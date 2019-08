L'Oroscopo del giorno mercoledì 14 agosto 2019 è pronto ad iniziare una nuova tornata di previsioni. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e, a corredo, le indispensabili predizioni ingegnate sui comparti relativi all'amore e al lavoro.

Parlando di segni positivi e negativi, questo mercoledì a fare la differenza sarà lo splendido sestile in atto tra Luna e Giove. Ansiosi di sapere in anteprima come sarà il giro di boa settimanale? Certamente, se nel proprio Tema Natale è presente uno dei segni valutati in positivo, non si avrà nulla di cui preoccuparsi, diversamente, allora sarà il caso di correre eventualmente ai ripari.

Partiamo subito mettendo sotto la lente i migliori e peggiori scelti tra i sei sotto analisi nel contesto. In questo caso, l'attenzione è tutta riservata a coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In primissimo piano come espresso nel titolo principale, il Sagittario: l'eclettico segno di Fuoco avrà a supporto una splendida Luna, in sestile all'attuale pianeta di settore, Giove, certamente ben disposta a regalare una giornata a cinque stelle.

Altrettanta positività è prevista per gli amici dell'Acquario, anch'essi valutati nelle previsioni di mercoledì 14 agosto in giornata 'top', direttamente favoriti dalla Luna nel segno. Parlando in merito a coloro con previste difficoltà invece, a dover affrontare qualche affanno in più saranno di sicuro coloro appartenenti a Bilancia e Capricorno. Purtroppo, i suddetti segni sono stati valutati rispettivamente in frangente 'sottotono' e da 'ko': andiamo pure ai dettagli.

Classifica stelline 14 agosto 2019

La nuova classifica stelline, impostata sulla giornata di mercoledì 14 agosto 2019, è disponibile per essere consultata da voi lettori. Curiosi di sapere quante stelle sono state attribuite al vostro simbolo astrale d'appartenenza? A fare la differenza in questa parte della settimana come è facile intuire soprattutto grazie al titolo d'apertura, sarà di certo il positivo sestile in atto tra la Luna ed il Pianeta Giove.

La posizione migliore come anticipato già in apertura appartiene di diritto a Sagittario e Acquario. A fare loro buona compagnia al vertice della classifica, altri due segni che andremo subito a svelare.

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 14 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In arrivo un giorno classificato purtroppo con il 'sottotono', a tutto tondo con quanto messo in luce nella nostra classifica stelline presentata poc'anzi.

Purtroppo, nelle primissime ore del periodo più di qualcuno di voi Bilancia potrebbe cadere nella trappola della giornata perfetta: infatti inizialmente mercoledì potrebbe partire abbastanza bene, per questo la voglia di abbassare la guardia sarà alta. Niente di più sbagliato! Secondo le previsioni del giorno, effemeridi poco confacenti daranno enfasi ai problemi imposti dall'incalzante quotidianità, pertanto non siate superficiali nei giudizi, ok?

In amore, la routine vi opprimerà (forse) un po' troppo e con la mente sarete spesso assenti, in questi giorni più che mai. Senza che ve ne rendiate conto potreste perdere delle buone occasioni da trascorrere insieme a chi amate: siate vigili, sappiate che il presente non tornerà. Dice il saggio: 'Ogni lasciata è persa per sempre!'; meditate... Single, a causa della specularità negativa di Urano in Toro nei confronti del vostro segno, cercate di evitate l'irruenza nei rapporti personali: in molti casi vi fareste inutilmente il 'sangue amaro' e poi senz'altro potreste pentirvene. Usate sempre la diplomazia, vedrete che tutto andrà bene. Nel lavoro, degli imprevisti manderanno sicuramente a monte parecchi impegni che avevate preso per la giornata, sconvolgendo notevolmente la vostra agenda: non fatevi prendere dal panico, passerà!

Scorpione - Il prossimo mercoledì sarà agevole, diciamo pure abbastanza discreto per la maggior parte di voi Scorpione. In questo caso, gli astri preannunciano un giorno calmo e tranquillo, ovviamente da seguire con attenzione soprattutto nella parte mediana, poi tutto come da routine. L'obbiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell'attenzione delle persone di vostro interesse: diciamo che senza il loro prezioso appoggio potreste sentirvi un po' persi, non è così? In amore invece, avrete la possibilità di trascorrere dei momenti abbastanza piacevoli con la persona amata. Soprattutto nella prima metà della giornata approfittate per (ri)programmare quel 'famoso' viaggio da fare insieme alla persona amata, magari da organizzare per un delizioso dopo-ferie. Single, affronterete questa giornata per costruire cose solide e durature per la vostra vita affettiva. Non smarritevi nelle indecisioni, anche perché sarà il momento ideale per compiere delle scelte di vita, ovviamente da mettere in gioco senza alcuna titubanza o ripensamento. Nel lavoro infine, sarà necessario agire con la giusta dose di tempismo per acchiappare al volo le proposte che, senz'altro, potrebbero esservi offerte nel periodo.

Sagittario - Il prossimo mercoledì si intravvede al massimo delle possibilità per tantissimi di voi Sagittario, senz'altro con bei momenti alcuni anche super fortunati. Gli astri, sempre più vicini al segno, faranno sentire maggiormente la loro positiva influenza specialmente nelle cose interessanti la professionalità o anche i rapporti interpersonali. In amore, se avrete al vostro fianco la persona giusta la passione esploderà e sarà al top! Lasciatevi andare ai buoni sentimenti, così da affrontare con grinta ogni eventuale difficoltà che dovesse nascere durante il corso del periodo. Sarà un giorno importante perché il vostro Giove, come ampiamente annunciato in precedenza, sarà in ottimo aspetto con la luna in Acquario e questo potrebbe mettervi nelle condizioni di vivere delle sensazioni speciali in amore. Single, volterete pagina rispetto ai giorni precedenti, si o no? Diciamo che se lo farete, di certo avrete maggiori possibilità di andare incontro a qualcosa di importante, magari anche iniziare un nuovo rapporto sentimentale capace di condizionare positivamente il futuro. Qualcuno di voi più perspicace potrebbe fare buoni incontri, tra questi alcuni saranno molto interessanti... Nel lavoro, la giornata sarà davvero positiva, idonea per recuperare quasi tutte le incombenze che avevate trascurato ultimamente. Date spazio a nuove idee o seguite l'ispirazione per avviare progetti adatti alle vostre esigenze. Saprete così promuovere la vostra immagine in maniera efficace, guadagnando stima e appoggio da chi conta.

Astrologia del giorno 14 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - La giornata non sarà buona per voi Capricorno, giusto per non dire che è stata classificata come pessima. Purtroppo per molti la specularità negativa restituita da Venere, Sole e Mercurio all'indirizzo del vostro segno si farà sentire eccome! In primis tale situazione prenderà piede inasprendo inizialmente i rapporti a carattere affettivo/sentimentale per poi passare anche al resto dei comparti. Le predizioni di mercoledì vedono come pensierosa (purtroppo!) gran parte della giornata. In amore specialmente, gli astri consigliano di tenere a freno la gelosia, perché da un po' di tempo a questa parte state diventando troppo irascibili: non dovete dare per scontato il fatto che le persone che avete accanto vi capiscano, anzi... Mantenete quindi la calma in tutte le situazioni e cercate di aprire un dialogo positivo appena possibile. Single, talvolta tenete troppo a freno certe emozioni, e non è affatto un cosa buona per voi. Sarebbe opportuno (per non dire consigliabile) di lasciarsi andare un tantino di più cercando nel contempo di liberare pensieri positivi. Dovete mettere da parte l'orgoglio, solo in questo modo l'amore tornerà a far breccia nel vostro cuore rendendovi di nuovo felici. Nel lavoro, sarete inquieti per tanti motivi, anche se in realtà non tutto andrà poi così male. Smettetela di preoccuparvi e/o vedere sempre tutto nero! Ultimamente vedete problemi anche dove non ce ne sono ed a lungo andare questa cosa potrebbe minare seriamente la vostra stabilità mentale, sappiatelo!

Acquario - In arrivo un mercoledì 14 agosto semplicemente perfetto, a modo e pienamente positivo nelle questioni soprattutto affettive. La giornata che andrà a segnare il giro di boa infrasettimanale, soprattutto per coloro nativi di prima e seconda decade, poterebbe essere davvero stupenda! In molti saprete trasmettere una grande vitalità soprattutto nel rapporto di coppia, magari incoraggiando la partecipazione del partner a tutti i vostri progetti. In campo sentimentale, parlando in generale, splenderà un sole radioso che vi permetterà di dimenticare tutte quelle ombre sorte in precedenza che, soprattutto negli ultimi tempi, avevano annuvolato una buona fetta dell'intesa affettiva. Prendete spunto da qualcuno per mettere a punto qualcosa di stuzzicante da fare per essere felici: target, trascorrere una giornata serena tutta all'insegna della tranquillità. Single, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto una luce nuova. Se saprete guardarvi attorno, senz'altro scoprirete delle opportunità per conoscere gente nuova o fare amicizia: non lasciatele sfuggire, tentar non nuoce. Nel lavoro invece, le stelle saranno di parte, pertanto la buona sorte sarà con voi. Alcuni dei progetti più impegnativi già in cantiere potrebbero essere coronati dal successo.

Pesci - Si preannuncia una giornata probabilmente in linea con la solita routine. Andrà abbastanza bene in quanto a positività questo vostro mercoledì, specialmente nella parte riguardante i rapporti affettivi, regalando a questa parte della settimana discrete opportunità su cui puntare. In molti vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno. Riguardo il settore legato ai sentimenti, l'oroscopo del giorno 14 agosto vede abbastanza discreta la relazione affettiva: in molti casi il rapporto funzionerà bene, anche se basterebbe un po' più di brio o di passione per rendere il tutto veramente impeccabile. Tranquilli, sarete di buon umore e per questo riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche agli altri, rallegrando la giornata a chi vi sta accanto. Se single invece, l'atmosfera sarà tenue e vi sentirete pieni di sicurezza. Allora, datevi da fare organizzando una qualcosa di divertente con i vostri amici; magari potreste incontrare anche gente nuova ed interessante, chi lo sa. Nel lavoro, per chiudere, avrete buone carte da giocare. La vostra capacità d'impegno vi sosterrà nell'affrontare situazioni e compiti anche pesanti.