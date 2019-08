L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto 2019 annuncia sette giorni interessanti in arrivo. Curiosi di sapere cosa porterà di interessante l'Astrologia a metà mese di agosto? Bene, iniziamo pure a dare un piccolo anticipo dell'attesissima classifica della settimana valida come da titolo per i soli primi sei dello zodiaco. In bella mostra anche le immancabili stelline quotidiane, ovviamente impostate sulle giornate da lunedì a domenica.

Bene, iniziamo come di consueto a dare una panoramica sui segni positivi e meno positivi andando a pescare nell'intero dei soli simboli sotto analisi in questo contesto. l periodo considerato risulterà vincente (almeno sulla carta) per tre segni in particolare. In questo frangente, quindi, ad avere massimo appoggio da parte delle stelle sarà senz'altro l'Ariete (voto 9). A poca distanza dal migliore, il Toro (voto 8) con a seguire il trio Gemelli-Cancro-Vergine (voto 6).

Parlando di segni in difficoltà, sempre basandoci sulla scala dei valori impostata sui sei segni in oggetto, le previsioni da lunedì 12 a domenica 18 agosto annunciano un periodo abbastanza critico per coloro nativi del Leone (voto 5), volenti o nolenti sottoposti ai continui alti e bassi del periodo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di mettere in rilievo le attesissime previsioni dell'Astrologia settimanale, come sempre andremo a dare conto sui prossimi transiti dell'astro terrestre.

Il frangente sotto la lente del periodo conta in totale solo tre tappe in agenda per questa settimana. A dare 'fuoco alle polveri come si suol dire, la Luna in Acquario, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 13 agosto alle ore 17:35. La conturbante 'musa dei poeti' osserverà un nuovo fermo venerdì 16 agosto alle ore 5:49, quando andrà a mettere in gioco la splendida figura astrale relativa alla Luna in Pesci.

La settimana si concluderà con il passaggio della Luna in Ariete messo in preventivo per domenica 18 agosto. A questo punto, dopo aver scoperto i transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 9. Questa settimana viene messa in preventivo come vincente su tutta la linea. Il periodo si prevede altamente performante soprattutto nella parte iniziale e finale, ma sarà assolutamente molto fortunata anche in parte in quella centrale.

La giornata peggiore dell'intera settimana, che andremo a svelare subito, così da non pensarci più è quella di giovedì 13 agosto, valutata 'sottotono'. La migliore invece domenica 18 agosto, giornata di ingresso della Luna nel settore. Andiamo ai dettagli:

Top del giorno domenica 18 agosto - Luna nel segno;

domenica 18 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17;

★★★★ martedì 13 e venerdì 16;

★★★ giovedì 15 agosto.

Toro: voto 8.

Valutato con un ottimo voto, è in arrivo per tanti di voi Toro un periodo certamente ad hoc e di sicuro gradimento. Splendido giorno quello di mercoledì, con l'Astrologia pronta a dare una grossa mano in amore. Cercate di sfruttare i giorni migliori, tralasciando ad altra data le cose di una certa importanza. A seguire le stelle giornaliere:

Top del giorno mercoledì 14 agosto;

mercoledì 14 agosto; ★★★★★ martedì 13, giovedì 15 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12 agosto;

★★★ sabato 17 agosto;

★★ venerdì 16 agosto.

Gemelli: voto 6. Settimana discreta, ma nel complesso non troppo facile da portare a buon fine specialmente nei primi due giorni. Diciamo che dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi, ma se seguirete i nostri consigli riuscirete a limitare eventuali danni. Per esempio giocando le vostre carte migliori in quelle giornate previste positive, evitando di fare e disfare nelle restanti. Nel prosieguo vediamo come sono state distribuite le stelline e quali sono le giornate buone e meno buone:

★★★★★ venerdì 16 e sabato 17;

★★★★ mercoledì 14, giovedì 15 e domenica 18;

★★★ lunedì 12 agosto;

★★ martedì 13 agosto.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana prevede che il periodo in analisi si manterrà al limite minimo della vivibilità, lasciando poco spazio all'immaginazione. La parte centrale del periodo non sarà buona. Invece ottime risulteranno quelle interessanti la parte iniziale e finale del frangente analizzato. Una maggiore attenzione in particolare, da porre nei giorni 14 e 15 agosto, poi normale amministrazione. A seguire le stelline relative ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 12 e martedì 13;

★★★★ venerdì 16, sabato 17 e domenica 18;

★★★ mercoledì 14 agosto;

★★ giovedì 15 agosto.

Leone: voto 5. Scarso e con poche possibilità di ottenere grossi risultati (eccezion fatta per il solo 14 agosto) in quasi tutto il periodo. Valutato nelle previsioni della settimana con il poco gradito 'voto 5' in pagella, i prossimi sette giorni dovranno essere presi con intelligenza e cognizione di causa. Diciamo pure che, impegnandovi a fondo senza cedere a futili tentazioni, il periodo sarà superato senza troppe difficoltà. Iniziamo pure a dare voce alle stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 14 agosto;

★★★★ giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17;

★★★ martedì 13 e domenica 18;

★★ lunedì 12 agosto.

Vergine: voto 6. Si preannunciano sette giornate nel complesso discretamente positive. Secondo l'oroscopo della settimana 12-18 agosto escludendo i soli venerdì e sabato previsti rispettivamente con il 'sottotono' e il peggiore 'ko', i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo 'che pesci prendere', date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete senz'altro dei buoni consigli per essere sfruttati ad hoc. Mettiamo in chiaro le stelline giornaliere::

★★★★★ giovedì 15 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14;

★★★ venerdì 16 agosto;

★★ sabato 17 agosto.

