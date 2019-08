L'Oroscopo di mercoledì detta legge in ambito sentimentale e approfondisce la fortuna di ciascun segno zodiacale, in modo profondo e originale. Se alcuni aspetti planetari non saranno dei migliori, cerchiamo di vederli come una sfida per progredire, attuando un viaggio di emozioni che prima o poi raggiungerà una meta ben definita, quella che esaudisce i propri sogni. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: gli incontri con gli altri e gli attimi vissuti in famiglia o con il partner potrebbero essere occasione di espansione interiore, basta che entriate in contatto con i sentimenti e le sensazioni che provate. Anche l'amicizia oltre che l'amore, diventa il tramite per approfondire esperienze emotive che arricchiscono l'anima.

Toro: molto sensibili e insicuri con Luna in quadratura a Venere, sarete alquanto confusi nei confronti dell'amore e potreste adirarvi per un nonnulla, comportandovi in modo instabile e avendo sfoghi emotivi fuori controllo a causa della presenza di Urano rivoluzionario.

Gemelli: approfittate dell'influsso mercuriano dal cielo astrologico del Leone per utilizzare al meglio una forte carica intellettiva, ambiziosa e creativa. La comunicazione sarà molto diretta e diventerà più sensibile grazie a Luna in splendida posizione di trigono.

Cancro: puntate tutto su Urano che in posizione benefica, farà risolvere alcuni contrattempi attingendo a quello spirito di adattamento che in voi Cancro è molto spiccato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Troverete le soluzioni giuste e potrete superare qualche tensione amorosa derivante da una Luna in opposizione.

Leone: Luna e Venere, due elementi collegati all'affettività, qui sono in opposizione e mettono a dura prova la concretizzazione dei sogni amorosi. Da un lato c'è il bisogno di una maggiore intimità sprigionato da Venere, dall'altro un senso di insicurezza prodotto da una Luna alquanto dispettosa.

Vergine: alcune situazioni in sospeso sono in via di maturazione grazie a Urano che dal Toro, sta avviando una trasformazione graduale. Nel frattempo, beneficiate del calore familiare e contornatevi di parenti e amici, vivendo splendide momenti in compagnia.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: Saturno dal Capricorno tende a frenare questa voglia di lasciarvi andare al divertimento e di vivere le vacanze alla grande.

Ma sarete sempre di buonumore, pronti a organizzare incontri all'insegna delle emozioni.

Scorpione: ciò che Luna in Acquario trova rassicurante non è adatto a una Venere molto esigente in ambito amoroso che si trova in quadratura rispetto al vostro cielo. Questa configurazione astrale sprigiona un desiderio di concretizzare l'amore, ma dovrete superare alcuni attriti sprigionati da un satellite molto permaloso.

Sagittario: l'aspetto armonioso Luna-Giove è un toccasana per l'anima e rende il modo di vedere la vita molto positivo. Sarete di buonumore e mostrerete affetto e simpatia alle persone che vi circondano. Questo spirito positivo farà alleggerire anche eventuali tensioni amorose.

Capricorno: la vicinanza della Luna, posizionata nel domicilio astrologico adiacente, si fa sentire e rende i rapporti interpersonali più intuitivi e malleabili. L'emotività dell'astro d'argento vi rende più amichevoli, approfondendo anche l'amore con maggiore coinvolgimento emotivo.

Acquario: le idee assumeranno un aspetto più stravagante e originale grazie a Luna nel segno che rende tutto più curioso e intuitivo. Allora che ne dite di concretizzare i sogni amorosi, un'idea geniale non aspetta altro che di essere messa in pratica.

Pesci: l'incastro astrologico Plutone-Nettuno risulta felice per gli affetti e anche la vicinanza della Luna approfondisce i rapporti familiari e quelli sentimentali in maniera più sensibile ed emotiva. Approfittate anche di Urano voi single, poiché i cambiamenti sono benefici e un grande affiatamento si manifesterà con un presunto futuro partner.