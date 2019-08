L'Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2019 è arrivato con precisione cronometrica al consueto appuntamento con l'Astrologia. In chiaro nel presente contesto le analisi astrali relative ai prossimi sette giorni, redatte con cura prendendo spunto dalle effemeridi del periodo. Nello specifico, diciamo pure che tutto il resoconto è stato inquadrato sulla quarta settimana dell'attuale mese tenendo in considerazione i soli primi sei simboli zodiacali.

In questo caso ad essere messi 'sotto torchio' saranno come da prassi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire come è stato posizionato il vostro segno di nascita? Bene, allora come si suol dire, prima di 'dare inizio alle danze' ci piace mettere in risalto i migliori e peggiori del momento. A prevalere su tutti, come anticipato già dal titolo iniziale, il segno della Vergine (voto 10), quest'oggi inserito meritatamente al vertice della scaletta.

Grazie all'ingresso nel settore di Venere e del Sole, il sensuale simbolo di Terra è stato insignito della prestigiosa 'top della settimana'. A non avere quasi nessun problema intanto, anche gli amici nativi dei Gemelli (voto 9), sottoposti al benevolo supporto della Luna nel segno. Volendo indicare intanto coloro con frangente sottoposto ad eventuali negatività, le previsioni da lunedì 19 a domenica 25 non vedono troppo di buon auspicio i prossimi sette giorni per quelli dell'Ariete (voto 6) e del Leone (voto 6) certamente sottoposti a fluttuazioni astrali abbastanza pesanti, tuttavia - per usare un termine calcistico - non difficili da 'dribblare'.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare ad interpellare, non senza un pizzico di curiosità, le nuove previsioni di questa settimana, ci preme come sempre dare enfasi agli imminenti transiti lunari. Facciamo presente a chi non lo sapesse che il lasso di tempo interessato dai nuovi passaggi della Luna, in tutto tre tappe, riguarderanno la penultima settimana di questo mese di agosto.

A dare 'fuoco alla polveri' iniziando il periodo all'insegna dell'amore e dei sentimenti, sarà la splendida Luna in Toro, presente nel segno di Terra nelle primissime ore di mercoledì 21 agosto, precisamente alle 06:37 del giorno. La mitica 'signora della notte' farà una nuova tappa venerdì 23 agosto alle ore 16:33 rendendo visibile nel firmamento la superba configurazione astrologica denominata Luna in Gemelli.

La settimana infine giungerà a termine con il passaggio della Luna in Cancro annunciata per questa domenica 25 agosto. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno, segnalando però per dovere di cronaca astrale due novità: Venere in Vergine e Sole in Vergine rispettivamente il 21 e il 23 agosto.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6.

Si prevede per voi dell'Ariete una settimana abbastanza buona, con la parte centrale finale da tenere sotto stretta sorveglianza. In effetti, tanti di voi vorrebbero sapere anche quali di queste avranno i toni negativi, giusto? Perfetto, allora togliamo subito lo stress da ansia per l'attesa svelando subito la giornata 'meno peggio' del periodo: sabato 24 agosto si presume possa essere la classica giornata 'sottotono', nel complesso classificata con tre stelle. L'altra giornata fuori dal coro, decisamente negativa a tutti gli effetti, mercoledì 21 agosto, costretti dalle stelle a sopravvivere con solo due stelline. A seguire la scala di valori espressa dalle stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 23 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19, martedì 20 e giovedì 22;

★★★ sabato 24 agosto;

★★ mercoledì 21 agosto.

Toro: voto 7. Non male davvero il periodo sotto analisi in questo contesto, soprattutto perché è stato messo in conto nelle odierne previsioni con il buon voto del sette in pagellino. Ottime pertanto le giornate di centro settimana con un sabato d'inizio weekend davvero speciale. Da segnalare l'ingresso della Luna nel segno mercoledì 21, quindi 'top' assicurata. Invece, un occhio di riguardo da tenere durante i giorni del 20 e 25 agosto, rispettivamente 'sottotono' e da 'ko', senz'altro valutato come nero. Vediamo la situazione giorno per giorno andando a tastare il polso alle stelline dei prossimi sette giorni:

Top del giorno mercoledì 21 agosto - Luna nel segno;

mercoledì 21 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 22 e sabato 24;

★★★★ lunedì 19 e venerdì 23;

★★★ martedì 20 agosto;

★★ domenica 25 agosto.

Gemelli: voto 9. Questa settimana viene messa in preventivo a voi dei Gemelli come vincente su quasi tutta la linea. Il periodo si prevede altamente performante soprattutto nella parte centrale soprattutto venerdì 23 agosto, giorno di ingresso nel settore della Luna. Diciamo che saranno senz'altro assolutamente fortunate anche le giornate di martedì 20, giovedì 22 e sabato 24, tutte super-fortunate classificate con le cinque stelline della buona sorte. Unica giornata un po' da non sottovalutare sarà quella iniziale: lunedì 19 agosto si prevede un periodo abbastanza impegnativo, per questo sottolineato da tre stelle inerenti i frangenti 'sottotono'. Andiamo pure a decantare maggiori dettagli:

Top del giorno venerdì 23 agosto - Luna nel segno;

venerdì 23 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 20, giovedì 22 e sabato 24;

★★★★ mercoledì 21 e domenica 25;

★★★ lunedì 19 agosto.

Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica certamente positive gran parte delle giornate in arrivo prossimamente. In ottima evidenza la domenica, valutata al 'top' per merito di una splendida Luna nel comparto. Nulla da ridire nemmeno su lunedì 19 e mercoledì 21, entrambi sottoscritti a cinque stelle. Senz'altro, osserveranno un corso ad andamento blando in primis martedì 20 e giovedì 21, valutati con quattro stelle. Le restanti, dunque venerdì 23 e sabato 24 agosto saranno da seguire con molta cautela, ed il motivo è più che ovvio. A seguire, le stelline giornaliere legate a stretto filo con i sette giorni sotto analisi:

Top del giorno domenica 25 agosto - Luna nel segno;

domenica 25 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 19 e mercoledì 21;

★★★★ martedì 20 e giovedì 22;

★★★ venerdì 23 agosto;

★★ sabato 24 agosto.

Leone: voto 6. In arrivo una settimana quantificata all'incirca sulla media sufficienza per tantissimi di voi del Leone, quindi evidenziata da giornate altalenanti: stelle birichine? Diciamo di sì, pertanto seguite i nostri consigli e le dritte rilasciate giorno per giorno dal nostro oroscopo quotidiano e, senz'altro, troverete i consigli giusti in grado di farvi aggirare eventuali negatività. Volendo mettere in gioco qualcosa di importante, consigliamo ovviamente di sfruttare la giornata migliore, lunedì 20 agosto. Non da meno saranno martedì 20 e mercoledì 21, ambedue a cinque stelle. Pronto a seguire la situazione dei prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 19 agosto;

lunedì 19 agosto; ★★★★★ martedì 20 e mercoledì 21;

★★★★ sabato 24 e domenica 25;

★★★ giovedì 22 agosto;

★★ venerdì 23 agosto.

Vergine: voto 10. Valutati decisamente e meritatamente al 'top' e primi in classifica generale dall'oroscopo della settimana 19-25 agosto, voi della Vergine potrete contare su un periodo davvero sensazionale. In primissimo piano l'ingresso nel settore sia di Venere che del Sole, pertanto è previsto un boom non indifferente nelle situazioni legate a doppio filo con i sentimenti, la famiglia, l'amicizia ed il lavoro in generale. Ottime possibilità anche nella professione e nel lavoro, più accentuate per coloro con ascendente Vergine, Sagittario e un po' meno Cancro e Leone. A seguire la scaletta completa di vostra competenza:

Top del giorno giovedì 22 agosto;

giovedì 22 agosto; ★★★★★ mercoledì 21 (Venere nel segno), venerdì 23 (Sole nel Segno) e domenica 25;

★★★★ lunedì 19, martedì 20 e sabato 24 agosto.

