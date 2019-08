Durante la giornata di martedì 13 agosto, i nativi Toro potrebbero sentirsi sottotono, al punto tale da poter causare un litigio, mentre per i Bilancia sarà un giorno estremamente positivo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Qualche problema di coppia per i nativi Scorpione, mentre gli Ariete si sentiranno abbastanza energici da affrontare un'altra giornata lavorativa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 13 agosto 2019.

Previsioni oroscopo martedì 13 agosto 2019 segno per segno

Ariete: vi sentirete abbastanza in forma per affrontare un'ordinaria giornata di lavoro.

Non ci saranno particolari risvolti, quindi sarete molto rilassati. Voto - 7,5

Toro: ci sarà qualche tensione con il vostro partner durante la giornata di martedì. Fareste meglio a riflettere sul vostro recente comportamento, in quanto sapete che la colpa è vostra. Voto - 6,5

Gemelli: potreste fare un interessante incontro che vi farà letteralmente girare la testa. Ciò nonostante non sapete come contattare questa persona e ciò vi fa stare male.

Voto - 7

Cancro: potrebbe esserci qualche litigio con il partner durante la giornata di martedì. Lite importante o di poco conto, fareste meglio a scusarvi immediatamente con la vostra anima gemella. Voto - 6,5

Leone: cercherete di essere più determinati nei vostri progetti lavorativi, mettendoci più grinta del solito. In amore sarete particolarmente attratti dal partner in una serata ricca di passione.

Voto - 8

Vergine: vi sentirete molto nervosi durante la giornata di martedì. Inoltre, dovrete fare i conti con un vostro amico o familiare. Voto - 6

Bilancia: il partner vi darà un'occasione irripetibile per cercare di farvi perdonare. Questo è il momento perfetto per rilanciare la vostra relazione di coppia. Voto - 7,5

Scorpione: l'amore e le amicizie non saranno molto favorite durante la giornata di martedì.

Ci potrebbero essere, infatti, delle delusioni a riguardo che vi faranno star male. Voto - 6

Sagittario: cercherete di lavorare con molta calma durante la giornata di martedì, in quanto ci saranno dei progetti lavorativi che proprio non riuscirete a portare a termine. Voto - 6,5

Capricorno: avete lavorato troppo ultimamente e ora vi sentite molto stanchi. Fareste meglio a prendervi un breve periodo di riposo.

Voto - 6,5

Acquario: siete insoddisfatti della vostra situazione attuale, al punto tale da essere piuttosto nervosi. Fate attenzione, in quanto questo atteggiamento negativo non farà altro che peggiorare la situazione. Voto - 6,5

Pesci: state perdendo di vista il lavoro, in quanto ultimamente avete un sacco di pensieri per la mente. Sarà meglio che vi concentriate, in quanto potreste rischiare un richiamo da parte del capo.

Voto - 6,5