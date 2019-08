L'Oroscopo dell'8 agosto regale diverse grosse novità e cambiamenti per i 12 segni dello Zodiaco. Le persone del Cancro dovrebbero staccare la spina, mentre i nativi dell'Acquario devono prendere delle decisioni definitive. Di seguito, le previsioni astrali per questa giornata di giovedì da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata ideale per ravvivare la passione.

Potreste risvegliare un rapporto già esistente o vivere qualche novità. Anche nel lavoro c'è più movimento. Spesso riuscite a fare tutto da soli, ma avere una spalla su cui appoggiarsi è di grande aiuto.

Toro – Periodo di forza e di determinazione che sarà attivo ancora per un bel po’. Molti avranno talmente coraggio da non scendere più a compromessi. Fareste cose che qualche tempo fa non avreste mai fatto.

Coloro che si amano avranno un grande progetto da realizzare entro fine agosto.

Gemelli – Sia nel lavoro che nell'amore potreste pretendere qualcosa che vi spetta. Magari un assegno familiare, un problema di casa o un trasferimento. Questo periodo estivo vi invita a vivere con più entusiasmo e meno problemi.

Cancro – Avete bisogno di staccare un po' la spina. In questa giornata di giovedì dovete trovare la serenità e fare il pieno di energia.

Ultimamente, in molte coppie è mancata la comunicazione. Bisogna rimediare e salvare il salvabile. Una breve vacanza potrebbe portare chiarezza.

Leone – In questo giovedì i sentimenti sono difficili da gestire. Siete persone semplici, non amate i misteri e nemmeno dire bugie. Anzi a volte siete di un'ingenuità allarmante. Nonostante ciò riuscite a tenere testa a chiunque e ad affrontare con coraggio i problemi.

L'importante è chiudere le porte del passato, le persone non gradite potrebbero darvi fastidio.

Vergine – I questi giorni, molti di voi stanno cercando di rimediare a tutto ciò che nel mese di luglio non ha funzionato. Le spese sono state tante, sia per la famiglia sia per la casa. In amore si prospetta una giornata davvero interessante. Le emozioni ritornano protagoniste e magari ci sarà un progetto a lungo termine.

Previsioni di giovedì 8 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Questo è il momento di andare avanti e di affrontare i problemi: i ricordi non devono deviarvi dal futuro. Le prossime 48 ore potrebbero chiarire qualche dubbio. Qualcosa potrebbe cambiare anche in campo lavorativo, ma non date nulla per scontato. Spesso i cambiamenti che sembrano negativi si rivelano poi interessanti.

Scorpione – Da giovedì a sabato dovete evitare le divergenze con qualcuno.

Per voi è molto difficile mantenere la calma, spesso scattate subito anche per piccole cose. State attraversando un periodo di attese e di ritardi in alcune risposte o su alcune questioni di lavoro.

Sagittario – Giovedì potrebbe essere una giornata negativa in campo sentimentale. Coloro che hanno vissuto una crisi potrebbero risvegliare qualcosa di poco chiaro nel partner. Attenzione anche per le coppie più forti. Comunque questa giornata vi permetterà di capire se vale la pena o no continuare una relazione.

Capricorno – Appartenete a un segno che non fa mai nulla per nulla. Alcuni di voi pensano di aver sprecato tempo in amore. Altri, invece, nei mesi scorsi hanno avuto una crisi da cui ancora non sono usciti indenni. Metteteci una pietra sopra e ricominciate daccapo.

Acquario – Molti amano trasgredire e fare le cose fuori dall'ordinario. Preferite sempre camminare su due o tre binari, così se qualcosa non funziona avete un'alternativa. Questo è un periodo di scelte decisive, soprattutto per coloro che hanno un'attività propria. In amore, la confusione potrebbe fare da protagonista.

Pesci – Giovedì è un po' altalenante, si parte con grinta e si finisce con una grande insoddisfazione. Magari vi sentite un po' soli ad affrontare alcuni problemi. Avete bisogno di conferme e di molto sostegno. In amore, se ci sono cose da chiarire, fatelo prima possibile.