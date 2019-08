Il mese di settembre, secondo le previsioni zodiacali, non poteva iniziare in maniera migliore per i nati sotto i segni di Cancro, Pesci e Ariete che vivranno, almeno per la prima settimana di settembre (da lunedì 2 a domenica 8) sette giorni davvero molto positivi in amore così come nel lavoro.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): alla grande la relazione amorosa: il partner vuole condividere con voi momenti di gioia e felicità indimenticabili.

Ottima situazione anche per l'attività professionale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il mese di settembre non inizia in maniera brillante per voi. Siete stanchi e demotivati sul lavoro, apatici e svogliati nella vita di coppia. Vi serve una scossa il prima possibile.

Leone (23 luglio – 23 agosto): la crisi con il partner vive un lieve miglioramento, ma dovete attendere ancora un po' di tempo prima che le cose si sistemino definitivamente.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): un caro amico vi ha farà un torto e perderete la fiducia nei suoi riguardi. Vi immergerete totalmente nel lavoro per cercare di non pensare alla delusione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il nervosismo di questi giorni del/della vostro/a compagno/a si ripercuoterà inevitabilmente anche su di voi e sulla vita di coppia. Verranno giorni migliori.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): un ambizioso progetto lavorativo stenterà a decollare e questo vi creerà una situazione di disagio e incertezza: vi interrogherete sulle vostre capacità professionali.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): i vostri figli vi regaleranno una bella soddisfazione. Da genitori potete essere fieri e orgogliosi di loro: hanno assimilato tutti i vostri insegnamenti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la vostra forma fisica è veramente al top. Sul lavoro in questa settimana non sbaglierete un colpo, non passando inosservato all'attenzione del vostro capo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la salute vi giocherà qualche brutto scherzetto. Piccoli acciacchi fisici o uno stato di influenza contagioso potrebbero rischiare di farvi trascorrere qualche giorno a letto.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il nuovo lavoro vi porterà a trascorrere molte ore lontano da casa: è un periodo in cui vi mancherà tantissimo l'affetto della famiglia e dei vostri figli.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): le gratificazioni lavorative tanto attese stenteranno ad arrivare. Il vostro capo si rivelerà più duro del previsto e pronto a bacchettarvi anche al minimo errore o distrazione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): i piccoli gesti quotidiani sono le fondamenta di ogni duraturo rapporto di vita di coppia: evitate di immergervi troppo nel lavoro trascurando il partner.