L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto vede la Bilancia piena di energia, mentre il Capricorno riuscirà a recuperare un po' di serenità. Scopriamo, dunque, le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere a vostro favore vi farà ritornare sereni sotto l'aspetto sentimentale. Martedì e mercoledì saranno delle giornate molto interessanti per voi. Attenzione nel weekend, dove alcune incomprensioni potrebbero mettervi di cattivo umore.

Toro: in questo periodo con il partner potrebbe nascere qualche disaccordo. Lunedì avrete la Luna opposta e dovrete stare parecchio attenti nelle relazioni. Sul lavoro, invece, stanno per arrivare buone notizie. Chi è single deve stare attento a non innamorarsi di persone di cui non si può fidare del tutto.

Gemelli: nella settimana dal 12 al 18 agosto potrete recuperare alcune relazioni che erano in bilico.

Mercurio, a vostro favore, vi permetterà di fare nuovi incontri e di riuscire a trovare l'anima gemella. Nel fine settimana, invece, dovrete far i conti con un po' di nervosismo.

Cancro: periodo piuttosto calmo sotto l'aspetto sentimentale. Non ci saranno grandi avventure in programma, ma neanche cambiamenti di cui preoccuparsi. Se qualcosa andrà storto sul lavoro non fatevi prendere dall'ansia, cercate invece di trovare una soluzione in tranquillità.

Leone: il vostro fascino vi renderà parecchio irresistibili e potreste fare molte conquiste in questo periodo. Martedì e mercoledì avrete la Luna a vostro favore e potrete approfittarne per portare avanti i vostri progetti.

Vergine: Mercurio sul vostro segno zodiacale non vi darà tempo per annoiarvi nella settimana dal 12 al 18 agosto. Avrete molti impegni da portare avanti e se ci saprete fare potrete riuscire a ottenere dei buoni risultati, specialmente in ambito lavorativo.

Le previsioni degli altri segni: da Bilancia a Pesci

Bilancia: grazie a Venere riuscirete a ritrovare la serenità in amore. I battibecchi con il partner saranno ormai un lontano ricordo. Qualche piccolo contrattempo potrebbe comunque nascere tra venerdì e sabato, ma tutto dipenderà da come affronterete la cosa.

Scorpione: in questo periodo sarete particolarmente polemici e litigiosi. Ci sono alcune cose nella vostra relazione che non vi stanno più bene e non riuscirete più a passarci sopra.

Parlate con il partner, ma fatelo in maniera tranquilla per evitare d'innescare discussioni infuocate. Non prendete decisioni di cui potreste poi pentirvi.

Sagittario: i rapporti sentimentali saranno più solidi che mai nella settimana dal 12 al 18 agosto. Avrete voglia di divertivi insieme al vostro partner di organizzare serate romantiche. Non trascurate l'aspetto lavorativo della vostra vita, che in questo periodo non è al meglio.

Capricorno: chi vuole recuperare un rapporto di coppia deve essere paziente e non pensare che tutto si risolva da un momento all'altro. Il partner potrebbe volere del tempo per riuscire a passare sopra ad alcune vostre mancanze. Siate pronti al dialogo e al confronto. Qualche piccolo ostacolo per chi lavora in proprio.

Acquario: Venere opposta al vostro segno zodiacale vi porterà a perdere più volte la pazienza. Cercate di capire cosa volete davvero per il vostro futuro. Domenica una delle giornate migliori su cui potrete contare per portare avanti i vostri piani.

Pesci: Mercurio, a voi opposto, non vi permetterà di portare avanti i vostri progetti come volete. Alcuni di voi potrebbero rimuginare molto sul passato. Sabato e lunedì giornate top in amore.