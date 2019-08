Durante la giornata di martedì 13 agosto, i nativi del Cancro riusciranno a risolvere alcuni problemi di coppia con il partner, Pesci avrà voglia di divertirsi in compagnia degli amici. Lo Scorpione sarà particolarmente geloso, mentre Gemelli riuscirà a concludere qualche affare in più.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 13 agosto 2019.

Previsioni oroscopo martedì 13 agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarete carichi di energie da spendere nei confronti dell'amato bene.

Al contrario, il lavoro non vi darà le giuste soddisfazioni e come se non bastasse, il vostro capo vi terrà sotto pressione. Voto - 7

Toro: sarà una giornata stressante per i nativi del segno per quanto riguarda il lavoro. Fareste meglio a mantenere la calma ed evitare di scatenare delle discussioni con familiari e colleghi. Voto - 6

Gemelli: riuscirete a concludere qualche affare in più sul posto di lavoro che vi garantirà dei guadagni extra.

Tuttavia, dovrete osare di più per riuscire nell'intento. Intesa di coppia con il partner alle stelle. Voto - 7,5

Cancro: potreste riuscire a farvi perdonare dal partner per via del vostro recente comportamento. Cercate di essere calmi ma sopratutto sinceri per risolvere la situazione. Voto - 7

Leone: la salute non vi assisterà durante la giornata di martedì, ciò nonostante sarete ostinati nel voler fare qualcosa poiché non riuscite proprio a stare fermi.

Voto - 7

Vergine: sarete carichi di energie da spendere sul posto di lavoro. Questo è il momento adatto per portare a termine i vostri obiettivi prima di sentirvi nuovamente stanchi. Voto - 7,5

Bilancia: amore in prima linea per i nativi del segno. Ci saranno momenti di totale abbandono e di molta passione con il partner. Favoriti anche i single. Voto - 8

Scorpione: cercate di non essere gelosi nei confronti del partner, soprattutto in questo periodo di vacanze per evitare dei litigi che potrebbero solo complicare le cose.

Voto - 6

Sagittario: ci saranno delle grandi soddisfazioni sul posto di lavoro che vi permetteranno di ottenere notevoli guadagni da mettere da parte per il vostro futuro. Voto - 8

Capricorno: sarete particolarmente testardi al punto che non accetterete le proposte e i consigli dei vostri colleghi. Relazione di coppia stabile. Voto - 6,5

Acquario: sarete piuttosto nervosi e ciò potrebbe mettere in discussione la vostra relazione di coppia.

Cercate di mantenere la calma in quanto sapete che la colpa è vostra. Voto - 6

Pesci: avrete una gran voglia di vacanze, di uscire con i vostri amici ma soprattutto di fare delle conoscenze nuove, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Voto - 7,5