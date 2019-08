L'Oroscopo di domani mercoledì 14 agosto 2019 mette a disposizione le previsioni zodiacali interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus astrale tutto incentrato in relazione ai comparti della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Iniziamo decisi e spediti sottolineando chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare sul massimo supporto delle stelle.

Ansiosi di sapere se il vostro segno rientra tra i favoriti del giorno? Ebbene, come anticipato nel titolo, il prossimo mercoledì andrà sicuramente 'a fagiolo' per coloro nativi in uno dei tre segni presenti nelle primissime posizioni in classifica. In relazione al migliore in assoluto, gli astri annunciano ottime possibilità da investire in campo sentimentale per il Toro: quest'oggi il simbolo astrale di Terra è meritatamente assegnatario dell'ambita 'top del giorno', merito di un'ottima Venere in Leone speculare positiva al 85%, nel contesto in trigono a Giove in Sagittario.

Purtroppo però, se è vero quel famoso detto che recita 'Non tutte le ciambelle riescono col buco!', le previsioni zodiacali del 14 agosto indicano in difficoltà gli amici appartenenti al Cancro. Il sensibile segno d'Acqua sarà sotto pressione dalla Luna in Acquario, in questo caso risultante speculare negativa al 78% per quest'ultimo. Curiosi di sapere qualcosa di più? Andiamo pure ai dettagli.

Classifica stelline 14 agosto 2019

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno? In effetti, a dare le giuste indicazioni in merito a quanto appena detto è compito specifico riservato alla classifica stelline, nel frangente impostata sulla giornata del 14 agosto 2019. Le conseguenze per i segni? In questo caso potrebbero esserci cambiamenti di un certo spessore per i segni della parte bassa della classifica, e non tarderanno ad arrivare.

Parlando degli ultimi simboli astrali in scaletta, coloro che avevano in mente di apportare modifiche alla propria vita potranno farlo, ma a loro rischio e pericolo! Scopriamo insieme il resoconto parziale, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Cancro.

Oroscopo mercoledì 14 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo mercoledì di metà settimana si prevede splendido oltre ogni più rosea attesa.

I vostri astri sono pronti già da adesso a dare un ottimo sostegno appoggiati dalla splendida Luna in Acquario. Le previsioni di oggi per quanto concerne l'andamento quotidiano in generale, visto il momento a favore invitano ad approfittare per mettere in sicurezza eventuali situazioni dubbie o in stallo. Parlando in relazione ad affetti e sentimenti, la fiducia crescerà intorno a voi grazie alla presenza benefica del Pianeta Venere.

Il partner andrà assecondato e guidato con tenerezza: approfittate allora di questo periodo per ridistribuire i rapporti di forza all'interno della coppia. Chi è stato costretto dalla dolce metà ad ingoiare qualche 'bel rospo' ultimamente, quasi sicuramente potrebbe prendersi una bella rivincita. Single, ottimo il periodo soprattutto nel primo/metà pomeriggio, quando grazie ad un provvidenziale colpo di fortuna qualcuno riuscirà a risolvere una diatriba di vecchia data. Consiglio: pensate positivo! Nel lavoro, grande sarà la voglia di riuscire, specialmente dove in molti hanno già fallito. Le stelle saranno con voi molto generose, quindi, se punterete i piedi dando sfogo a tutta l'inventiva e alla voglia di emergere che avete dentro coronerete positivamente molti desideri.

Toro 'top del giorno' - Giornata splendida, preannunciata dalle stelle come super-positiva per tantissimi di voi Toro. Comunque, secondo le nostre previsioni, i benefici concreti si materializzeranno alla sola condizione di dimenticarsi per sempre di alcune situazioni del passato (che conoscete bene!). Certamente, la favorevole unione di elementi positivi molto graditi daranno al periodo un'insaziabile voglia di fare o, in alcuni casi, disfare. In amore, partirà semplicemente 'col botto' questo vostro mercoledì, grazie soprattutto alla splendida posizione di Venere in Leone. Sotto il chiarore delle stelle, questa sera i sentimenti certamente assumeranno una vena romantica, quasi magica. Questa volta non vi servirà nessun pretesto per... invitare fuori a cena la persona amata e concedervi quindi una serata diversa dal solito: buon divertimento! Single, avrete maggiori occasioni di fare vita sociale, il che vi permetterà di aumentare le possibilità di incontri fortunati. Certi vostri silenzi, invece, peseranno come macigni su quelle persone che vi stanno sullo stomaco: fate le vostre mosse e siate sereni. Nel lavoro infine, la giornata si aprirà molto bene per molti di voi nativi. Tenete presente che (probabilmente) le stelle sono già pronte a regalare una buona notizia in merito alla vostra attività. Senz'altro sarà determinante per il vostro successo presente e futuro.

Gemelli - Una giornata quasi certamente positiva, valutata dall'Astrologia del momento come 'normale'. In molteplici situazioni le stelle faciliteranno sufficientemente l'andazzo della vita rendendovi a volte attenti, altre volte perspicaci: ovviamente la parte più onerosa del periodo graverà tutta sulle vostre spalle, sappiatelo. L'importante è mantenersi entusiasti e positivi, e prendere le cose con la giusta dose di ottimismo. In amore, occhi alle situazioni potenzialmente in grado di sfociare in una vera e propria sceneggiata fatta di 'botta e risposta', ovviamente al veleno! Cercate di non reagire di getto, ok? Sarebbe come accendere un fiammifero in un pagliaio. Evitate quindi di porre pensieri o intenzioni in modo errato in quanto l’effetto di pianeti negativi ingigantirà eventuali discussioni. Single, piacevoli avventure in vista per tanti cuori solitari: non sciupatele tutte insieme, tenetene qualcuna per i tempi di 'magra' che certamente non mancheranno. Un consiglio: vagliate sempre anticipatamente le cose, altresì, cercate di essere sempre sinceri. Occhio, c’è qualcuno che potrebbe approfittare delle vostre confidenze. Nel lavoro, più che rispondere con irruenza alle pressanti criticità che potrebbero esservi mosse, cercate di migliorare 'il modo', curando il tutto nei minimi dettagli.

Astrologia del giorno 14 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un giorno non troppo positivo, probabilmente con la flemma di una giornata 'sottotono' per tantissimi di voi del Cancro. Gli astri saranno poco benevoli questo è vero, ma è altrettanto vero che gli stessi non saranno del tutto negativi, specialmente a metà periodo. Attenti: in qualche occasione sarete messi a dura prova da una persona particolarmente acida, a tal punto da farvi saltare i nervi: dai, pensate positivo e non abbassatevi allo stesso livello, ok? Le previsioni di mercoledì in amore invitano alla prudenza: in caduta libera il periodo, potrebbe prefigurare un cielo abbastanza ambiguo con cui misurarsi. In coppia la tensione e il nervosismo vi sovrasteranno: l´unica cosa da fare sarà quella di andare dritti per la vostra strada. Se dovesse esserci qualche incomprensione col partner, forse sarebbe meglio tenersi alla larga da inutili discussioni e lasciar passare. Single, periodo abbastanza ingarbugliato soprattutto per coloro che hanno chiuso una storia recentemente. A quest'ultimi, sarà richiesta una maggiore concentrazione nei nuovi amori, magari tenendo conto del carattere di chi interessa. In alcuni casi, una situazione insolita potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato, quindi preparatevi a rivedrete in ribasso un vostro precedente giudizio. Nel lavoro, sarà davvero frenetico questo periodo: munitevi di pazienza, passerà in fretta. Le stelle per oggi vi consigliano di rilassarvi per poi ripartire con più determinazione.

Leone - Una giornata brillante si staglia all'orizzonte, in diversi comparti. Sole e Venere, pianeti di settore, saranno in ottimo trigono astrale a Giove in Sagittario: il periodo saprà rendervi smaglianti e pieni di energia da investire dove e come riterrete più opportuno. Senz'altro la vostra mente lucida renderà più attenti ed acuti verso le cose che andrete a fare. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli. In amore, quindi, questa giornata si prevede meravigliosa grazie alle influenze di astri altamente di parte: sarete di ottimo umore e riuscirete a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno, in primis al vostro amato partner. Siamo sicuri che la persona che avete nel cuore ricambierà con altrettanto affetto. Single, conoscere nuove persone non sarà mai un problema, ma da qui ad intraprendere una relazione di coppia seria e duratura ce ne vorrà di tempo! Di sicuro in questa parte della settimana sarete molto avvantaggiati, pertanto datevi una mossa per non restare 'al palo'. Nel lavoro intanto, chi ha un'attività per proprio conto potrebbe brillare in quanto capacità e spirito d’iniziativa: siate decisi ed intraprendenti, le stelle saranno dalla vostra parte.

Vergine - La giornata sarà mediamente discreta, nel complesso positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi che tanto vi fanno innervosire. In linea di massima, poco o nulla di interessante dal periodo ma tutto rientrante nella solita routine. In certi casi dovrete impegnare più tempo per portare a fine le incombenze del periodo: sappiate che alcuni momenti, se scelti con tempismo, favoriranno il buon esito di problemi con conseguente soddisfazione per molti di voi Vergine. L'oroscopo di domani 14 agosto consiglia più determinazione e meno conclusioni affrettate. In coppia sarà una giornata quasi vivibile in cui non mancheranno certo la passione e la comunicativa, come anche le schermaglie amorose con il vostro partner. Tranquilli, alla fine alcuni parapiglia potrebbero risultare piacevoli e divertenti. La serata poi, si prospetta di certo poco interessante: qualcuno potrebbe avere qualche stimolo nel voler provare a fare qualcosa di diverso per rianimare l'attrazione fisica. Single, invece di restare nascosti nel vostro guscio della timidezza, fatevi coraggio e iniziate rompendo il ghiaccio: a volte può bastare anche un solo sorriso disarmante. Nel lavoro, sarete soddisfatti del fatto che avrete portato a termine con successo una mansione difficile e spigolosa e questo alimenterà l'autostima e la vostra voglia di fare. Se sarà davvero così, bravissimi!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.