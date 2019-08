L'Oroscopo di giovedì 8 agosto 2019 si preannuncia molto interessante per i segni zodiacali di aria, in special modo per i nati sotto la Bilancia e i Gemelli. Dubbi e incertezze, nelle relazioni interpersonali, attanagliano i segni zodiacali di Vergine e Cancro che vivranno una giornata non propriamente idilliaca. Il lavoro e gli affari potrebbero giocare qualche brutto scherzetto a Capricorno e Scorpione e rovinargli le vacanze estive.

La giornata per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in amore, oggi, potreste andare in escandescenze a causa di divergenze di vedute e interessi con il vostro partner.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): darete spazio ad un'improvvisa insoddisfazione che, purtroppo, si prevede vada avanti per almeno quarantotto ore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): mentre nell'ambito del lavoro ci sono alcune tensioni da risolvere e questioni legali da affrontare, nella sfera sentimentale, invece, sarete protagonisti assoluti di una vicenda passionale.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): ventiquattr'ore molto piacevoli. Se siete fuori dal vostro solito ambiente, avrete l'opportunità di fare una conoscenza particolare.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): una giornata interessante, salvo qualche piccola polemica soprattutto con i segni zodiacali di Cancro e Scorpione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): dopo lo stress lavorativo delle scorse settimane, dovete concedervi molto relax per recuperare le giuste energie.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): una bella giornata rilassante e tranquilla come non vi capitava da parecchio tempo. Nella relazione amorosa cercate di evitare recriminazioni e/o discorsi che possano portare a incomprensioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): troppe spese. Dovete contenere e limitare il budget della vacanza a causa di numerosi imprevisti che vi costringeranno a sborsare un mucchio di soldi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): una giornata piuttosto pensierosa. Riflettete sul fatto che alcune vostre decisioni potrebbero portarvi a perdere la persona che amate.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la Luna in opposizione vi vieta di fare azzardi. State attenti a prendere decisioni avventate perché potrebbero esserci delle conseguenze inattese.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): allargate il giro delle vostre conoscenze, ma questo non è sempre un bene, meglio pochi amici ma buoni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): piccoli successi personali vi regaleranno grandi soddisfazioni e momenti di smisurata felicità. Godetevi questo momento di gloria.