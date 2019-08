L'Oroscopo di domani sabato 10 agosto 2019 è pronto a mettere in pratica la qualità delle effemeridi rapportandole alla giornata di avvio del nuovo weekend. In evidenza soprattutto la classifica con le stelline attribuite ad ognuno dei sei segni rappresentanti la prima tranche dello zodiaco. Altresì, non mancheranno come sempre le attesissime previsioni astrali incentrate sull'amore e sul lavoro, quest'oggi impostate in esclusiva sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Dite la verità, stuzzica la curiosità di conoscere in anteprima come saranno le stelle il primo giorno di weekend? Bene, vi diciamo subito che domani, visto il cielo astrale altamente positivo, ad avere ottime chance di riuscita saranno coloro appartenenti alla Vergine. Il prestante simbolo di Terra potrà contare sull'ottimo supporto da parte della Luna - attualmente posizionata nel comparto del Sagittario - nel frangente speculare positiva all'80% nei confronti del segno.

A dare compagnia nella parte alta della classifica, altri due segni molto fortunati, ovviamente valutati a cinque stelle che andremo ad approfondire a breve. Volendo intanto anticipare qualche chicca in merito ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto, da segnalare certamente il non buon periodo messo in conto a coloro appartenenti al simbolo astrale del Cancro: il generoso segno di Acqua è stato classificato in giornata 'sottotono', pertanto le previsioni zodiacali del 10 agosto invitano coloro appartenenti al suddetto segno di seguire con attenzione i nostri consigli. Andiamo pure a svelare la classifica al completo per poi passare a declamare i singoli segni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 10 agosto 2019

Il rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia in merito alla giornata di sabato è disponibile per essere visionato. A condensare positività e negatività del periodo, come al solito è la classifica stelline del giorno, in questo caso impostata sul 10 agosto 2019. Abbiamo già parlato in apertura del segno al 'top del giorno', Vergine, nel contesto in buona compagnia di altri due segni alla vetta della scaletta con le stelle di oggi: Toro e Leone.

Invece cosa hanno messo in serbo gli astri ai restanti segni? Andiamo a scoprirlo insieme svelando il resto della scaletta con le stelle e subito dopo partire alla scoperta delle nuove predizioni. A seguire, il prospetto parziale con le stelle d'inizio weekend:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Cancro.

Oroscopo sabato 10 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questa parte finale della settimana si prevede possa essere, se non eccelsa, abbastanza positiva.

In definitiva il periodo potrebbe essere buono per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, il prossimo weekend cosa prevedono gli astri? Diciamo che a voi Ariete la giornata scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla normale gestione della quotidianità.

Consiglio: evitate quegli individui semina-zizzania, sempre pronti a criticare ogni cosa che fate. Mantenete la calma, guardate avanti con fiducia lasciando alle supposizioni il tempo che trovano. Forse è il momento di fare 'quella scelta' che rimuginate da tempo ma che non avete mai avuto il coraggio di mettere in pratica: fatelo, adesso o mai più! Single, potrete trascorrere una serata indimenticabile con gli amici e avere buone occasioni per fare nuovi incontri. Vi diciamo questo perché tra le attuali conoscenze sicuramente c'è già qualcuno che vi sta osservando con ammirazione. Nel lavoro, invece, avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e/o di rendervi indispensabili nel vostro ambiente professionale. Evitate comunque di fare promesse se non siete sicuri al 100% di poterle mantenere.

Toro - Il prossimo sabato d'inizio weekend sarà una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi del Toro. Probabili buone nuove soprattutto per coloro che, nel frattempo, non le avessero già ricevute. State attenti alle notizie vaganti, annunciatrici di improbabili verità. In amore quindi, datevi da fare: fate sapere alla persona amata quanto la sua presenza nella vostra vita sia fondamentale e come non ne possiate fare a meno. Inventatevi qualcosa in grado di stupire positivamente la dolce metà del cielo, ok? Single, sempre che interessi, se avete tempo dedicatelo alla ricerca di qualcuno da amare: almeno provarci, ok? Intanto, cercate di mettere da parte tutto il resto e organizzate qualcosa di romantico per stupire chi ben sapete, certamente non ve ne pentirete. Intanto, se tra voi ci fosse qualcuno con una gran voglia di (ri)mettersi in gioco in campo sentimentale, il cielo attuale è più che adatto: praticamente, vi stiamo dicendo di provarci... Nel lavoro, altresì, si prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco la persona giusta.

Gemelli - Questo sabato di fine settimana per voi dei Gemelli partirà discretamente bene. Se avete un progetto non risparmiate le energie e cercate di portarlo a termine, perché i vostri sforzi alla fine potranno essere premiati. In amore, il cuore avrà bisogno di 'respirare' qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda i rapporti in generale infatti, si consiglia di agire con calma: non è stato certo un periodo gratificante quello appena vissuto, con problemi su problemi da un po' di tempo a questa parte. Diciamo che in qualche frangente la Luna vi ha guardato e vi guarda tutt'ora con sospetto e voi vi sentite incapaci, distratti e confusi. Single, il prossimo sabato inizierà abbastanza bene, ben disponibile e pronto ad assecondare parte dei vostri desideri. Diversi dubbi o incertezze potrebbero essere definitivamente risolti, restituendo ottimismo e fiducia in voi e negli altri. Nel lavoro, sarete di buon umore e avrete le energie giuste per portare a termine le incombenze che vi si presenteranno, sarete inoltre decisamente più produttivi e riuscirete a calmare i colleghi che si faranno prendere da ansia ed agitazione per un impegno da finire.

Astrologia del giorno 10 di agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Questa parte della settimana non darà proprio soddisfazioni a voi del Cancro, con buona pace di chi, magari, le stava aspettando con ansia. L'Astrologia presume che il periodo possa partire abbastanza in affanno per poi risalire verso la fine della giornata. In linea di massima, pertanto, quasi tutto il frangente evolverà nel previsto e già annunciato 'sottotono'. Le previsioni di sabato indicano probabili difficoltà in amore: sentirete il bisogno di rifugiarvi tra le braccia della persona amata, purtroppo i vostri soliti impegni vi costringeranno a rimandare coccole e carezze a fine giornata. Resisterete? In serata una visita da parte di amici porterà un po' di sana allegria in famiglia. Single, potrete recuperare un rapporto che faceva ormai parte del passato, ma interrogatevi se state facendo la cosa giusta prima di procedere. Potreste accusare una certa insofferenza o insoddisfazione, come se quello che avete fatto fin'ora non fosse stato del tutto o in parte apprezzato: parlatene con chi sapete... Nel lavoro, la giornata sarà stancante ma non mollate proprio adesso: dai, potete farcela perché alla fine tutto risulterà in gran parte in discesa.

Leone - Gli astri di fine della settimana si prospettano decisamente in linea con le vostre più rosee attese. Giove e Luna in trigono astrale a Sole e Venere riusciranno di certo a garantire ancora per un bel po' una buona positività generale. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere 'un cerchio': spenderete poco in termini di energia cercando con intelligenza di dare il massimo con minimo sforzo. In amore, quasi ogni cosa andrà a gonfie vele e, finalmente, dopo tanto tempo sembra essere ritornata l'intesa con il partner. Forse, per la prima volta nella vostra vita vi sentirete veramente in sintonia con chi amate. In coppia è venuto il momento di essere più attenti e selettivi. Date priorità ai sentimenti veri, quelli suggeriti dal cuore per intenderci. Single, non fatevi illusioni sul periodo 'top': se l'eventuale 'preda' non l'avrete ben imbrigliata col cuore, non solo a chiacchiere, certamente vi lascerà con un palmo di naso, sappiatelo! Riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta. Nel lavoro, non sembra che abbiate molta voglia da dedicare alla professione oggi, anche perché gli impegni e le attività vi sembreranno tutte troppo impegnative o magari anche inutili. Rimandate decisioni importanti a giorni migliori.

Vergine 'top del giorno' - Una giornata valutata a priori come speciale e degna di essere goduta in ogni momento. Gli astri in questo caso vi regaleranno senz'altro un pizzico di fortuna, il che servirà a realizzare un progetto ambizioso quanto altamente desiderato. In molti altresì, avrete un gran voglia di divertirvi, proprio quel che vi ci vuole in questo periodo. Intanto, si prospetta per qualcun altro una serata in felice compagnia di amici. L'oroscopo di domani 10 agosto consiglia pertanto in amore di fare tutto quello che più desiderate fare. In generale si prevede un frangente interessato da tanta passione condito con probabili colpi di fortuna. Le condizioni saranno ottime per rilassarvi con il vostro partner e per valorizzare appieno tutto ciò che avete: siatene felici, perché il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante quelle ultime difficoltà che solo voi conoscete. Single, questa volta non dovrete celare eventuali emozioni, sappiatelo: siate trasparenti, senz'altro verrete compresi e accettati senza problemi dalla persona a cui tenete. Nel lavoro, invece, sarete instancabili e attingerete alla vostra inesauribile energia. Procederete senza intoppi e farete fronte a quasi tutti gli impegni che attualmente sembrano aumentare sempre più.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.