L'Oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1° settembre 2019 è pronto a comporre il delicato puzzle della positività inerente i prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Bene, partiamo subito col ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo subito a dare qualche piccola info in merito alle pagelle in generale: decisamente molto positivo il periodo sotto analisi soprattutto per i nati nel segno della Bilancia (voto 10), in ottima compagnia alla testa della scaletta, affiancati da Scorpione (voto 8) con Sagittario (voto 7) e Pesci (voto 7). In affanno il frangente invece per coloro nativi in Capricorno (voto 6) e Acquario (voto 6) sotto stress da situazioni astrali poco positive nel periodo sotto analisi.

Curiosi di appurare qualche indizio in più? Allora, andiamo pure a mettere nero su bianco le previsioni zodiacali da lunedì 26 a domenica 1° settembre valutando ogni segno singolarmente nel periodo.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 10. L'Astrologia sui prossimi sette giorni anticipa un periodo molto interessante per voi Bilancia, in primis in campo affettivo grazie alla Luna nel segno proprio ad inizio mese.

Il frangente si prevede tutto positivo, certamente in grado di rendere facili anche le situazioni più difficili. Cercate, visto l'ottimo periodo a disposizione, di dare sfogo ai vostri migliori desideri, senz'altro le stelle li esaudiranno. Vediamo di capire qualcosa in più dalla tabella sottostante:

Top del giorno domenica 1 settembre - Luna in Bilancia ;

domenica 1 settembre - ; ★★★★★ lunedì 26, mercoledì 28, venerdì 30;

★★★★ martedì 27, giovedì 29, sabato 31 agosto.

Scorpione: voto 8.

Settimana sicuramente molto promettente, in primis nei confronti dei sentimenti e poi, anche se in misura minore, anche nelle attività quotidiane. A trionfare su tutti, la giornata di lunedì 26 agosto, valutata al 'top' grazie a formazioni astrali di un certo peso nel corso del periodo. Molto premettenti le stelline giornaliere relative al frangente analizzato, ovviamente escludendo le sole giornate del 28 e del 30 del mese di agosto.

A seguire, la scaletta completa:

Top del giorno lunedì 26 agosto;

lunedì 26 agosto; ★★★★★ martedì 27, giovedì 29, sabato 31;

★★★★ domenica 1 settembre;

★★★ mercoledì 28 agosto;

★★ venerdì 30 agosto 2019.

Sagittario: voto 7. Settimana decisamente tranquilla su molti fronti per voi, carissimi amici del Sagittario. Da prestare un po' più di attenzione durante la metà e la fine del periodo, preventivati con un giovedì 29 sicuramente 'sottotono' e ancor più attenzione nel finale, previsto con un sabato segnato dal 'ko'.

Quindi due le giornate poco affidabili. Pertanto durante queste giornate dovrete per forza stare fermi, immobili, evitando di prendere iniziative o quant'altro non necessario, ok? Pronti a scoprire le stelline quotidiane? Bene, il responso direttamente dall'Astrologia:

Top del giorno martedì 27 agosto;

martedì 27 agosto; ★★★★★ mercoledì 28, domenica 1;

★★★★ lunedì 26, venerdì 30,

★★★ giovedì 29 agosto;

★★ sabato 31 agosto.

Capricorno: voto 6. Questa settimana avrà una cadenza a fasi alterne, preventivata abbastanza in stallo in molte situazioni legate al lavoro o alle professioni. Classificata relativamente positiva, diciamo pure sulla mediocre sufficienza, la settimana vedrà solo due giornate a cinque stelle. Dunque le migliori valutate al 'top' nelle previsioni odierne, coincideranno con quelle di lunedì 26 e venerdì 30. Saranno queste sole giornate su cui dovrete puntare tutto, giocando al massimo e tirando fuori le vostre carte migliori. Andiamo ai dettagli:

★★★★★ lunedì 26, venerdì 30;

★★★★ martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29;

★★★ sabato 31 agosto;

★★ domenica 1 settembre 2019.

Acquario: voto 6. Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. Ad aprire 'le danze' della positività sarà martedì 27, poi ripreso in seguito da sabato 31 agosto, entrambi sottoscritti con cinque stelle. In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali, avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o eventuali desideri in sospeso proprio in questi due giorni. Attenzione alla partenza e al centro della settimana, con lunedì e giovedì valutati negativamente. I prossimi sette giorni e la relativa scaletta, a seguire:

★★★★★ martedì 27, sabato 31;

★★★★ giovedì 29, venerdì 30, domenica 1;

★★★ lunedì 26 agosto;

★★ mercoledì 28 agosto.

Pesci: voto 7. Settimana nel complesso mediamente positiva, con giornate discrete ed altre in cui dovrete stare decisamente più in allerta. Secondo l'oroscopo della settimana, potrebbero esserci momenti buoni da dedicare alle vostre migliori intenzioni come anche periodi impegnativi da tenere sotto controllo questo sia chiaro. Detto questo, iniziamo subito con mettere in evidenza il periodo nella sua interezza: potrete contare su un ottimo finale ma non su un altrettanto buon inizio. Infatti, lunedì e martedì presenteranno risvolti da tenere sotto stretta sorveglianza. A questo punto, servita la scala dei valori espressa dalle stelline:

Top del giorno giovedì 29 agosto;

giovedì 29 agosto; ★★★★★ venerdì 30 e domenica 1;

★★★★ mercoledì 28 e sabato 31;

★★★ martedì 27 agosto;

★★ lunedì 26 agosto 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Tutta da spulciare in 'religioso silenzio', è arrivata quasi in punta di piedi e precisa come sempre la nuova classifica della settimana. Il lasso temporale interessante il periodo preso in analisi è quello da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre, come da copione valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al 'top' della settimana sotto osservazione sarà la Bilancia. Andiamo a scoprire il resto della classifica ed i relativi voti segno per segno: