline giornaliere applicate ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 5, giovedì 8;

★★★★ martedì 6, mercoledì 7, domenica 11;

★★★ venerdì 9 agosto;

★★ sabato 10 agosto 2019.

Scorpione: voto 10.

In arrivo una settimana da considerare davvero 'super', certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, una meravigliosa Luna nel segno a cui seguiranno altre tre giornate davvero prorompenti mercoledì, venerdì e domenica. Andiamo a scoprire qualcosa di più sui prossimi sette giorni togliendo finalmente il velo dalle stelline giornaliere applicate ai singoli giorni.

A seguire il resoconto completo:

Top del giorno martedì 6 agosto - Luna in Scorpione;

martedì 6 agosto - Luna in Scorpione; ★★★★★ mercoledì 7, venerdì 9, domenica 11;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8, sabato 10.

Sagittario: voto 9. Si prevede per tanti di voi appartenenti al Sagittario un generoso periodo, tutto all'insegna della Luna nel segno. Curiosi di sapere quando arriverà nel vostro settore la meravigliosa 'musa dei poeti'? Ebbene, l'Astrologia è felice di annunciare la presenza della Luna nel vostro comparto a partire da giovedì 8 agosto dalle ore 22:34. Tenetevi pronti a cogliere l'attimo, nel frattempo vediamo gli altri giorni positivi e non, svelando in profondità i singoli giorni a partire da quello al 'top'. La scaletta:

Top del giorno giovedì 8 agosto - Luna in Sagittario;

giovedì 8 agosto - Luna in Sagittario; ★★★★★ martedì 6, venerdì 9, sabato 10;

★★★★ mercoledì 7, domenica 11;

★★★ lunedì 5 agosto.

Capricorno: voto 8. Settimana sicuramente molto promettente, in primis nei confronti dei sentimenti e poi anche nelle attività quotidiane. A trionfare su tutti, la giornata di domenica 11 agosto valutata al 'top' grazie all'apporto favorevole proveniente dalla Luna in Capricorno. Molto promettenti soprattutto le stelline giornaliere relative al periodo comprendente lunedì 5, mercoledì 7 e sabato 10 agosto. Ovviamente saranno da tenere sotto strettissima osservazione le sole giornate dell'8 e del 9 del mese. A seguire, la scaletta completa:

Top del giorno domenica 11 agosto - Luna in Capricorno;

domenica 11 agosto - Luna in Capricorno; ★★★★★ lunedì 5, mercoledì 7, sabato 10;

★★★★ martedì 6 agosto;

★★★ giovedì 8 agosto;

★★ venerdì 9 agosto 2019.

Acquario: voto 7. Settimana prevista abbastanza positiva, anche se non sarà da mettere in conto come una vera 'top'. Iniziamo con i frangenti meno fortunati, purtroppo per voi preventivati proprio ad inizio e metà periodo. Avrete una bella gatta da pelare in coincidenza con il 5 e il 7 di agosto: tranquilli, ve la caverete bene ugualmente. Intanto consolatevi con tre splendide giornate a cinque stelle martedì, giovedì e domenica, tutte estremamente positive. I dettagli giorno per giorno:

★★★★★ martedì 6, giovedì 8, domenica 11;

★★★★ venerdì 9, sabato 10;

★★★ mercoledì 7 agosto;

★★ lunedì 5 agosto.

Pesci: voto 6. Valutato appena sulla linea della sufficienza, il periodo in arrivo offrirà poche soddisfazioni sulle quali poter gongolare. Martedì e mercoledì diciamolo subito, soffrirete abbastanza per via di convergenze astrali certamente poco congeniali al segno: giocate d'anticipo mettendo al sicuro situazioni, progetti o quant'altro di vostro interesse, ovviamente rimandando ad altra data ove possibile. A disposizione pertanto, le stelline della settimana da lunedì a domenica con i giorni su cui puntare:

★★★★★ lunedì 5 e venerdì 9;

★★★★ giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 ;

★★★ martedì 6 agosto;

★★ mercoledì 7 agosto 2019.

Classifica della settimana completa

Pronta da consultare, la classifica settimanale da lunedì 5 a domenica 11 agosto 2019 mette in riga i prossimi sette giorni in calendario. Ovviamente, come sempre in questi casi il responso è valido per l'intero comparto zodiacale. Vediamo allora di mettere bene in chiaro come saranno le stelle i prossimi sette giorni anche se, come già anticipato, a godere dei massimi benefici astrologici saranno gli amici nativi dello Scorpione. A seguire, la scaletta con le valutazioni definitive segno per segno, valida per tutti i dodici simboli astrali. Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Sagittario, voto 9;

3° Leone e Capricorno, voto 8;

4° Gemelli, Cancro, Vergine e Acquario, voto 7;

5° Toro, Bilancia e Pesci, voto 6;

6° Ariete, voto 5.

Il riscontro astrale riguardante l'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto, dunque incentrato sulla seconda settimana del mese attuale, termina qui. Vi invitiamo a non disertare il nuovo incontro con l'Astrologia, le previsioni, la classifica e le stelle generate sul periodo compreso tra il 12 e il 18 di questo mese di agosto.