L'Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2019 mette in evidenza le pagelle con i voti e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni in calendario. Quest'oggi dunque, l'Astrologia risulta essere applicata alla quarta settimana di agosto: pronti a scoprire come saranno le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? La risposta come di consueto è alla portata di tutti: iniziamo pure a dare qualche anticipo sui segni fortunati e quelli meno.

Diciamo subito che i sette giorni compresi nel periodo sotto osservazione vedranno i settori legati all'amore e al lavoro sicuramente a favore del Capricorno (voto 9). Il generoso segno di Fuoco avrà dalla sua una potente e agguerrita Luna, specialmente durante il transito nei comparti del Toro e dei Gemelli, sicuramente ben disposta a dare una grossa mano nelle delicate questioni di cuore. Buono il frangente messo a nudo dall'Astrologia del periodo anche per gli amici dell'Acquario (voto 8), sorretti a piene mani da efficaci formazioni astrali che andremo a scoprire insieme prossimamente.

Prendendo invece in considerazione coloro previsti in difficoltà, le previsioni zodiacali da lunedì 19 a domenica 25 agosto puntano il dito verso coloro appartenenti a Pesci (voto 5), sotto stress a spot nella parte iniziale, centrale e finale del periodo.

Voti, stelle e predizioni della settimana

Bilancia: voto 6. Il periodo messo sotto la lente astrologica riserverà un decorso abbastanza a rilento per voi Bilancia, soprattutto mercoledì e giovedì.

Per il resto del frangente invece, diciamo pure che in larga misura arriveranno giornate abbastanza alla mano, logicamente gestibili nella più normale semplicità, con calma e senza troppi problemi. Pertanto, volendo essere quanto più precisi possibile, togliendo le uniche giornate evidenziate come negative (il 21 e il 22 del mese) le altre, chi un po' di più e chi un po' di meno, riserveranno tutte il segno relativo alla seppur blanda positività.

Andiamo pure a mettere in chiaro quando poter agire e quando invece restare fermi, alla finestra:

★★★★★ lunedì 19, sabato 24;

★★★★ martedì 20, venerdì 23, domenica 25;

★★★ mercoledì 21 agosto ;

★★ giovedì 22 agosto 2019.

Scorpione: voto 6. Si preannunciano sette giorni poco performanti complessivamente, però, se presi uno ad uno vi permetteranno di pianificare al meglio tutto il periodo. Non trascurate ti tenere sotto controllo le due giornate peggiori.

Curiosi di sapere quali sono? Certo che si: sabato 24 e domenica 25 agosto, con buona pace del weekend! Detto ciò, prendetene atto e con calma e molta pazienza seguite i consigli che elargiremo a piene mani nell'oroscopo dei giorni a venire. Prendete pure nota dei giorni migliori osservando con attenzione le stelline giornaliere poste a seguire:

★★★★★ martedì 20, giovedì 22;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21, venerdì 23;

★★★ sabato 24 giugno;

★★ domenica 25 agosto 2019.

Sagittario: voto 6.

Secondo le nostre previsioni settimanali, il periodo potrebbe riservare poche sorprese con qualche blanda novità e piccoli eventi da prendere con il sorriso. Di certo venerdì 23 e domenica 25 daranno alla parte finale della settimana un'impronta positiva a cinque stelle. Soddisfazioni in amore o in campo sociale, oltre alle due già citate, potrebbero arrivare dalle giornate del 19, 22 e 24 del mese, tutte valutate a quattro stelle. Ad avere a corredo solo tre stelline, dunque 'sottotono', martedì 20 agosto. Invece pessima, sotto due stelline da 'ko' quella del giorno 21. Scopriamo insieme le stelline giornaliere applicate ai singoli giorni:

★★★★★ venerdì 23, domenica 25;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22, sabato 24;

★★★ martedì 20 agosto;

★★ mercoledì 21 agosto.

Capricorno: voto 9. La penultima settimana di agosto è prevista quasi tutta in positivo per voi del Capricorno. Con l'avvicendarsi di Venere in Vergine le cose per tanti di voi nativi riprenderanno a girare per il verso giusto soprattutto in campo sentimentale. Sul lavoro invece dovrete sottostare ancora per qualche tempo alla dura legge del destino: iniziate pure a guardare certe cose da un'altra angolatura, potrebbero aprirsi 'vie di fuga' insperate! In amore, la giornata di martedì 20 agosto, oltre alla 'top del giorno' regalerà anche tante possibilità da sfruttare a seconda dei bisogni. Passiamo pure a dettagliare come saranno i prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 20 agosto;

martedì 20 agosto; ★★★★★ mercoledì 21, venerdì 23, sabato 24;

★★★★ giovedì 22, domenica 25;

★★★ lunedì 19 agosto 2019.

Acquario: voto 8. Per tantissimi di voi nativi sotto al prestante segno dell'Acquario, la settimana di prossimo arrivo si profila senz'altro più che positiva. La partenza (martedì 20) non si preannuncia di certo frizzante, poi però, nel prosieguo diverrà certamente fortunata visto che il 24 è stato valutato con la 'top del giorno'. Altresì, a risultare ottime anche quelle del 19, del 22 e del 25 agosto: tutte porteranno in dono cinque splendide stelline. Finale del periodo splendido, con un weekend davvero super. A seguire il responso degli astri:

Top del giorno sabato 24 agosto;

sabato 24 agosto; ★★★★★ lunedì 19, giovedì 22, domenica 25;

★★★★ mercoledì 21 agosto;

★★★ venerdì 23 agosto;

★★ martedì 20 agosto.

Pesci: voto 5. La settimana potrebbe generare più complicanze del solito, vista la formazione di pianeti ostici al vostro segno. Parlando di giornate positive, la migliore e purtroppo l'unica a cinque stelle sarà quella del 20 agosto. In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali quindi, martedì avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni migliori, soprattutto a stampo sentimentale. In merito alle giornate peggiori, giovedì e domenica porteranno in dote tre stelline mentre lunedì 19 sarà decisamente peggio: due stelle da 'ko'. A seguire tutti i dettagli:

★★★★★ martedì 20 agosto;

★★★★ mercoledì 21, venerdì 23 e sabato 24;

★★★ giovedì 22 e domenica 25;

★★ lunedì 19 agosto 2019.

Classifica settimanale completa (12 segni)

Decisamente alla portata ed in attesa di essere 'sbirciata', è da poco arrivata la classifica della settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto, è stata creata per mettere in evidenza le giornate da lunedì a domenica di imminente arrivo. Frutto di attenti studi da parte di chi studia e analizza l'universo astrale da sempre, la sottostante scaletta offre un metro di misura in grado di stabilire il grado di positività/negatività messo in conto ad ognuno dei dodici segni zodiacali. Conseguentemente, come da solita prassi, il risultato espresso dalla scaletta è valido per tutti e dodici i simboli zodiacali. Partiamo pertanto di gran carriera, decisi e spediti nel confermare come è stata classificata la penultima settimana di agosto, senz'altro ben disposta a portare massimo beneficio gli amici nativi in Vergine. Il resoconto finale a seguire:

1° Vergine, voto 10 simbolo 'top' per questa settimana;

simbolo 'top' per questa settimana; 2° Gemelli e Capricorno, voto 9;

3° Acquario, voto 8;

4° Toro e Cancro, voto 7;

5° Ariete, Leone, Bilancia, Scorpione e Sagittario voto 6;

6° Pesci, voto 5.

Il rendiconto astrologico incentrato sull'oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto, in questo contesto delineato sulla quarta settimana dell'attuale mese chiude qui. Vi invogliamo pertanto, già da adesso, a non mancare al prossimo appuntamento con l'Astrologia, le predizioni, la scaletta con le stelle e le stelle impostate sul lasso temporale dal 26 agosto al 1 di settembre.