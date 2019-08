L'Oroscopo del 7 agosto è pronto a rivelare le novità e i cambiamenti cui vanno incontro i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno dei Gemelli devono analizzare i propri sentimenti. Le persone della Vergine, invece, devono contenersi con le spese. Nel dettaglio, le previsioni astrali per questa giornata di mercoledì.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Periodo in cui vi sentite forti e nello stesso tempo molto tesi.

Questa agitazione è dovuta dal fatto che non state mai fermi, fate troppo e troppe preoccupazioni vi assillano. Dedicatevi più tempo per voi stessi.

Toro – Il vostro è un segno che ama prendere impegni di lunga durata e che detesta i cambiamenti. Avete bisogno di sicurezza, ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. Forse il destino vi ha imposto delle novità o magari siete voi che state rivoluzionando la vostra vita, soprattutto coloro che cercano un nuovo amore dopo una storia finita.

Gemelli – Prima di ogni cosa dovete pensare che cosa volete dalla vita. In amore, dovete analizzare i vostri sentimenti. Questo è un periodo di transazione e di meditazione. Si consiglia di puntare tutto sul fine settimana, che sarà interessante sia nel lavoro e sia nel campo sentimentale.

Cancro – Avete voglia di rinunciare a tutto per colpa di qualcuno che vi crea problemi. Si raccomanda di evitare certi ambienti difficili e tossici.

Chi inizia un nuovo lavoro o desidera farlo prova una certa confusione. Nonostante tutto, dovete congratularvi con voi stessi: con grande fatica avete ottenuto una buona crescita.

Leone – Coloro che vogliono concludere un accordo in giornata o portare avanti un progetto devono darsi da fare. Pochi andranno in vacanza senza pensieri. I lavoratori che vogliono concedersi qualche giorno di relax, devono pensare a come organizzarsi con il lavoro.

Tutto ciò comporta un rallentamento in campo sentimentale.

Vergine – Questo mercoledì potete recuperare molto. Non ci sono ostilità, soprattutto in campo sentimentale. Lasciatevi trasportare dalla passione. Le coppie salde possono ufficializzare il rapporto entro fine estate. Inoltre, in questa giornata potete risolvere situazioni un po' critiche. Si consiglia di evitare troppe spese e di essere più equilibrati.

Previsioni di mercoledì 7 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata in cui vi sentite più calmi in campo sentimentale. Per fortuna, le polemiche sono diminuite. È un periodo che permette di concludere anche dei buoni progetti e di guardare il futuro con più serenità.

Scorpione – Questo mercoledì porta stanchezza, soprattutto nel pomeriggio. Da venerdì potrebbero esserci dei conflitti o delle piccole tensioni.

Si raccomanda alle coppie di non tirare troppo la corda. Alcuni di voi stanno mettendo alla prova il partner, non convinti della sincerità della persona. Si consiglia di chiarire ogni dubbio al più presto.

Sagittario – Giornata interessante. Qualche emozione positiva può nascere all'improvviso. Alcuni devono ancora risolvere una crisi in campo sentimentale. È opportuno smettere di discutere o litigare. Se negli ultimi tempi vi siete allontanati, si consiglia di tentare un riavvicinamento. Non fate scelte azzardate prima della fine di agosto, potreste pentirvene.

Capricorno – Anche oggi dovete superare qualche piccolo problema fisico. Il lavoro vi prende molto, ma di certo non siete invulnerabili. Avete necessità di frenare un po' le vostre ambizioni e rivedere alcune scelte. Dopo una pausa di relax potete rilanciare le vostre idee.

Acquario – È un periodo che vi sentite un po' soli, nonostante avete molte amicizie. State facendo delle scelte e mettete in gioco tutta la vostra vita. Vi aspetta una giornata pesante e probabilmente avete pochissimo tempo per fare tutto ciò che vi passa nella mente. Anche nelle relazioni sentimentali ci sono dubbi. Si consiglia una pausa di riflessione.

Pesci – Alcuni di voi già da qualche tempo hanno perso fiducia in amore. Anche nelle coppie solide c'è molta freddezza. Spesso accumulate tensioni negative oppure siete troppo disponibili alle richieste del partner. Tutto ciò vi causa scatti di rabbia, che vi porta a rivalutare i sentimenti che nutrite per il partner.