L'Oroscopo del giorno 29 agosto 2019 annuncia il passaggio di Mercurio in Vergine con la Luna stabile nel campo del Leone. Grosse chance di successo pertanto, soprattutto in amore, per due segni prescelti dalla sestina sotto analisi in questo frangente. Curiosi di scoprire chi avrà fortuna in campo sentimentale? Dunque, in primo piano la parte centrale dell'attuale settimana, in questo caso legata agli ultimi sei segni dello zodiaco.

Come da titolo, a finire sotto la nostra puntigliosa 'lente astrologica' esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso a poter contare su una previsione altamente positiva saranno i nati nel segno dei Pesci ed in quello dello Scorpione, in questo contesto classificati rispettivamente al 'top del giorno' e con le cinque stelline della buona fortuna quotidiana.

Di certo il quarto giorno della settimana è pronto a portare fortuna e soddisfazioni sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative anche ad altri tre segni. In questo caso, volendo dare qualche anticipazione in più su cosa 'bolle in pentola', ovviamente parlando di simboli astrali in odore di positività, diciamo subito che buone chance di successo nel periodo andranno a coloro appartenenti a Bilancia, Capricorno e Acquario, tutti classificati dall'Astrologia quotidiana a quattro stelle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Invece, certamente non con gioia, le previsioni di giovedì 29 agosto annunciano una giornata abbastanza difficile per coloro nativi del Sagittario considerati in periodo 'sottotono'. A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 29 agosto 2019

In questo contesto la nuova classifica stelline interessa il quarto giorno dell'attuale settimana: giovedì 29 agosto 2019. Al vertice della scaletta con le stelle del momento figurano i già annunciati segni relativi a Pesci e Scorpione, vincenti soprattutto in campo sentimentale.

Per gli altri simboli astrali invece? Come anticipato, risultano abbastanza positivi nel frangente Bilancia, Capricorno e Acquario, anche grazie alla splendida Luna presente al momento nel campo del Leone. A questo punto inutile tergiversare oltre, andiamo subito al sodo svelando i risultati delle analisi astrali inerenti gli ultimi sei segni dello zodiaco; il resoconto provvisorio a seguire:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★: Sagittario.

Oroscopo giovedì 29 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo giovedì si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa.

Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta e finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità. In amore, vi sentirete un po’ più sicuri e avrete l’appoggio della persona amata per portare avanti un vostro progetto. Siate sempre aperti nel dialogo perché potrete contare su un Urano (in Toro) benevolo quanto basta, il che vi renderà affascinanti e intriganti agli occhi del partner.

Single, in questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Tale emozione vi farà comprendere che comunque avete bisogno di calore e affetto dalla persona che avete vicino. Le previsioni del giorno invitano ad aprire il vostro cuore a chi sapete... Nel lavoro, gli astri suggeriscono che sarà proprio quest'ultimo (il lavoro) il grande protagonista di questa giornata. Ottime occasioni per chi è in cerca di una prima occupazione: potrebbero esserci delle buone chance, assolutamente da non perdere.

Scorpione - Questa parte centrale dell'attuale settimana per la maggior parte di voi Scorpione si presume possa essere super-fortunata, sotto tutti i punti di vista. Senz'altro il periodo partirà alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte favorite dalla Luna in Leone. Vediamo di scoprire qualche consiglio in merito al prossimo giovedì e, soprattutto, come è meglio agire in campo sentimentale e nelle attività lavorative. In amore, le stelle si raccomandano di tenere sott'occhio ciò che accade attorno a voi: perché? Ovvio, se avete accanto la persona giusta sarà sicuramente con questa che riuscirete a vivere una giornata magnifica: potrete trasformare momenti di routine in altrettanti momenti magici da 'sorseggiare' lentamente insieme, voi ed il vostro lui o lei. Single, le stelle vi metteranno sotto una luce splendente, tale da poter ottenere quasi tutto ciò che desiderate. Sarete intraprendenti al massimo, saprete sottolineare con intelligenza quelle che saranno le vostre più spiccate competenze e perciò conquistare chi vi sta vicino. Nel lavoro infine, giorno positivo in special modo per i 'superattivi', quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Infatti costoro riusciranno ad affermarsi ottenendo risultati gratificanti e/o di gran risalto.

Sagittario - Il prossimo giovedì in imminente arrivo sarà indirizzato verso una giornata piuttosto noiosa. Preventivata dall'Astrologia quotidiana in gran parte 'sottotono', a molti di voi Sagittario questa parte della settimana non darà tante opportunità su cui contare. Secondo i nostri recenti studi sulle effemeridi quotidiane di vostra competenza, bisognerà avere massimo autocontrollo in special modo per quanto riguarda l'amore: tenete un profilo basso con la persona amata, perché a volte non vi accorgete che certe vostre aspettative sono eccessive o esageratamente pretenziose nei suoi confronti. Riflettendo un pochino sul modo di porsi verso chi si ha di fronte e nel cuore, forse eviterete tante polemiche che portano quasi sempre a litigi o ripicche senza senso... Single, finché riuscirete a stare calmi e non cedere alle provocazioni andrà tutto bene, a patto però di stare attenti a non farsi sfuggire qualche parola di troppo. In tanti avrete i nervi a fior di pelle, quindi vi converrà stare molto concentrati, magari contare fino a 10 facendo respiri profondi prima di parlare con chi vi potrebbe far saltare via il buon umore. Nel lavoro, il fisico sarà stressato, dunque sforzatevi di recuperare tono e capacità di tenuta. Tenete intanto gli occhi bene aperti nell'ambiente dove operate, perché qualcuno potrebbe cercare di crearvi problemi mettendovi in cattiva luce con i vertici (a buon intenditor, poche parole...).

Astrologia del giorno 29 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Da qualche tempo molti di voi Capricorno state vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita familiare. Ora finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema. Le predizioni di giovedì intanto, per quanto riguarda l'amore, vedono abbastanza discreti i rapporti sentimentali in generale. Diciamo che molti Capricorno finalmente ritroveranno un periodo sereno ed un rapporto in crescita: buono il dialogo con la persona amata quindi, pertanto sappiate sfruttare il momento per mettere in luce desideri, volontà e progetti. Starà a voi creare un clima piacevole, magari organizzando un viaggio solo per voi due. Single, dopo varie problematiche e litigi riuscirete a recuperare un rapporto che vi sta molto a cuore. Sarà il momento di farsi avanti, perciò tirate fuori nuove idee o mettete in campo nuovi progetti. Questa volta cercate di fare le scelte giuste a cominciare da subito: se sarete fortunati, meglio di così non potrebbe andare. Nel lavoro invece, farete un grosso salto di qualità, anche se e non potrete sottrarvi ad un compito impegnativo che già vi aspetta. Potete approfittare della vostra capacità di persuasione per ribaltare una situazione a vostro favore.

Acquario - Sarà una giornata passabile, sì o no? Diciamo pure che, in qualche caso, potrebbe anche essere in linea con le vostre aspettative. Di certo, la parte mediana di questa settimana, valutata dall'Astrologia con le innocue quattro stelle della normale positività, non riserverà grosse sorprese o problemi invalicabili a voi Acquario. In campo sentimentale, gli astri fungeranno da mediatori tra la vostra emotività e la dolcezza persuasiva del partner. Con l'indispensabile aiuto di chi avete accanto, meglio se con carattere diverso dal vostro, riuscire a trovare un punto d'incontro sarà abbastanza facile: basterà la volontà di capirsi, magari rinunciando a priori a quelle 'sciocche' prese di posizione buone solo a far saltare il feeling di coppia. Single, per molti di voi potrebbero esserci buone stelle su cui puntare: senz'altro faciliteranno ogni vostra iniziativa rendendo positivo questo giovedì. In molte occasioni vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore: perché non organizzare una gita o una vacanza in un'affascinante località turistica? Nel lavoro intanto, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Rinnovare quel vostro percorso di scelte (già fatte) senz'altro vi porterà verso un periodo efficace e produttivo.

Pesci 'top del giorno' - In arrivo un giovedì senz'altro favoloso! La giornata di centro settimana sarà stupenda soprattutto perché supportata alla grande da una meravigliosa Luna in Leone, già presente nel comparto del segno di Fuoco da mercoledì 28 di questo mese. Secondo l'oroscopo del giorno 29 agosto pertanto, riguardo l'amore in generale, diciamo che sarà una giornata molto favorevole ai ricongiungimenti, alle riconciliazioni e al perdonarsi a vicenda. Soprattutto voi, che state agendo con consapevolezza e criterio cercando di ricucire strappi all'interno di rapporti un po' in declino, potrete contare su un ottimo cielo, già pronto a dare una mano nel mettere a posto le cose. Riuscendo ad amministrare il proprio e l'altrui affetto con grande equilibrio, porterà di certo a una rinascita dell'armonia di coppia rendendo il tutto speciale. Se single invece, con la giusta dose di ottimismo vedrete sotto una luce diversa le occasioni che senz'altro vi saranno offerte al momento giusto. Avrete degli ottimi spunti su cui aggrappare le vostre avance, pertanto le attenzioni saranno quasi tutte rivolte alla vostra belle persona. Presto molti dei vostri i sogni potrebbero diventare realtà... Nel lavoro, per chiudere, avrete la possibilità di dimostrare il vostro vero valore solo rendendovi insostituibili agli occhi di chi sapete. L'ambiente professionale vi reclama.